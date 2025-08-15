चंडीगढ़ में सुरक्षा पुख्ता, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

चंडीगढ़ में स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए. सेक्टर-17 स्थित परेड ग्राउंड में होने वाले मुख्य समारोह और पंजाब व हरियाणा राज भवन में आयोजित ‘ऐट होम’ कार्यक्रमों के लिए चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने विशेष ट्रैफिक व्यवस्था और मार्ग प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की है. 15 अगस्त 2025 स्वतंत्रता दिवस पर चंडीगढ़ सेक्टर 17 के परेड ग्राउंड में सुबह 6:30 बजे से लेकर समारोह समाप्त होने तक परेड ग्राउंड के आसपास कई मार्गों पर यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन रहेंगे. चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे इन मार्गदर्शन और प्रतिबंधों का पालन कर सहयोग दें, जिससे स्वतंत्रता दिवस समारोह और ‘ऐट होम’ कार्यक्रम सुचारू रूप से चल सके.

ये मार्ग रहेंगे बंद/डायवर्ट: उद्योग पथ जो सेक्टर 16/17/22/23 से गुरदियाल सिंह पेट्रोल पंप तक, पुराना जिला अदालत से शिवालिक होटल, लायंस लाइट प्वाइंट से परेड ग्राउंड, सेक्टर 22/23 लाइट प्वाइंट से सेक्टर 16/17–22/23, तथा सेक्टर 16/23 छोटे चौक से क्रिकेट स्टेडियम चौक तक बंद रखा जायेगा.

पार्किंग व्यवस्था: सामान्य पार्किंग सेक्टर 22-ए मार्केट के सामने प्रतिबंधित रहेगी.

सामान्य पार्किंग सेक्टर 22-ए मार्केट के सामने प्रतिबंधित रहेगी. निर्धारित पार्किंग स्थल: सेक्टर 22-बी, सर्कस ग्राउंड (सेक्टर 17), नीलम सिनेमा पार्किंग (सेक्टर 17), मल्टी-लेवल पार्किंग (सेक्टर 17).

सुरक्षा निर्देश:

सभी आमंत्रित और दर्शक सुबह 8:30 बजे तक अपनी सीट पर बैठ जाएं.

प्रवेश द्वार: विशेष आमंत्रित- गेट 4, 6, 7; आम जनता- गेट 8, 9, 10; मीडिया- गेट 5. सभी को अपना मूल फोटो आईडी लाना अनिवार्य; विशेष आमंत्रितों को पार्किंग लेबल और निमंत्रण पत्र साथ रखना होगा.

आमंत्रित मेहमान सेक्टर 7/8 डिवाइडिंग रोड (डीसी टर्न) या न्यू बैरिकेड चौक (सेक्टर 4/5/8/9) से होते हुए हरा सिंह चौक के रास्ते से सेक्टर 17 परेड ग्राउंड तक पहुंचगे. इसके साथ ही सभी आमंत्रित किये गए मेहमान अपने वाहनों पर अधिकृत पार्किंग लेबल स्पष्ट रूप से लगाएं. वहीं नो एंट्री जोन में किशनगढ़ टर्न, केबी डीएवी लाइट प्वाइंट (सेक्टर 7), सेक्टर 4/5 टी-प्वाइंट, और काइमबाला टर्न से पंजाब व हरियाणा राज भवन की ओर जाने वाले सभी मार्ग व्यस्त रहेंगे. इसके साथ ही गोल्फ क्लब सदस्य की सुविधा एसजीजीएस कॉलेज साइड (सेक्टर 7/26 रोड) से प्रवेश/निकास करें। सुखना लेक पहुंच वाले आम जनता केवल सेक्टर 4/5 टी-प्वाइंट तक ही जा सकते, इसके आगे का मार्ग बंद रहेगा.