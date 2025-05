ETV Bharat / state

बदायूं में शराब ठेके पर हत्या; बाइक पर पहुंचे दो बदमाशों ने सेल्समैन के सिर में मारी गोली, मौके पर मौत

May 14, 2025

बदायूं: जिले में देशी शराब ठेका के सेल्समैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई. कुंवरगांव थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात करीब 10 बजे वारदात को अंजाम दिया गया है. सेल्समैन के परिजनों ने हत्या का आरोप शराब सिंडिकेट से जुड़े दो लोगों पर लगाया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. जानकारी के मुताबिक, बिनावर थाना क्षेत्र के रंजोरा गांव का रहने वाले मुकेश पुत्र महेश दुगरैय्या गांव में देशी शराब ठेका पर सेल्समैन थे. ठेके पर मंगलवार रात करीब 10 बजे बाइक पर दो लोग पहुंचे और सेल्समैन मुकेश के सिर में गोली मार दी. जिससे मुकेश की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मुकेश को जिला अस्पताल भेजा. वहां, डॉक्टर ने मुकेश को मृत घोषित कर दिया. पिता का आरोप- सिंडिकेट चलाने वालों कराया मर्डर. (Video Credit: ETV Bharat)

