ETV Bharat / state

यूपी बाढ़-बारिश LIVE; 24 घंटे में 71 फीसद अधिक बारिश, 17 जिलों में IMD का अलर्ट, 24 जनपद में नदियों का कहर - UP MONSOON UPDATES

लखनऊ में भारी बारिश के चलते सड़कों में पानी भर गया. ( Photo Credit; ETV Bharat )