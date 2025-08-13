सपा ने सरकार को घेरने की तैयारी की

विधानसभा में की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे के विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद सबसे पहले अपनी बात रखेंगे.विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा को लेकर सपा ने भी अपनी रणनीति तैयार की है.सपा सदस्यों का कहना है कि वे सदन में मौजूद रहकर भाजपा के झूठे वादों की पोल खोलेंगे. सपा के विधायक आरके वर्मा ने कहा कि हम भाजपा का विजन डाक्यूमेंट बहुत पहले देख चुके हैं.उन्होंने सवाल दागे कि क्या काला धन वापस आया. हर खाते में 15 लाख पहुंचे. दो करोड़ लोगों को रोजगार मिला. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि डाक्युमेंट (कारण बताओ दस्तावेज) निकालकर यह बताना चाहिए कि उन्होंने किस कारण से अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया. बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे तक सदन में रहने के लिए 28 मंत्रियों का रोस्टर जारी किया गया है.