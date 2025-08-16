ETV Bharat / state

बिहार में 80 साल के दादा-दादी सीख रहे 'क ख ग', नक्सल प्रभावित जिलें में बच्चों ने संभाली साक्षरता की कमान

गया में साक्षरता अभियान जोरों पर है. यहां बूढ़ें दादा-दादी ने हाथों में सिलेट थाम ली है और अपने बच्चों से पढ़ना सीख रहे हैं.

literacy campaign in Gaya
गया में साक्षरता अभियान (ETV Bharat)
Published : August 16, 2025

गया: बिहार के गया जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर, नक्सल प्रभावित इमामगंज प्रखंड की बिकोपुर पंचायत में एक अनूठी साक्षरता मुहिम ने जोर पकड़ा है. इस पंचायत के दो गांव, रानीपुर और पाठकचक, में 50 से 80 साल के अशिक्षित महिलाएं और पुरुष अब शिक्षा की राह पर चल पड़े हैं. खास बात यह है कि उन्हें पढ़ाने वाले कोई और नहीं, बल्कि उनके अपने पोते-पोतियां और बच्चे हैं.

‘क ख ग’ की गूंज, बुजुर्गों की कक्षा: रानीपुर और पाठकचक गांवों में इन दिनों शिक्षा की होड़ मची है. गांव के घरों और खुले स्थानों पर 'क, ख, ग' और 'ABCD' की आवाजें गूंज रही हैं. बच्चे और युवा अपने दादा-दादी, नाना-नानी और अन्य बुजुर्गों को पढ़ाते नजर आते हैं. दूर से देखने पर लगता है कि शायद बुजुर्ग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन हकीकत उलट है. बच्चे अपने बुजुर्गों को साक्षर बनाने में जुटे हैं, और यह नजारा गांव में शिक्षा के प्रति नई जागरूकता का प्रतीक बन गया है.

गया में साक्षरता के लिए अनोखी पहल (ETV Bharat)

70 साल की इतवरिया देवी का जोश: ईटीवी भारत की टीम ने रानीपुर और पाठकचक गांव का दौरा किया, जहां 70 वर्षीय इतवरिया देवी एक मड़ई में पढ़ते हुए मिलीं. उनकी आंखों में शिक्षा के प्रति जोश और उत्साह देखते ही बनता था. इतवरिया ने बताया कि 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी, जिसके बाद घरेलू जिम्मेदारियों ने उन्हें पढ़ाई से दूर रखा.

"मेरे उनके आठ बच्चे हैं, लेकिन गरीबी के कारण वे भी ज्यादा पढ़ नहीं सके. अब अपने पोते और पंचायत की मुखिया महरे अंगेज खानम की प्रेरणा से मैं पढ़ रही हूं और अपना नाम लिखने का अभ्यास कर रही हूं."-इतवरिया देवी, बुजुर्ग

literacy campaign in Gaya
बुजुर्गों का हौसला (ETV Bharat)

80 साल में साक्षरता की राह पर समुरनी देवी: गांव की 80 वर्षीय समुरनी देवी भी इस मुहिम का हिस्सा हैं. कमजोर आंखों के बावजूद वे स्लेट पर अपना नाम लिखने का अभ्यास कर रही हैं. समुरनी गर्व के साथ कहती हैं कि उनके लिए पोते से पढ़ना सम्मान की बात है.

"जब पढ़ने का समय था, तब गरीबी और सुविधाओं की कमी थी. अब पोता धनंजय की जिद ने मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित किया."-समुरनी देवी, बुजुर्ग

literacy campaign in Gaya
50 से 80 साल की अशिक्षित महिलाएं (ETV Bharat)

बच्चों से पढ़ने में नहीं लगती शर्म: शुरुआत में कुछ बुजुर्गों को बच्चों से पढ़ने में संकोच हुआ, लेकिन मुखिया और बच्चों की प्रेरणा ने उनका हौसला बढ़ाया. समुरनी देवी बताती हैं कि उनके पोते, जो स्कूल में पढ़ते हैं, रोज उन्हें पढ़ाने बैठते हैं. अब उन्हें पढ़ाई में मजा आने लगा है. वे कहती हैं, "पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, बस ज्ञान की इच्छा होनी चाहिए."

पिछड़ेपन को तोड़ने की कोशिश: 21 वर्षीय दीपू कुमार अपनी मां सुनैना देवी और गांव के अन्य बुजुर्गों को पढ़ाते हैं. वे कहते हैं कि गांव में पिछड़ेपन ने लोगों को अशिक्षित रखा. अब जब युवा पीढ़ी शिक्षित हो रही है, वे चाहते हैं कि उनके गांव के सभी बुजुर्ग साक्षर हों.

"हम चाहते हैं कि हमारे गांव के लोग हस्ताक्षर कर सकें और अपने नाम-पते खुद लिख सकें. इससे उन्हें कहीं भी अपना नाम लिखने में परेशानी नहीं होगी और वो बैंक में भी अपना काम कर सकते हैं."-दीपू कुमार, छात्र

literacy campaign in Gaya
बिकोपुर पंचायत में एक अनूठी साक्षरता मुहिम (ETV Bharat)

मुखिया की प्रेरणा से शुरू हुई मुहिम: इस साक्षरता अभियान की शुरुआत बिकोपुर पंचायत की मुखिया महरे अंगेज खानम ने की. उनके पति रियासत नवाज खान उर्फ छोटन खान और कई शिक्षित युवा इस मुहिम में सहयोग कर रहे हैं. पंचायत में करीब 250 लोग साक्षरता की ओर बढ़ रहे हैं. यह पहल न केवल पंचायत, बल्कि पूरे प्रखंड और जिले के लिए एक मिसाल बन रही है.

literacy campaign in Gaya
बुजुर्गों को पढ़ाते हैं बच्चें (ETV Bharat)

बच्चों का उत्साह, बुजुर्गों का हौसला: रानीपुर गांव के वीरेंद्र दास बताते हैं कि गांव में रविदास और मांझी समाज के लोग रहते हैं, जिनमें 40 साल से अधिक उम्र के लोग ज्यादातर निरक्षर हैं. मुखिया की पहल पर बच्चे और युवा उत्साह के साथ अपने माता-पिता और दादा-दादी को पढ़ा रहे हैं. 10 से 25 साल के बच्चे इस मुहिम में शामिल हैं, जिससे गांव का माहौल बदल गया है.

"यहां के अधिकतर 40 साल से अधिक उम्र के लोग निरक्षर हैं, इन में महिलाओं की संख्या अधिक है. गांव के लोगों का मुख्य काम मजदूरी और खेती करना है. मुखिया ने पहल की तो हम लोगों ने उनका समर्थन किया और भरपूर साथ दिया है."- वीरेंद्र दास, ग्रामीण

75 साल में पहली बार हस्ताक्षर: पाठकचक गांव की 75 वर्षीय अनवरी बीबी और मासूम आलम ने 15 दिनों में अपना नाम लिखना सीख लिया. मासूम ने पहली बार वोटर पुनरीक्षण फॉर्म पर हस्ताक्षर किया. वे उत्साहित होकर कहते हैं, "अब मैं थाने से लेकर कोर्ट तक हस्ताक्षर कर सकता हूं." अनवरी बीबी को उनकी बहू पढ़ा रही है, और वे भी पहली बार हस्ताक्षर करने में सफल हुई हैं.

पंचायत भवन से निगरानी: मुखिया प्रतिनिधि छोटन खान बताते हैं कि महरे अंगेज खानम रोजाना पंचायत भवन से इस मुहिम की निगरानी करती हैं. वे महादलित टोले में जाकर बुजुर्गों का हौसला बढ़ाती हैं और युवाओं से पढ़ाने की अपील करती हैं.

literacy campaign in Gaya
बच्चों ने नाम लिखना सिखाया (ETV Bharat)

"मुखिया महरे अंगेज खानम प्रतिदिन पंचायत सरकार भवन से इस मुहिम की निगरानी करती है, इसके साथ ही वह महादलित टोले में कभी कभार समय निकालकर इस अभियान को देखने और बुजुर्ग महिलाओं का हौसला बढ़ाने के लिए जाती हैं. वह महादलित टोला में महिलाओं को पढ़ाने के लिए शिक्षित युवकों से अपील भी करती हैं."- छोटन खान, मुखिया प्रतिनिधि

ऐसे चलता है साक्षरता अभियान: मुखिया की पहल पर रानीपुर और पाठकचक गांव को पूरी तरह साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है. रानीपुर में 40 घरों की आबादी है, जहां 80 लोग पूरी तरह निरक्षर हैं. पिछले महीने शुरू हुई इस मुहिम में पांचवीं कक्षा से ऊपर के बच्चे अपने परिवार के बुजुर्गों को पढ़ाते हैं. जिन घरों में शिक्षित बच्चे नहीं हैं, वहां गांव के अन्य युवा पढ़ाने की जिम्मेदारी लेते हैं. रोजाना दो घंटे की कक्षा में व्यंजन और नाम लिखने का अभ्यास कराया जाता है.

ठगी से बचाने की पहल: मुखिया महरे अंगेज खानम बताती हैं कि उनका लक्ष्य दिसंबर 2026 तक पूरे पंचायत को साक्षर बनाना है. इस अभियान का उद्देश्य बुजुर्गों को ठगी से बचाना भी है. कई महिलाएं बैंक लेनदेन में धोखाधड़ी का शिकार हो चुकी हैं.

"जब मैं धोखाधड़ी की घटनाएं देखती हूं, तो दुख होता है. इसलिए यह मुहिम शुरू की गई ताकि कोई ठगी का शिकार न हो."- महरे अंगेज खानम, मुखिया

literacy campaign in Gaya
सभी मिलकर करते हैं पढ़ाई (ETV Bharat)

मुखिया को मिला कई सम्मान: मुखिया के प्रयासों की सराहना करते हुए नीति आयोग ने उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में सम्मानित किया. 24 अगस्त 2022 को उन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार भी मिला, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 15 लाख रुपये का पुरस्कार प्रदान किया.

साक्षरता अभियान की सराहना: उत्क्रमित उर्दू उच्च माध्यमिक विद्यालय कोठी के इंचार्ज प्रधानाध्यापक रंजीत कुमार ने साक्षरता अभियान की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस तरह के प्रयासों से समाज में साक्षरता दर में वृद्धि होगी. उन्होंने इसे सराहनीय कदम बताते हुए कहा कि वे खुद इस अभियान में व्यक्तिगत रूप से शामिल होंगे और पढ़ने की पहल को बढ़ावा देंगे. रंजीत कुमार ने खुशी जताई कि उनके जिले में साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं, जो समाज के लिए एक सकारात्मक बदलाव लाएगा.

"इस तरह की महिम से समाज में साक्षरता दर बढ़ेगी, यह बेहद सराहनीय कार्य है. मैं भी व्यक्तिगत रूप से इस अभियान में शामिल होकर पढ़ाने में मदद करूंगा. हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि हमारे जिले में साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए प्रयास हो रहा है."-रंजीत कुमार, इंचार्ज प्रधानाध्यापक, उत्क्रमित उर्दू उच्च माध्यमिक विद्यालय

नक्सल प्रभाव से शिक्षा की ओर: बता दें कि इमामगंज प्रखंड पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, जहां शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित थी. अब सरकार की नीतियों और विकास योजनाओं के साथ-साथ इस साक्षरता मुहिम ने क्षेत्र में बदलाव लाया है. जहां पहले गोलियों की आवाज गूंजती थी, वहां अब 'क ख ग' की गूंज सुनाई देती है. यह पहल न केवल साक्षरता दर बढ़ाएगी, बल्कि समाज को आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करेगी.

Bihar literacy Rate
साक्षरता की दिशा (ETV Bharat)

बिहार की साक्षरता में हो रही बढ़ोतरी: 2001 से 2011 तक बिहार में साक्षरता दर में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी देखी गई. कुल साक्षरता दर 47.0% से बढ़कर 61.8% हो गई, जो 14.8 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्शाती है. इस दौरान महिला साक्षरता में 18.4 प्रतिशत अंकों की प्रभावशाली छलांग (33.1% से 51.5%) देखी गई, जबकि पुरुष साक्षरता 11.5 प्रतिशत अंकों (59.7% से 71.2%) बढ़ी.

Bihar literacy Rate
लिंग के आधार पर साक्षरता अंतर (ETV Bharat)

लैंगिक असमानता में कमी: 2001 में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच 26.6 प्रतिशत अंकों का बड़ा अंतर था, जो शैक्षिक अवसरों में लैंगिक असमानता को दर्शाता था. 2011 तक यह अंतर घटकर 19.7 प्रतिशत अंक रह गया, जो 25.8% की कमी को दर्शाता है. यह संकुचन महिलाओं की शिक्षा पर केंद्रित नीतियों और सामाजिक जागरूकता अभियानों का परिणाम है.

Bihar literacy Rate
साक्षरता दर में कितना हुआ सुधार (ETV Bharat)

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अंतर: बिहार में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच साक्षरता दर में उल्लेखनीय अंतर है. शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक है, विशेष रूप से महिलाओं के लिए. 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में, शहरी पुरुषों की साक्षरता दर 89.8% है, जबकि ग्रामीण पुरुषों की 81.5% (8.3 अंकों का अंतर). महिलाओं के लिए यह अंतर और भी स्पष्ट है, शहरी क्षेत्रों में 77.5% की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में 65.0% (12.5 अंकों का अंतर). यह दर्शाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए शैक्षिक अवसर अभी भी सीमित हैं.

Bihar literacy Rate
क्षेत्र अनुसार साक्षरता (ETV Bharat)

आयु समूह और लैंगिक अंतर: 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की तुलना में 5 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षरता दर थोड़ी कम है, जो स्वाभाविक है क्योंकि 5-6 वर्ष की आयु के बच्चे अभी पूर्ण रूप से साक्षर नहीं हो सकते. यह अंतर सभी श्रेणियों में लगभग 1-1.2 प्रतिशत अंकों का है. लैंगिक अंतर की बात करें तो, ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष (81.5%) और महिला (65.0%) साक्षरता के बीच 16.5 अंकों का अंतर है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 12.3 अंक है. यह दर्शाता है कि शहरी क्षेत्रों में लैंगिक असमानता कम है, जो बेहतर शैक्षिक बुनियादी ढांचे और अवसरों का संकेत देता है.

Bihar literacy Rate
आयु के अनुसार तुलना (ETV Bharat)

Bihar literacy Rate
साक्षरता की दिशा (ETV Bharat)

बिहार की साक्षरता में हो रही बढ़ोतरी: 2001 से 2011 तक बिहार में साक्षरता दर में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी देखी गई. कुल साक्षरता दर 47.0% से बढ़कर 61.8% हो गई, जो 14.8 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्शाती है. इस दौरान महिला साक्षरता में 18.4 प्रतिशत अंकों की प्रभावशाली छलांग (33.1% से 51.5%) देखी गई, जबकि पुरुष साक्षरता 11.5 प्रतिशत अंकों (59.7% से 71.2%) बढ़ी.

Bihar literacy Rate
लिंग के आधार पर साक्षरता अंतर (ETV Bharat)

लैंगिक असमानता में कमी: 2001 में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच 26.6 प्रतिशत अंकों का बड़ा अंतर था, जो शैक्षिक अवसरों में लैंगिक असमानता को दर्शाता था. 2011 तक यह अंतर घटकर 19.7 प्रतिशत अंक रह गया, जो 25.8% की कमी को दर्शाता है. यह संकुचन महिलाओं की शिक्षा पर केंद्रित नीतियों और सामाजिक जागरूकता अभियानों का परिणाम है.

Bihar literacy Rate
साक्षरता दर में कितना हुआ सुधार (ETV Bharat)

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अंतर: बिहार में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच साक्षरता दर में उल्लेखनीय अंतर है. शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक है, विशेष रूप से महिलाओं के लिए. 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में, शहरी पुरुषों की साक्षरता दर 89.8% है, जबकि ग्रामीण पुरुषों की 81.5% (8.3 अंकों का अंतर). महिलाओं के लिए यह अंतर और भी स्पष्ट है, शहरी क्षेत्रों में 77.5% की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में 65.0% (12.5 अंकों का अंतर). यह दर्शाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए शैक्षिक अवसर अभी भी सीमित हैं.

Bihar literacy Rate
क्षेत्र अनुसार साक्षरता (ETV Bharat)

आयु समूह और लैंगिक अंतर: 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की तुलना में 5 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षरता दर थोड़ी कम है, जो स्वाभाविक है क्योंकि 5-6 वर्ष की आयु के बच्चे अभी पूर्ण रूप से साक्षर नहीं हो सकते. यह अंतर सभी श्रेणियों में लगभग 1-1.2 प्रतिशत अंकों का है. लैंगिक अंतर की बात करें तो, ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष (81.5%) और महिला (65.0%) साक्षरता के बीच 16.5 अंकों का अंतर है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 12.3 अंक है. यह दर्शाता है कि शहरी क्षेत्रों में लैंगिक असमानता कम है, जो बेहतर शैक्षिक बुनियादी ढांचे और अवसरों का संकेत देता है.

Bihar literacy Rate
आयु के अनुसार तुलना (ETV Bharat)

