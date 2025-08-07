Essay Contest 2025

यूपी बाढ़-बारिश LIVE; 24 घंटे में 71 फीसद अधिक बारिश, 17 जिलों में IMD का अलर्ट, 24 जनपद में नदियों का कहर - UP MONSOON UPDATES

लखनऊ में भारी बारिश के चलते सड़कों में पानी भर गया.
लखनऊ में भारी बारिश के चलते सड़कों में पानी भर गया. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 9:56 AM IST

उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घण्टे में दक्षिण-पश्चिम मानसून सक्रीय रहा. इसके चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश देखने को मिली. कहीं-कहीं बिजली भी गिरी. बिजनौर, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी व बाराबंकी में झमाझम बारिश होने से सड़कें तालाब बन गई हैं. सड़कों पर लबालब पानी भरा है. सबसे ज्यादा खराब हालात वाराणसी में हैं. यहां घरों के अंदर तक पानी घुस गया है. बाढ़ से यूपी के 24 जिले प्रभावित हैं. अब तक 500 से ज्यादा मकान बाढ़-बारिश की चपेट में आकर ध्वस्त हो चुके हैं. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अभी उत्तर प्रदेश में आने वाले 5 दिन तक भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. मानसूनी सीजन में 1 जून से 6 अगस्त तक अनुमानित बारिश 401.9 मिमी के सापेक्ष 437.5 मिमी रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 9% अधिक है. बीते 24 घंटे में अनुमानित बारिश 7.8 मिमी के सापेक्ष 13.4 मिमी रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 71% अधिक है. सबसे ज्यादा बारिश बिजनौर में 140.8 मिमी रिकॉर्ड की गई. मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि गुरुवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आइसोलेटेड स्थान पर भी बारिश हो सकती है.

