स्वतंत्रता दिवस LIVE; सीएम योगी ने फहराया तिरंगा, बोले-आजादी महान क्रांतिकारियों के संघर्ष की देन - INDEPENDENCE DAY 2025

यूपी में स्वतंत्रता दिवस की धूम
यूपी में स्वतंत्रता दिवस की धूम (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 15, 2025 at 6:57 AM IST

Updated : August 15, 2025 at 9:35 AM IST

लखनऊ : देश आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. यूपी में भी स्वतंत्रता दिवस की धूम मची है. सरकारी कार्यालयों, स्कूल-कॉलेजों, निजी संस्थानों में झंडारोहण के साथ आजादी के तराने गाए जा रहे हैं. इसी के साथ अमर बलिदानियों की गाथाएं कही-सुनी जा रही हैं. इस क्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है. राज्यपाल ने कहा है कि यह अमूल्य स्वतंत्रता हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के अदम्य साहस, अतुलनीय संघर्ष और अनन्य बलिदान का परिणाम है. स्वतंत्रता केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि परम कर्तव्य और जिम्मेदारी भी है, जिसे पूर्ण निष्ठा, समर्पण तथा ईमानदारी के साथ निभाना हमारा राष्ट्रीय दायित्व है. सीएम योगी लखनऊ में झंडारोहण करेंगे. इसी के साथ सभी जिलों में भी तिरंगा फहराया जाएगा.

LIVE FEED

9:31 AM, 15 Aug 2025 (IST)

विधान भवन के सामने सीएम योगी ने फहराया तिरंगा

सीएम योगी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके विधान भवन के सामने तिरंगा फहराया. राष्ट्रगान के बाद हेलिकाप्टर से फूल बरसाए गए. योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा कि देश की स्वतंत्रता महात्मा गांधी और महान क्रांतिकारियों के संघर्ष की देन है. जिन्होंने सारे देश को जोड़कर हमें मुक्त कराया था. यह समारोह हम सभी को हमारे राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति हमारे संकल्पों का एहसास प्रदान करता है.

7:28 AM, 15 Aug 2025 (IST)

रायबरेली के प्रधान मनोज कुमार त्रिवेदी लाल किले पर होंगे सम्मानित

79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में उत्तर प्रदेश के 25 विशिष्ट अतिथियों की लिस्ट में रायबरेली के शिवगढ़ क्षेत्र के ओसाह ग्राम पंचायत के प्रधान मनोज कुमार त्रिवेदी को भी जगह मिली है. जिन्हें नई दिल्ली में लाल किले पर आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सम्मानित करेंगे. जिसके लिए उन्हें आयोजित समारोह में बतौर विशिष्ट अतिथि आने का निमंत्रण दिया गया है.

प्रधान मनोज कुमार त्रिवेदी होंगे सम्मानित.
प्रधान मनोज कुमार त्रिवेदी होंगे सम्मानित. (Photo Credit; ETV Bharat)

7:24 AM, 15 Aug 2025 (IST)

राजधानी लखनऊ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को राजधानी लखनऊ में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया. इसके साथ ही स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा-व्यवस्था के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं. विधानभवन के सामने गुरुवार स्वतंत्रता दिवस की परेड में पुलिस, पीएसी, होमगार्ड एवं ट्रैफिक समेत अन्य कई सुरक्षाकर्मियों को लगाया गया है. डॉग स्क्वायड, बम निरोधक दस्ता, स्पेशल स्क्वायड, एलआईयू एवं क्राइम ब्रांच की टीमें गुरुवार को सुरक्षा-व्यवस्था के मद्देनजर सघन चेकिंग अभियान में जुटी रहीं. चेकिंग के दौरान कई संदिग्ध लोगों की तलाशी ली गई और उनसे पूछताछ की गई. इस दौरान पुलिस कमिश्नर अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देश पर पुलिस ने गुरुवार देर शाम तक रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मॉल, रेस्टोरेंट, प्रमुख चौराहों एवं बाजारों में चेकिंग की. चारबाग रेलवे स्टेशन पर पुलिस का सघन चेकिंग अभियान चलाया गया. हर एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर कड़ी निगरानी की गई. यात्रियों के सामान और पहचान पत्र की बारीकी से जांच की गई. बम डिस्पोजल स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड भी मौके पर तैनात किये गए है. भीड़भाड़ वाले प्लेटफॉर्म और वेटिंग हॉल में सुरक्षा बढ़ाई गई है. डीजीपी ने सभी पुलिस अधीक्षक को और पुलिस कमिश्नरों को निर्देश दिया है कि विभिन्न आवासीय कॉलोनी में किराएदारों का वेरिफिकेशन कर लिया जाए.

7:22 AM, 15 Aug 2025 (IST)

प्रदेश के मॉल, धार्मिक स्थलों, स्टेशनों पर सघन चेकिंग अभियान

प्रदेश एवं जिलों के सभी प्रवेश द्वारों पर स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी के त्यौहार को देखते हुए निरंतर प्रभावित चेकिंग अभियान पुलिस द्वारा शुरू किया गया है. सभी चेक पोस्ट और बैरियर ड्यूटी को सतर्क व समुचित किया जाए. सभी सीसीटीवी कैमरा को क्रियाशील रखा जाए. यह निर्देश प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने आगामी स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी को देखते हुए पुलिस के सभी आलाधिकारियों को दिया है. डीजीपी राजीव कृष्णा निर्देश दिया है कि संवेदनशील धार्मिक स्थलों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा निर्धारित एसओपी के अनुरूप की जाए. रेलवे, मेट्रो, बस स्टेशन, एयरपोर्ट, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, होटल और भीड़ भाड़ वाले स्थलों पर विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं.

7:16 AM, 15 Aug 2025 (IST)

स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी पर प्रयागराज में हाई अलर्ट, रेलवे स्टेशन पर डॉग स्क्वायड की सघन जांच

प्रयागराज में स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) और जन्माष्टमी जैसे बड़े पर्वों को लेकर संगम नगरी प्रयागराज में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं. खुफिया विभाग के इनपुट के बाद पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और जीआरपी ने मोर्चा संभाल लिया है. गुरुवार को प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने सघन तलाशी अभियान चलाया. यात्रियों के बैग और पार्सल की डॉग स्क्वायड और मेटल डिटेक्टर से जांच की गई. प्लेटफॉर्म से लेकर ट्रेन के कोच तक हर कोना खंगाला गया. इस दौरान संदिग्ध यात्रियों से पूछताछ भी हुई. वहीं, जन्माष्टमी के अवसर पर शहर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने की संभावना है, वहीं स्वतंत्रता दिवस पर विभिन्न सरकारी और निजी कार्यक्रमों में लोगों का जमावड़ा होगा. ऐसे में मेला क्षेत्र, बाजार, बस अड्डा, मंदिर और प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। CCTV कैमरों से हर गतिविधि की निगरानी की जा रही है. आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार मीना ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी पर किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है. यात्रियों से अपील की गई है कि वह सतर्क रहें संदीप वस्तुओं या व्यक्ति देखने पर तुरंत रेलवे पुलिस को सूचना दें.

प्रयागराज में सघन चेकिंग.
प्रयागराज में सघन चेकिंग. (Photo Credit; ETV Bharat)

7:12 AM, 15 Aug 2025 (IST)

सीएम बोले- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग, संघर्ष और बलिदान का स्मरण करें

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. सुबह 9:30 बजे वे विधान भवन के सामने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराएंगे. इस मौके पर स्कूली बच्चों और विभिन्न संस्थाओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जो स्वतंत्रता दिवस के उत्साह को और बढ़ाएंगे. मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग, संघर्ष और बलिदान को हम सभी को आदर के साथ स्मरण करना चाहिए.उन्होंने कहा, "स्वतंत्रता दिवस हमें उन वीरों के सपनों के अनुरूप राष्ट्र निर्माण के संकल्प से जोड़ता है. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत काल में दिए गए ‘पंचप्रण’ का जिक्र करते हुए कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए हमें गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, एकता और नागरिक कर्तव्यों के पालन का संकल्प लेना होगा.

6:50 AM, 15 Aug 2025 (IST)

बस्ती में निकली तिरंगा यात्रा

हर घर तिरंगा अभियान के तहत बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह ने बस्ती में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया. मंत्री ने कहा कि यह यात्रा कोई राजनैतिक यात्रा नहीं है, बल्कि देश भक्ति की भावना जागृत करने के लिए लोगों को एक साथ लाना है. कहा कि वे लगातार 15 साल हरैया विधानसभा से विधायक रहे है, और आज की तारीख में हरैया में बीजेपी सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है, हर एक गरीब परिवार को इसका लाभ मिल रहा है.

