ETV Bharat / state

मानसून सत्र का तीसरा दिन LIVE; बांके बिहारी ट्रस्ट अधिनियम ध्वनि मत से पास - UP ASSEMBLY MONSOON SESSION

मानसून सत्र का तीसरा दिन
मानसून सत्र का तीसरा दिन (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2025 at 8:36 AM IST

Updated : August 13, 2025 at 11:29 AM IST

1 Min Read

लखनऊ: बुधवार से 24 घंटे चलने वाले सदन में मंत्रियों की मौजूदगी अनिवार्य करने के लिए 28 मंत्रियों की शिफ्टवार ड्यूटी लगाई गई है. दूसरी ओर समाजवादी पार्टी जो कल तक इस सदन का विरोध कर रही थी, अब उसने सदन मैं उपस्थित रहने और सरकार का विरोध करने का फैसला किया है. विधान परिषद और विधानसभा में 13 गस्त को पूर्वाहन 11 बजे से विजन डॉक्यूमेंट-2047 पर चर्चा शुरू होगी. यह चर्चा 14 अगस्त को पूर्वाहन 11 बजे तक लगातार चलेगी.

LIVE FEED

11:18 AM, 13 Aug 2025 (IST)

बांके बिहारी ट्रस्ट अधिनियम ध्वनि मत से पास

सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे. मद संख्या एक में मुख्यमंत्री ने बांके बिहारी ट्रस्ट अधिनियम सदन में पेश किया. इसे ध्वनि मत से पास किया गया.

9:22 AM, 13 Aug 2025 (IST)

सपा ने सरकार को घेरने की तैयारी की

विधानसभा में की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे के विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद सबसे पहले अपनी बात रखेंगे.विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा को लेकर सपा ने भी अपनी रणनीति तैयार की है.सपा सदस्यों का कहना है कि वे सदन में मौजूद रहकर भाजपा के झूठे वादों की पोल खोलेंगे. सपा के विधायक आरके वर्मा ने कहा कि हम भाजपा का विजन डाक्यूमेंट बहुत पहले देख चुके हैं.उन्होंने सवाल दागे कि क्या काला धन वापस आया. हर खाते में 15 लाख पहुंचे. दो करोड़ लोगों को रोजगार मिला. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि डाक्युमेंट (कारण बताओ दस्तावेज) निकालकर यह बताना चाहिए कि उन्होंने किस कारण से अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया. बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे तक सदन में रहने के लिए 28 मंत्रियों का रोस्टर जारी किया गया है.

लखनऊ: बुधवार से 24 घंटे चलने वाले सदन में मंत्रियों की मौजूदगी अनिवार्य करने के लिए 28 मंत्रियों की शिफ्टवार ड्यूटी लगाई गई है. दूसरी ओर समाजवादी पार्टी जो कल तक इस सदन का विरोध कर रही थी, अब उसने सदन मैं उपस्थित रहने और सरकार का विरोध करने का फैसला किया है. विधान परिषद और विधानसभा में 13 गस्त को पूर्वाहन 11 बजे से विजन डॉक्यूमेंट-2047 पर चर्चा शुरू होगी. यह चर्चा 14 अगस्त को पूर्वाहन 11 बजे तक लगातार चलेगी.

LIVE FEED

11:18 AM, 13 Aug 2025 (IST)

बांके बिहारी ट्रस्ट अधिनियम ध्वनि मत से पास

सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे. मद संख्या एक में मुख्यमंत्री ने बांके बिहारी ट्रस्ट अधिनियम सदन में पेश किया. इसे ध्वनि मत से पास किया गया.

9:22 AM, 13 Aug 2025 (IST)

सपा ने सरकार को घेरने की तैयारी की

विधानसभा में की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे के विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद सबसे पहले अपनी बात रखेंगे.विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा को लेकर सपा ने भी अपनी रणनीति तैयार की है.सपा सदस्यों का कहना है कि वे सदन में मौजूद रहकर भाजपा के झूठे वादों की पोल खोलेंगे. सपा के विधायक आरके वर्मा ने कहा कि हम भाजपा का विजन डाक्यूमेंट बहुत पहले देख चुके हैं.उन्होंने सवाल दागे कि क्या काला धन वापस आया. हर खाते में 15 लाख पहुंचे. दो करोड़ लोगों को रोजगार मिला. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि डाक्युमेंट (कारण बताओ दस्तावेज) निकालकर यह बताना चाहिए कि उन्होंने किस कारण से अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया. बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे तक सदन में रहने के लिए 28 मंत्रियों का रोस्टर जारी किया गया है.

Last Updated : August 13, 2025 at 11:29 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MONSOON SESSION SP AKHILESH YADAVBJP CM YOGI MONSOON SESSIONDEPUTY CM KESHAV PRASAD MAURYAUP ASSEMBLY MONSOON SESSION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

ट्रंप के 50% टैरिफ का यूपी के कारोबारियों ने निकाला तोड़; बोले-यूके समेत यूरोपियन-अफ्रीकी देशों में बढ़ाएंगे कारोबार

कानपुर का अनोखा अस्थि कलश बैंक; 11 वर्षों से अनजान लोगों का करा रहे अस्थि विसर्जन

लगातार धूम्रपान और तंबाकू सेवन से बढ़ रहा खतरा; जानें क्या कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट?

फल-सब्जियां, बंद पेटी में सही हैं या खराब, बताएगा ये डिवाइस; मेरठ के 10वीं के 2 छात्रों ने इजाद की तकनीक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.