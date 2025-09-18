बीच रास्ते पर रुकवाकर धारदार हथियार से हमला, हाथ-पैर काटे, शराब ठेका संचालक की मौत
बाड़मेर में शराब ठेका संचालक और 2 सेल्समैन पर धारदार हथियार से हमला किया गया. इसमें एक की मौत हो गई.
Published : September 18, 2025 at 10:34 AM IST
बाड़मेर : राजस्थान के बाड़मेर जिले में बुधवार रात को मामूली कहासुनी के चलते घर जा रहे शराब ठेका संचालक सहित 3 लोगों पर बदमाशों ने धारदार हथियार से तबतोड़ वार किए. इसमें शराब ठेका संचालक की मौत हो गई, जबकि एक सेल्समैन गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया है. वहीं, एक सेल्समैन धक्का मुक्की के दौरान हाईवे किनारे से नीचे गिर गया था, जिसके कारण उसे हल्की-फुल्की चोट आई है. एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि इस घटना में खेताराम की मौत हुई है. एक घायल को जोधपुर रेफर किया गया है. बदमाशों की तलाश में पुलिस टीमें लगी हुई हैं.
दोनों हाथ व पैर तलवार से काट दिए : घायल वीरेंद्र कुमार ने बताया कि वो, खेताराम और हरखाराम सरणू से घर की तरफ जा रहे थे. इस दौरान पीछे से एक कार और बाइक पर चार-पांच लोग आए और उन्हें रुकवाया. इसके बाद उन्होंने धारदार हथियार से अचानक हमला कर दिया. उन्होंने हरखाराम और खेताराम के दोनों हाथ व पैर तलवार से काट दिए. इस दौरान उन्होंने उसे धक्का मारा, जिसके कारण वो हाईवे किनारे खाई में गिर गया. हरखाराम खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर गया. खेताराम सीट पर ही बेहोश हो गया. घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए.
बदमाशों के जाने के बाद वह अपने साथियों के पास पहुंचा तो देखा कि खेताराम कुछ बोल नहीं रहा. इसके बाद फोन करके परिजनों और ग्रामीणों को बुलाया और बाड़मेर हॉस्पिटल लेकर आए. यहां पर खेताराम को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. वहीं, हरखाराम को जोधुपर रेफर किया गया है. घटना की सूचना पर पुलिस, एमओबी, एफएसएल की टीमें भी मौके पर पहुंची. घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी नरेंद्र सिंह मीना पहले जिला अस्पताल पहुंचे और घायल से घटनाक्रम की जानकारी ली. इसके बाद एसपी ने घटना स्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना करके पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए.