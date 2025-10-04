ETV Bharat / state

अमित शाह का बस्तर दौरा, कुछ देर में पहुंचेंगे जगदलपुर, मां दंतेश्वरी के दर्शन से शुरू होगा कार्यक्रम

बस्तर में अमित शाह (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 4, 2025 at 10:41 AM IST

Updated : October 4, 2025 at 10:56 AM IST

जगदलपुर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में है. शाह कुछ देर में बस्तर पहुंचने वाले हैं. यहां वे विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की अहम रस्म मुरिया दरबार में शामिल होंगे. इसके बाद जगदलपुर के ऐतिहासिक लालबाग मैदान में आयोजित स्वदेशी मेला प्रदर्शनी जाएंगे. उसके बाद केंद्रीय मंत्री आम सभा को संबोधित करेंगे.

LIVE FEED

10:51 AM, 4 Oct 2025 (IST)

सिरहसार भवन में मुरिया दरबार में अमित शाह

मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद 12:30 बजे केंद्रीय मंत्री अमित शाह परिसर में मौजूद सिरहसार भवन पहुंचेंगे. इस भवन में बस्तर दशहरा की प्रमुख रस्म मुरिया दरबार कार्यक्रम आयोजित किया गया है. मुरिया दरबार में अमित शाह शामिल होंगे. केंद्रीय मंत्री मांझी-चालकी, कोटवार, पटेल, बस्तर दशहरा समिति के सदस्यों के साथ मिलेंगे और उनसे चर्चा करेंगे. अमित शाह उनके साथ दोपहर का भोजन भी करेंगे.

मुरिया दरबार क्या है: मुरिया दरबार बस्तर दशहरा की प्रमुख रस्म है. इस रस्म में रियासत काल में बस्तर के राजा दरबार लगाकर अपनी जनता की समस्याओं को सुनते थे. मौके पर ही उनका निपटारा किया जाता था. तब से ये परंपरा चली आ रही है, जिसे आज भी निभाया जा रहा है.

10:42 AM, 4 Oct 2025 (IST)

जगदलपुर एयरपोर्ट से सीधे मां दंतेश्वरी के दर्शन करने पहुंचेंगे अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने तय कार्यक्रम के अनुसार 12:05 बजे BSF के विमान से जगदलपुर के दंतेश्वरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे. एयरपोर्ट से जगदलपुर में मौजूद दंतेश्वरी मंदिर में देवी का दर्शन पूजन करेंगे.

Last Updated : October 4, 2025 at 10:56 AM IST

