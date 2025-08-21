ETV Bharat / state

मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी की जमानत अर्जी खारिज, फरार मां अफ्शां के नाम से किए थे फर्जी हस्ताक्षर - GHAZIPUR NEWS

4 अगस्त को उमर अंसारी को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था.
4 अगस्त को उमर अंसारी को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 6:06 PM IST

Updated : August 21, 2025 at 6:19 PM IST

1 Min Read

गाजीपुर : मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है. गुरुवार को गाजीपुर जिले के एडीजे प्रथम शक्ति सिंह की कोर्ट ने अर्जी खारीज की. आरोप है कि उमर अंसारी ने 50 हजार की इनामी अपनी मां आफ्शा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर किए और उसे अदालत में दाखिल कर दिया था.

जालसाजी के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को लखनऊ के दारूलशफा स्थित विधायक निवास से 4 अगस्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. मामला मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ्शा अंसारी की करीब 10 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी से जुड़ा है. यह प्रॉपर्टी सदर कोतवाली क्षेत्र के बल्लभ देवढी दास मोहल्ले में स्थित है, जिसे डीएम के आदेश पर गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क किया गया था.

इसी कुर्क संपत्ति को रिलीज कराने के लिए कोर्ट में दस्तावेज दाखिल किए गए थे. जांच में पाया गया कि दस्तावेजों पर अफ्शा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे. अफ्शा अंसारी पिछले कई सालों से फरार है. उसके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया गया है. ऐसे में हस्ताक्षर को लेकर शक हुआ. विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ से जांच कराई गई तो पता चला कि दस्तावेजों पर किया गया हस्ताक्षर फर्जी है.

पूरे मामले की पुष्टि एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने की है. उन्होंने बताया कि फर्जीवाड़े से जुड़े इस प्रकरण में अब उमर अंसारी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. अदालत ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए गंभीर आरोपों पर सुनवाई जारी रखने का आदेश दिया है. इस मामले में संलिप्त पाए गए मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली की भी जमानत अर्जी दाखिल की गई है, जिसकी सुनवाई कल शुक्रवार को होगी.

यह भी पढ़ें: कानपुर देहात में भाजपा में कलह, पार्टी ने राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति को भेजा नोटिस, सात दिन में देना होगा जवाब

गाजीपुर : मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है. गुरुवार को गाजीपुर जिले के एडीजे प्रथम शक्ति सिंह की कोर्ट ने अर्जी खारीज की. आरोप है कि उमर अंसारी ने 50 हजार की इनामी अपनी मां आफ्शा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर किए और उसे अदालत में दाखिल कर दिया था.

जालसाजी के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को लखनऊ के दारूलशफा स्थित विधायक निवास से 4 अगस्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. मामला मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ्शा अंसारी की करीब 10 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी से जुड़ा है. यह प्रॉपर्टी सदर कोतवाली क्षेत्र के बल्लभ देवढी दास मोहल्ले में स्थित है, जिसे डीएम के आदेश पर गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क किया गया था.

इसी कुर्क संपत्ति को रिलीज कराने के लिए कोर्ट में दस्तावेज दाखिल किए गए थे. जांच में पाया गया कि दस्तावेजों पर अफ्शा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे. अफ्शा अंसारी पिछले कई सालों से फरार है. उसके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया गया है. ऐसे में हस्ताक्षर को लेकर शक हुआ. विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ से जांच कराई गई तो पता चला कि दस्तावेजों पर किया गया हस्ताक्षर फर्जी है.

पूरे मामले की पुष्टि एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने की है. उन्होंने बताया कि फर्जीवाड़े से जुड़े इस प्रकरण में अब उमर अंसारी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. अदालत ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए गंभीर आरोपों पर सुनवाई जारी रखने का आदेश दिया है. इस मामले में संलिप्त पाए गए मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली की भी जमानत अर्जी दाखिल की गई है, जिसकी सुनवाई कल शुक्रवार को होगी.

यह भी पढ़ें: कानपुर देहात में भाजपा में कलह, पार्टी ने राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति को भेजा नोटिस, सात दिन में देना होगा जवाब
Last Updated : August 21, 2025 at 6:19 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

UMAR ANSARIAFSA ANSARI FAKE SIGNATURE CASEMUKHTAR WIFE AFSA ANSARIउमर अंसारी की जमानत अर्जी खारिजGHAZIPUR NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती: इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं, जानिए पूरी चयन प्रक्रिया, कब और कैसे करें आवेदन-तैयारी

यूपी में दरोगा भर्ती; महिलाओं को आरक्षण का अगर चाहिए लाभ तो ये प्रमाण पत्र अनिवार्य, जानिए क्या है नियम

यूपी में बाढ़-बारिश; मथुरा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर, सीएम योगी ने अफसरों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश

SDM ज्योति मौर्य का पति आलोक 2 गरीब बच्चियों को बनाएगा IAS अफसर, उठाया पढ़ाई का जिम्मा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.