विपक्ष के हंगामा के कारण सदन 2 बजे तक स्थगित, तेजस्वी-नीतीश में नोकझोंक - BIHAR ASSEMBLY MONSOON SESSION

काला कुर्ता में बिहार विधानसभा पहुंचे विपक्ष ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : July 23, 2025 at 9:45 AM IST | Updated : July 23, 2025 at 11:52 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED विधानसभा चुनाव में तनातनी, विजय सिन्हा को दिखाई उंगली आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने विजय सिंहा की तरफ उंगली दिखाकर गुंडई शब्द का प्रयोग किया. इसके बाद विजय सिंह ने विरोध जताया. विधानसभा अध्यक्ष ने भाई वीरेंद्र से खेद प्रकट करने के लिए कहा. विजय सिंहा के खड़ा होने पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन मैं चलाऊंगा आप नहीं. हंगामा के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने 2:00 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी है. सदन स्थगित होने के बाद मंत्री अशोक चौधरी और आरजेडी के बीच कहासुनी. 'चुनाव में जो अंड बंड बोलना है बोलना', तेजस्वी को नीतीश की नसीहत नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से कहा कि चुनाव में जो अंड बंड बोलना है बोलना. हम लोग तो चुनाव में है. जो विकास काम किए हैं, उसी को लेकर जाएंगे नीतीश-तेजस्वी के बीच नोकझोंक तेजस्वी यादव के भाषण पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खड़ा होकर कहा कि तुम्हारे पिताजी 7 साल मुख्यमंत्री रहे और फिर तुम्हारे माताजी मुख्यमंत्री रहे क्या स्थिति थी बिहार की. मुख्यमंत्री ने कहा आज जो बोला जा रहा है उसका क्या मतलब है. विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है अब दो ही दिन बचा है. सारा काम हम लोगों ने किया है. महिलाओं के लिए हम लोगों ने सभी काम किया है. तेजस्वी यादव का विजय सिन्हा से बहस SIR मामले में तेजस्वी यादव ने कहा कि दोनों उपमुख्यमंत्री सूत्र से खबर दे रहे हैं. इस पर उपमुख्यमंत्री विजय सिंहा ने टोकते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिहार की जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं. तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा के 52000 से अधिक बीएलएओ ने कभी नहीं कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं. SIR का तेजस्वी यादव ने किया विरोध तेजस्वी यादव ने कहा लालू जी कहते हैं 'छोट का राज मतलब वोट का राज' तेजस्वी यादव ने कहा हम SIR का विरोध नहीं कर रहे हैं. हम चुनाव आयोग की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं. 2003 में जब विशेष पुनरीक्षण किया गया था तब अटल जी की सरकार थी 1 से 2 साल समय लगा था. सदन की कार्यवाही स्थगित, तेजस्वी-नीतीश में नोकझोंक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी है. सदन में तेजस्वी-नीतीश में नोकझोंक भी हुई. नीतीश कुमार विपक्षी के हंगामे से नाराज दिखे. विधानसभा अध्यक्ष भी कल की घटना को लेकर विपक्ष को चेताया लेकिन कोई नहीं माने. तीसरे दिन भी सदन के अंदर प्रदर्शन करने लगे. विधानसभा की कार्यवाही शुरू मानसून सत्र के तीसरे दिन बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गयी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन में मौजूद हैं. तीसरे दिन भी काला कुर्ता पहनकर पहुंचे विपक्ष मानसून सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष हंगामा कर रहे हैं. विधानसभा पोर्टिको में धरना दे रहे हैं. महागठबंधन के सभी विधायक आज भी काला कुर्ता पहन कर पहुंचे हैं. विपक्षी सदस्यों ने मुख्य गेट को जाम कर दिया है. इस कारण बगल वाले दूसरे गेट को आज फिर से खोला गया है. मानसून सत्र के पहले दिन 57946.25 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश बिहार विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन 57946.25 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया. डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बजट पेश किया था. आज इन विधेयक पर होगी चर्चा बिहार कृषि विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025

बिहार पशु प्रजनन विधेयक 2025

बिहार प्लेटफार्म आधारित कामगार विधेयक 2025

बिहार दुकान और प्रतिष्ठा विधेयक 2025

कारखाना विधेयक 2025 सत्र के दूसरे दिन विधेयक हुए पारित बिहार हिंदू धार्मिक न्यास संशोधन विधेयक

बिहार कृषि भूमि संशोधन

विधेयक बिहार भूमिगत पाइपलाइन संशोधन विधेयक

बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन विधेयक

बिहार मॉल और सेवा कर संशोधन विधेयक

