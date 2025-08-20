ETV Bharat / state

दिल्ली CM रेखा गुप्ता पर हमला: BJP का आरोप, हमलावर ने खींचने की कोशिश की, सिर पर मेज लगने से लगी चोट - CM REKHA GUPTA ATTACKED

दिल्ली CM रेखा गुप्ता पर थप्पड़ मारने की कोशिश
दिल्ली CM रेखा गुप्ता पर थप्पड़ मारने की कोशिश (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 20, 2025 at 9:58 AM IST

Updated : August 20, 2025 at 10:37 AM IST

1 Min Read

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर एक अज्ञात व्यक्ति ने अचानक हमला कर दिया. यह घटना उस समय हुई जब रेखा गुप्ता अपने कैंप ऑफिस में जनसुनवाई कर रही थीं. जैसे ही यह हमला हुआ, मौके पर अफरातफरी का माहौल बन गया. फिलहाल, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

LIVE FEED

10:36 AM, 20 Aug 2025 (IST)

यह गृह मंत्रालय की विफलता है। इसकी उचित जांच होनी चाहिए- के सी वेणुगोपाल

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले पर कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, "यह गृह मंत्रालय की विफलता है। इसकी उचित जांच होनी चाहिए..."

10:07 AM, 20 Aug 2025 (IST)

दिल्ली पुलिस करवाएगी आंतरिक जांच

दिल्ली पुलिस सीएम सुरक्षा में हुई ये बड़ी चूक की आंतरिक जांच करवाएगी. लापरवाही किस की रही, कहाँ रही, कैसे सीएम तक कोई शख्स पहुँच गया. दिल्ली पुलिस कमिश्नर की निगरानी में यह जांच होगी. दिल्ली पुलिस की बड़ी चूक मानी जा रही है यह घटना. बता दें कि जानकारी के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में अपना नाम राजेश खिमजी बताया है. आरोपी राजकोट का रहने वाला है.

10:02 AM, 20 Aug 2025 (IST)

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है- आतिशी

दिल्ली की विपक्ष की नेता और आप नेता आतिशी ने ट्वीट किया, "दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है। लोकतंत्र में असहमति और विरोध के लिए जगह है, लेकिन हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं।"

9:52 AM, 20 Aug 2025 (IST)

आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग ढांडा हमले की निंदा

आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग ढांडा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की हिंसा की निंदा करते हैं. दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है. लोकतंत्र में असहमति और विरोध की जगह होती है, लेकिन हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है. उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी. आशा है मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं. वहीं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर मुख्यमंत्री आवास पर जनसुनवाई के दौरान हुए हमले पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, "यह बहुत दुखद है. मुख्यमंत्री पूरी दिल्ली का नेतृत्व करती हैं और मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं की जितनी निंदा की जाए, उतनी कम है लेकिन यह घटना महिला सुरक्षा की पोल भी खोलती है. अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम आदमी या आम महिला कैसे सुरक्षित रह सकती है?"

9:50 AM, 20 Aug 2025 (IST)

इसके पीछे एक राजनीतिक साज़िश- मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा

जनसुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला . दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, "मैं जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। वे दिन-रात दिल्ली की चिंता करती हैं। यह विरोधियों की साज़िश है...इसके पीछे एक राजनीतिक साज़िश.. सिरसा ने बताया कि युवक ने मुख्यमंत्री को एक कागज दिया और आगे की और खींचा, जिससे CM का सिर टेबल में लगा है. मुख्यमंत्री अभी सदमे में हैं. डॉक्टर देखभाल कर रहे हैं.

दिल्ली CM रेखा गुप्ता पर थप्पड़ मारने की कोशिश (ETV Bharat)

9:49 AM, 20 Aug 2025 (IST)

कांग्रेस ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर मुख्यमंत्री आवास पर जनसुनवाई के दौरान हुए हमले पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, "यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री पूरी दिल्ली का नेतृत्व करती हैं और मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं की जितनी निंदा की जाए, उतनी कम है। लेकिन यह घटना महिला सुरक्षा की पोल भी खोलती है। अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम आदमी या आम महिला कैसे सुरक्षित रह सकती है?"

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर एक अज्ञात व्यक्ति ने अचानक हमला कर दिया. यह घटना उस समय हुई जब रेखा गुप्ता अपने कैंप ऑफिस में जनसुनवाई कर रही थीं. जैसे ही यह हमला हुआ, मौके पर अफरातफरी का माहौल बन गया. फिलहाल, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

LIVE FEED

10:36 AM, 20 Aug 2025 (IST)

यह गृह मंत्रालय की विफलता है। इसकी उचित जांच होनी चाहिए- के सी वेणुगोपाल

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले पर कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, "यह गृह मंत्रालय की विफलता है। इसकी उचित जांच होनी चाहिए..."

10:07 AM, 20 Aug 2025 (IST)

दिल्ली पुलिस करवाएगी आंतरिक जांच

दिल्ली पुलिस सीएम सुरक्षा में हुई ये बड़ी चूक की आंतरिक जांच करवाएगी. लापरवाही किस की रही, कहाँ रही, कैसे सीएम तक कोई शख्स पहुँच गया. दिल्ली पुलिस कमिश्नर की निगरानी में यह जांच होगी. दिल्ली पुलिस की बड़ी चूक मानी जा रही है यह घटना. बता दें कि जानकारी के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में अपना नाम राजेश खिमजी बताया है. आरोपी राजकोट का रहने वाला है.

10:02 AM, 20 Aug 2025 (IST)

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है- आतिशी

दिल्ली की विपक्ष की नेता और आप नेता आतिशी ने ट्वीट किया, "दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है। लोकतंत्र में असहमति और विरोध के लिए जगह है, लेकिन हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं।"

9:52 AM, 20 Aug 2025 (IST)

आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग ढांडा हमले की निंदा

आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग ढांडा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की हिंसा की निंदा करते हैं. दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है. लोकतंत्र में असहमति और विरोध की जगह होती है, लेकिन हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है. उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी. आशा है मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं. वहीं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर मुख्यमंत्री आवास पर जनसुनवाई के दौरान हुए हमले पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, "यह बहुत दुखद है. मुख्यमंत्री पूरी दिल्ली का नेतृत्व करती हैं और मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं की जितनी निंदा की जाए, उतनी कम है लेकिन यह घटना महिला सुरक्षा की पोल भी खोलती है. अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम आदमी या आम महिला कैसे सुरक्षित रह सकती है?"

9:50 AM, 20 Aug 2025 (IST)

इसके पीछे एक राजनीतिक साज़िश- मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा

जनसुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला . दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, "मैं जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। वे दिन-रात दिल्ली की चिंता करती हैं। यह विरोधियों की साज़िश है...इसके पीछे एक राजनीतिक साज़िश.. सिरसा ने बताया कि युवक ने मुख्यमंत्री को एक कागज दिया और आगे की और खींचा, जिससे CM का सिर टेबल में लगा है. मुख्यमंत्री अभी सदमे में हैं. डॉक्टर देखभाल कर रहे हैं.

दिल्ली CM रेखा गुप्ता पर थप्पड़ मारने की कोशिश (ETV Bharat)

9:49 AM, 20 Aug 2025 (IST)

कांग्रेस ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर मुख्यमंत्री आवास पर जनसुनवाई के दौरान हुए हमले पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, "यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री पूरी दिल्ली का नेतृत्व करती हैं और मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं की जितनी निंदा की जाए, उतनी कम है। लेकिन यह घटना महिला सुरक्षा की पोल भी खोलती है। अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम आदमी या आम महिला कैसे सुरक्षित रह सकती है?"

Last Updated : August 20, 2025 at 10:37 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CM REKHACM REKHA GUPTA ATTACKEDCM REKHA GUPTA PUBLIC HEARINGDELHI BJPCM REKHA GUPTA ATTACKED

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अयोध्या राम मंदिर; शेषावतार और परकोटा के 6 मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु, 15 अक्टूबर से व्यवस्था लागू

इमरान खान के बाद वसीम अकरम की भी हो सकती है गिरफ्तारी, जानें क्या है पूरा मामला ?

'वॉर 2' से फिर आगे निकली 'कूली', 200 करोड़ से इतनी दूर ऋतिक-जूनियर NTR की फिल्म, हुआ इतना कलेक्शन

4 दिनों की तेजी गायब, बुधवार को सेंसेक्स-निफ्टी गिरावट के साथ खुले, निफ्टी 25000 के नीचे खुला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.