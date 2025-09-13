ETV Bharat / state

14 सितंबर को रायपुर में लिटिल मास्टर शतरंज प्रतियोगिता, ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से करेंगे पुरस्कृत

अंबुजा सिटी मॉल में लिटिल मास्टर शतरंज का आयोजन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

ग्रैंड मास्टर थिप्से शामिल: यह आयोजन ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से के छत्तीसगढ़ आगमन पर हो रहा है. राज्य के खिलाड़ियों का शतरंज खेल के प्रति इससे मनोबल बढ़ेगा. साथ ही अर्जुन अवॉर्डी ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से की उपस्थिति से छत्तीसगढ़ के शतरंज खिलाडी अपनी प्रतिभा को निखार सकेंगे.

रायपुर: प्रदेश की राजधानी रायपुर में 14 सितंबर को लिटिल मास्टर शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है. छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ और अंबुजा सिटी मॉल के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया है. अंबुजा सिटी मॉल में ही सुबह 11 बजे इसका आयोजन होगा. 500 रुपए इसकी एंट्री फीस रखी गई थी.

प्रतियोगिता के वर्ग

अंडर 7

अंडर 9

अंडर 11

अंडर 13

अंडर 15

हमारा उद्देश्य हर प्रतिभागी को प्रेरित करना है, चाहे वह विजेता बने या नहीं. – विनोद राठी, महासचिव, प्रदेश शतरंज संघ

पुरस्कार और सम्मान: स्पर्धा के सभी वर्गों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को ट्रॉफी दी जाएगी. साथ ही 3 बेस्ट स्कूल को भी ट्रॉफी प्रदान की जाएगी. इसके अलावा भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया जाएगा. स्पर्धा का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह शाम 7 बजे शतरंज ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से की उपस्थिति में होगा.

स्पर्धा की अधिक जानकारी प्रदेश शतरंज संघ के सह सचिव आनंद अवधिया, कैंडिडेट मास्टर रवि कुमार, फिडे ऑर्बिटर रोहित कुमार यादव, सीए परेश श्रवण से संपर्क कर सकते हैं. साथ ही एंट्री प्रभारी सीनियर नेशनल आर्बिटर हरिवंश अग्रवाल और अनूप कुमार झा से भी संपर्क कर सकते हैं. इंटरनेशनल आर्बिटर अनीस अंसारी स्पर्धा के मुख्य निर्णायक होंगे. वहीं फिडे ऑर्बिटर हर्ष शर्मा और रॉकी देवांगन सहायक निर्णायक होंगे.

कौन है प्रवीण थिप्से: ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से भारत के वरिष्ठ और प्रतिष्ठित शतरंज खिलाड़ियों में से एक हैं. उन्हें उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है. वे सात बार विश्व शतरंज ओलंपियाड में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और सात बार के राष्ट्रीय चैंपियन भी रह चुके हैं. प्रवीण थिप्से ने भारतीय शतरंज को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई है. उन्होंने ना केवल अपने खेल से बल्कि कोचिंग और मार्गदर्शन से भी हजारों युवा खिलाड़ियों को प्रेरित किया है.