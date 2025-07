ETV Bharat / state

बिहार विधानसभा हेलमेट पहनकर पहुंचे BJP-JDU के विधायक, हंगामें के बीच 7 मिनट के बाद ही स्थगित हुई कार्यवाही - BIHAR VIDHAN SABHA LIVE

बिहार विधानसभा हेलमेट पहनकर पहुंचे सत्ता पक्ष के सदस्य ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : July 25, 2025 at 11:04 AM IST | Updated : July 25, 2025 at 11:23 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED विधानसभा की कार्यवाही स्थगित मार्शल और विपक्षी सदस्यों के बीच धक्का-मुक्की और हंगामा के बाद विधानसभा की कार्यवाही 2:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है. आज मानसून सत्र के आखिरी दिन के शुरुआत में मात्र 7 मिनट ही विधानसभा की कार्यवाही चल पाई, जिसके बाद इसे स्थगित कर दिया गया. 'हम लोग कर रहे हैं विकास का काम' मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा देख लीजिए सभी विपक्ष के सदस्य एक ही तरह का कपड़ा पहन कर पहुंच रहे हैं. आगे उन्होंने कहा कि ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि रोज हंगामा हो. पहले एक दिन हंगामा होता था. वहीं सीएम का कहना है कि वो लोग विकास का काम कर रहे हैं. विपक्ष के विधायकों का हंगामा विधानसभा में आज भी काला कपड़ा पहन कर पहुंचे विपक्ष के विधायकों ने हंगामा किया और वेल में पहुंच गये. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा "आज अंतिम दिन है आप ही लोगों का दिन है सरकार ने तो अपना सभी काम कर लिया है." विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं- दिलीप जायसवाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने SIR के मुद्दे पर कहा, "पूरा देश इस बात को जानता है कि विशेष गहन पुनरीक्षण का जो अभियान चल रहा है. उच्चतम न्यायालय अपनी निगरानी में यह काम देख रही है और उनको (विपक्ष को) उच्चतम न्यायालय पर भी भरोसा नहीं है. चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी वास्तविक मतदाता नहीं छूटेगा. अभी तो फॉर्म देने का काम चल रहा है. उसके बाद एक महीने का समय उन लोगों को मिलेगा जो कहेंगे कि उनका नाम छूट गया है. वे राजनीति करना चाहते हैं. मतदाता इस बात को समझ रहे हैं."

LIVE FEED विधानसभा की कार्यवाही स्थगित मार्शल और विपक्षी सदस्यों के बीच धक्का-मुक्की और हंगामा के बाद विधानसभा की कार्यवाही 2:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है. आज मानसून सत्र के आखिरी दिन के शुरुआत में मात्र 7 मिनट ही विधानसभा की कार्यवाही चल पाई, जिसके बाद इसे स्थगित कर दिया गया. 'हम लोग कर रहे हैं विकास का काम' मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा देख लीजिए सभी विपक्ष के सदस्य एक ही तरह का कपड़ा पहन कर पहुंच रहे हैं. आगे उन्होंने कहा कि ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि रोज हंगामा हो. पहले एक दिन हंगामा होता था. वहीं सीएम का कहना है कि वो लोग विकास का काम कर रहे हैं. विपक्ष के विधायकों का हंगामा विधानसभा में आज भी काला कपड़ा पहन कर पहुंचे विपक्ष के विधायकों ने हंगामा किया और वेल में पहुंच गये. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा "आज अंतिम दिन है आप ही लोगों का दिन है सरकार ने तो अपना सभी काम कर लिया है." विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं- दिलीप जायसवाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने SIR के मुद्दे पर कहा, "पूरा देश इस बात को जानता है कि विशेष गहन पुनरीक्षण का जो अभियान चल रहा है. उच्चतम न्यायालय अपनी निगरानी में यह काम देख रही है और उनको (विपक्ष को) उच्चतम न्यायालय पर भी भरोसा नहीं है. चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी वास्तविक मतदाता नहीं छूटेगा. अभी तो फॉर्म देने का काम चल रहा है. उसके बाद एक महीने का समय उन लोगों को मिलेगा जो कहेंगे कि उनका नाम छूट गया है. वे राजनीति करना चाहते हैं. मतदाता इस बात को समझ रहे हैं."

Last Updated : July 25, 2025 at 11:23 AM IST