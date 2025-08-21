मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी की जमानत अर्जी खारिज, फरार मां अफ्शां के नाम से किए थे फर्जी हस्ताक्षर - GHAZIPUR NEWS
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 21, 2025 at 6:06 PM IST|
Updated : August 21, 2025 at 6:19 PM IST
गाजीपुर : मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है. गुरुवार को गाजीपुर जिले के एडीजे प्रथम शक्ति सिंह की कोर्ट ने अर्जी खारीज की. आरोप है कि उमर अंसारी ने 50 हजार की इनामी अपनी मां आफ्शा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर किए और उसे अदालत में दाखिल कर दिया था.
जालसाजी के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को लखनऊ के दारूलशफा स्थित विधायक निवास से 4 अगस्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. मामला मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ्शा अंसारी की करीब 10 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी से जुड़ा है. यह प्रॉपर्टी सदर कोतवाली क्षेत्र के बल्लभ देवढी दास मोहल्ले में स्थित है, जिसे डीएम के आदेश पर गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क किया गया था.
इसी कुर्क संपत्ति को रिलीज कराने के लिए कोर्ट में दस्तावेज दाखिल किए गए थे. जांच में पाया गया कि दस्तावेजों पर अफ्शा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे. अफ्शा अंसारी पिछले कई सालों से फरार है. उसके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया गया है. ऐसे में हस्ताक्षर को लेकर शक हुआ. विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ से जांच कराई गई तो पता चला कि दस्तावेजों पर किया गया हस्ताक्षर फर्जी है.
पूरे मामले की पुष्टि एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने की है. उन्होंने बताया कि फर्जीवाड़े से जुड़े इस प्रकरण में अब उमर अंसारी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. अदालत ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए गंभीर आरोपों पर सुनवाई जारी रखने का आदेश दिया है. इस मामले में संलिप्त पाए गए मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली की भी जमानत अर्जी दाखिल की गई है, जिसकी सुनवाई कल शुक्रवार को होगी.
