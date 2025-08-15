राजधानी लखनऊ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को राजधानी लखनऊ में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया. इसके साथ ही स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा-व्यवस्था के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं. विधानभवन के सामने गुरुवार स्वतंत्रता दिवस की परेड में पुलिस, पीएसी, होमगार्ड एवं ट्रैफिक समेत अन्य कई सुरक्षाकर्मियों को लगाया गया है. डॉग स्क्वायड, बम निरोधक दस्ता, स्पेशल स्क्वायड, एलआईयू एवं क्राइम ब्रांच की टीमें गुरुवार को सुरक्षा-व्यवस्था के मद्देनजर सघन चेकिंग अभियान में जुटी रहीं. चेकिंग के दौरान कई संदिग्ध लोगों की तलाशी ली गई और उनसे पूछताछ की गई. इस दौरान पुलिस कमिश्नर अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देश पर पुलिस ने गुरुवार देर शाम तक रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मॉल, रेस्टोरेंट, प्रमुख चौराहों एवं बाजारों में चेकिंग की. चारबाग रेलवे स्टेशन पर पुलिस का सघन चेकिंग अभियान चलाया गया. हर एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर कड़ी निगरानी की गई. यात्रियों के सामान और पहचान पत्र की बारीकी से जांच की गई. बम डिस्पोजल स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड भी मौके पर तैनात किये गए है. भीड़भाड़ वाले प्लेटफॉर्म और वेटिंग हॉल में सुरक्षा बढ़ाई गई है. डीजीपी ने सभी पुलिस अधीक्षक को और पुलिस कमिश्नरों को निर्देश दिया है कि विभिन्न आवासीय कॉलोनी में किराएदारों का वेरिफिकेशन कर लिया जाए.