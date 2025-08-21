ETV Bharat / state

मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी की जमानत अर्जी खारिज, फरार मां अफ्शां के नाम से किए थे फर्जी हस्ताक्षर - GHAZIPUR NEWS

4 अगस्त को उमर अंसारी को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : August 21, 2025 at 6:06 PM IST

