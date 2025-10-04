अमित शाह का बस्तर दौरा, कुछ देर में पहुंचेंगे जगदलपुर, मां दंतेश्वरी के दर्शन से शुरू होगा कार्यक्रम

सिरहसार भवन में मुरिया दरबार में अमित शाह

मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद 12:30 बजे केंद्रीय मंत्री अमित शाह परिसर में मौजूद सिरहसार भवन पहुंचेंगे. इस भवन में बस्तर दशहरा की प्रमुख रस्म मुरिया दरबार कार्यक्रम आयोजित किया गया है. मुरिया दरबार में अमित शाह शामिल होंगे. केंद्रीय मंत्री मांझी-चालकी, कोटवार, पटेल, बस्तर दशहरा समिति के सदस्यों के साथ मिलेंगे और उनसे चर्चा करेंगे. अमित शाह उनके साथ दोपहर का भोजन भी करेंगे.

मुरिया दरबार क्या है: मुरिया दरबार बस्तर दशहरा की प्रमुख रस्म है. इस रस्म में रियासत काल में बस्तर के राजा दरबार लगाकर अपनी जनता की समस्याओं को सुनते थे. मौके पर ही उनका निपटारा किया जाता था. तब से ये परंपरा चली आ रही है, जिसे आज भी निभाया जा रहा है.