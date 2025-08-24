ETV Bharat / state

शराब के लिए पलामू का हरिहरगंज हॉट केक! 24 करोड़ में बिकी है दुकान - LIQUOR SHOPS

नई शराब नीति के तहत पलामू में शराब दुकानों की लॉटरी के तहत नीलामी हुई. हरिहरगंज की शराब दुकान 24 करोड़ में नीलाम हुई.

पलामू समाहरणालय (ईटीवी भारत)
August 24, 2025

पलामू: झारखंड-बिहार सीमा पर स्थित पलामू का हरिहरगंज शराब के लिए राज्य में हॉट केक बन गया है. झारखंड सरकार ने नई शराब नीति के तहत 22 अगस्त को शराब की दुकानों की नीलामी की है. इस नीलामी में पलामू का हरिहरगंज राज्य में हॉट रहा. हरिहरगंज की शराब की दुकान 24 करोड़ रुपये में नीलाम हुई.

दरअसल, हरिहरगंज जिला बिहार के औरंगाबाद और गया का सीमावर्ती क्षेत्र है. हरिहरगंज में दो शराब की दुकानें प्रदर्शित होनी हैं, जिसके लिए बोली 12 करोड़ रुपये रखी गई थी. बोली की कीमत को लेकर संशय था, लेकिन व्यवसायी ने रुचि दिखाई और दोनों दुकानों को 24 करोड़ रुपये में खरीद लिया.

दरअसल, पलामू में नीलामी के लिए 28 अलग-अलग समूह बनाए गए थे, जिसमें 70 शराब की दुकानें शामिल थीं. सभी शराब की दुकानें ई-नीलामी के जरिए बेची गई हैं. बदली हुई नीति एक सितंबर से लागू होगी, जबकि अगले सात महीनों में झारखंड सरकार को अकेले पलामू क्षेत्र से 112.30 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा.

पलामू के उत्पाद अधीक्षक संजीव देव ने बताया कि सभी दुकानों की लॉटरी के ज़रिए नीलामी हो चुकी है और दुकानदारों को अगले एक हफ़्ते में ज़रूरी दस्तावेज़ और अग्रिम राशि जमा करने को कहा गया है. दरअसल, पलामू की 70 शराब दुकानों के लिए 477 लोगों ने आवेदन किया था. सबकी नज़र हरिहरगंज की शराब दुकान पर थी.

