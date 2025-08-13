सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे. मद संख्या एक में मुख्यमंत्री ने बांके बिहारी ट्रस्ट अधिनियम सदन में पेश किया. इसे ध्वनि मत से पास किया गया.
मानसून सत्र का तीसरा दिन LIVE; बांके बिहारी ट्रस्ट अधिनियम ध्वनि मत से पास - UP ASSEMBLY MONSOON SESSION
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 13, 2025 at 8:36 AM IST|
Updated : August 13, 2025 at 11:29 AM IST
लखनऊ: बुधवार से 24 घंटे चलने वाले सदन में मंत्रियों की मौजूदगी अनिवार्य करने के लिए 28 मंत्रियों की शिफ्टवार ड्यूटी लगाई गई है. दूसरी ओर समाजवादी पार्टी जो कल तक इस सदन का विरोध कर रही थी, अब उसने सदन मैं उपस्थित रहने और सरकार का विरोध करने का फैसला किया है. विधान परिषद और विधानसभा में 13 गस्त को पूर्वाहन 11 बजे से विजन डॉक्यूमेंट-2047 पर चर्चा शुरू होगी. यह चर्चा 14 अगस्त को पूर्वाहन 11 बजे तक लगातार चलेगी.
LIVE FEED
बांके बिहारी ट्रस्ट अधिनियम ध्वनि मत से पास
सपा ने सरकार को घेरने की तैयारी की
विधानसभा में की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे के विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद सबसे पहले अपनी बात रखेंगे.विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा को लेकर सपा ने भी अपनी रणनीति तैयार की है.सपा सदस्यों का कहना है कि वे सदन में मौजूद रहकर भाजपा के झूठे वादों की पोल खोलेंगे. सपा के विधायक आरके वर्मा ने कहा कि हम भाजपा का विजन डाक्यूमेंट बहुत पहले देख चुके हैं.उन्होंने सवाल दागे कि क्या काला धन वापस आया. हर खाते में 15 लाख पहुंचे. दो करोड़ लोगों को रोजगार मिला. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि डाक्युमेंट (कारण बताओ दस्तावेज) निकालकर यह बताना चाहिए कि उन्होंने किस कारण से अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया. बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे तक सदन में रहने के लिए 28 मंत्रियों का रोस्टर जारी किया गया है.
