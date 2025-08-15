ETV Bharat / state

Independence Day 2025 Live: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में किया ध्वजारोहण, रोहतक में सीएम नायब सैनी लहराएंगे तिरंगा, सुरक्षा कड़ी - INDEPENDENCE DAY 2025

Independence Day 2025 Live Updates
Independence Day 2025 Live Updates (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 15, 2025 at 7:08 AM IST

Updated : August 15, 2025 at 7:47 AM IST

1 Min Read

आज भारत 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे. इस साल के स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम 'नया भारत' रखी गई है. समारोह के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न भी मनाया जाएगा. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी रोहतक में तिरंगा फहराएंगे.

LIVE FEED

7:37 AM, 15 Aug 2025 (IST)

चंडीगढ़ में सुरक्षा पुख्ता, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

चंडीगढ़ में स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए. सेक्टर-17 स्थित परेड ग्राउंड में होने वाले मुख्य समारोह और पंजाब व हरियाणा राज भवन में आयोजित ‘ऐट होम’ कार्यक्रमों के लिए चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने विशेष ट्रैफिक व्यवस्था और मार्ग प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की है. 15 अगस्त 2025 स्वतंत्रता दिवस पर चंडीगढ़ सेक्टर 17 के परेड ग्राउंड में सुबह 6:30 बजे से लेकर समारोह समाप्त होने तक परेड ग्राउंड के आसपास कई मार्गों पर यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन रहेंगे. चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे इन मार्गदर्शन और प्रतिबंधों का पालन कर सहयोग दें, जिससे स्वतंत्रता दिवस समारोह और ‘ऐट होम’ कार्यक्रम सुचारू रूप से चल सके.

ये मार्ग रहेंगे बंद/डायवर्ट: उद्योग पथ जो सेक्टर 16/17/22/23 से गुरदियाल सिंह पेट्रोल पंप तक, पुराना जिला अदालत से शिवालिक होटल, लायंस लाइट प्वाइंट से परेड ग्राउंड, सेक्टर 22/23 लाइट प्वाइंट से सेक्टर 16/17–22/23, तथा सेक्टर 16/23 छोटे चौक से क्रिकेट स्टेडियम चौक तक बंद रखा जायेगा.

  • पार्किंग व्यवस्था: सामान्य पार्किंग सेक्टर 22-ए मार्केट के सामने प्रतिबंधित रहेगी.
  • निर्धारित पार्किंग स्थल: सेक्टर 22-बी, सर्कस ग्राउंड (सेक्टर 17), नीलम सिनेमा पार्किंग (सेक्टर 17), मल्टी-लेवल पार्किंग (सेक्टर 17).
  • बस सेवा में बदलाव: आईएसबीटी सेक्टर-17 जाने वाली बसें हिमालय मार्ग से डायवर्ट की जाएंगी.
  • सुबह 10:30 से 11:30 बजे के बीच आईएसबीटी सेक्टर-17 के आसपास ट्रैफिक डायवर्ट किया जाएगा; केवल बसों को अनुमति होगी.
  • सुरक्षा निर्देश:
  • सभी आमंत्रित और दर्शक सुबह 8:30 बजे तक अपनी सीट पर बैठ जाएं.
  • प्रवेश द्वार: विशेष आमंत्रित- गेट 4, 6, 7; आम जनता- गेट 8, 9, 10; मीडिया- गेट 5. सभी को अपना मूल फोटो आईडी लाना अनिवार्य; विशेष आमंत्रितों को पार्किंग लेबल और निमंत्रण पत्र साथ रखना होगा.
  • प्रतिबंधित वस्तुएं: बैग, हथियार, शराब, ज्वलनशील पदार्थ, काले झंडे, बैनर आदि. समारोह समाप्त होने तक बैठे रहें और शांति से बाहर निकलें.
  • दोपहर 2 बजे से पंजाब राजभवन और हरियाणा राज भवन में आयोजित ‘ऐट होम’ कार्यक्रमों के दौरान भी विशेष यातायात प्रबंध रहेंगे.

आमंत्रित मेहमान सेक्टर 7/8 डिवाइडिंग रोड (डीसी टर्न) या न्यू बैरिकेड चौक (सेक्टर 4/5/8/9) से होते हुए हरा सिंह चौक के रास्ते से सेक्टर 17 परेड ग्राउंड तक पहुंचगे. इसके साथ ही सभी आमंत्रित किये गए मेहमान अपने वाहनों पर अधिकृत पार्किंग लेबल स्पष्ट रूप से लगाएं. वहीं नो एंट्री जोन में किशनगढ़ टर्न, केबी डीएवी लाइट प्वाइंट (सेक्टर 7), सेक्टर 4/5 टी-प्वाइंट, और काइमबाला टर्न से पंजाब व हरियाणा राज भवन की ओर जाने वाले सभी मार्ग व्यस्त रहेंगे. इसके साथ ही गोल्फ क्लब सदस्य की सुविधा एसजीजीएस कॉलेज साइड (सेक्टर 7/26 रोड) से प्रवेश/निकास करें। सुखना लेक पहुंच वाले आम जनता केवल सेक्टर 4/5 टी-प्वाइंट तक ही जा सकते, इसके आगे का मार्ग बंद रहेगा.

7:34 AM, 15 Aug 2025 (IST)

कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी पंचकूला में फहराएंगी तिरंगा

पंचकूला परेड ग्राउंड सेक्टर-5 में कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी तिरंगा फहराएंगी. जिला उपायुक्त ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह को देशभक्ति की भावना के साथ भव्य रूप से मनाया जाएगा. जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में हरियाणा की बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी मुख्य अतिथि शामिल होंगी. उन्होंने कहा कि देश की आजादी के लिए अनेक वीर सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी. ऐसे महान सेनानियों को यह देश युगों-युगों तक याद रखेगा.

7:31 AM, 15 Aug 2025 (IST)

गुरुग्राम में सुरक्षा कड़ी, 4500 जवान तैनात

गुरुग्राम में स्वतंत्रता दिवस पर शहर की सुरक्षा में 4500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए. जगह-जगह चेकिंग अभियान चलाया गया. गेस्ट हाउस और वाहनों की जांच की गई. ट्रैफिक डीसीपी अर्पित जैन ने कहा कि अधिकारियों ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है. ऐसे में भारी वाहनों के लिए केएमपी से रूट डायवर्ट कर दिया गया है. पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया गया है कि वो शहर की सुरक्षा में अलर्ट रहें. सिविल ड्रेस में भी पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है.

7:11 AM, 15 Aug 2025 (IST)

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने फहराया तिरंगा

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली में तिरंगा फहराया. इसके बाद उन्होंने कहा "आज 79वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. वर्षों के संघर्ष के बाद, लाखों बलिदानों के बाद, 15 अगस्त 1947 को देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई. देश ने अभी तक केवल विकास ही किया है. आने वाले समय में भी देश अब तक के विकास से दोगुना और यहां तक कि चार गुना अधिक विकास करने वाला है. 2047 में जब देश स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाएगा, तब हम विकसित भारत के अपने संकल्प को पूरा कर पाएंगे."

7:04 AM, 15 Aug 2025 (IST)

हरियाणा के अधिकारियों को सम्मानित करेंगी राष्ट्रपति

राष्ट्रपति इस बार हरियाणा के 13 अधिकारियों को पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगी. दो अधिकारियों को प्रेसिडेंट मेडल मिलेगा. इनमें पुलिस कमिश्नर सिबाश कबिराज और इंस्पेक्टर जनरल (IG) कुलदीप सिंह शामिल हैं. इसके अलावा 11 अधिकारियों को मेरिटोरियस सर्विस मेडल (MSM) से सम्मानित किया जाएगा.

7:02 AM, 15 Aug 2025 (IST)

रोहतक में सीएम नायब सैनी फहराएंगे झंडा

रोहतक राजीव गांधी खेल स्टेडियम में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा. सीएम नायब सिंह सैनी सुबह 8.40 बजे राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देंगे. सुबह 8.58 बजे वो स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराएंगे और परेड का निरीक्षण करेंगे.

Last Updated : August 15, 2025 at 7:47 AM IST

TAGGED:

79TH INDEPENDENCE DAYSWATANTRATA DIWASCM NAYAB SAINIस्वतंत्रता दिवसINDEPENDENCE DAY 2025

