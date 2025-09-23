बिहार चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई, अब तक 1 अरब 67 करोड़ की शराब जब्त
बिहार में पुलिस ने अब तक 1 अरब 67 करोड़ रुपए की शराब जब्त की है और कुल 84789 लोगों को गिरफ्तार किया है.
Published : September 23, 2025 at 7:31 AM IST
पटना: बिहार में शराब को लेकर राज्य सरकार लगातार कार्रवाई का दावा कर रही है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि शराब की आपूर्ति पर रोक लगाना अब भी चुनौती बना हुआ है. मद्यनिषेध विभाग और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में साल 2025 के अगस्त माह तक बड़ी मात्रा में शराब बरामद की गई है. विभाग के अनुसार अब तक 22,32,186 लीटर शराब पकड़ी गई है, जिसकी कीमत करीब 1 अरब 67 करोड़ 16 लाख 48 हजार 300 रुपए आंकी गई है.
भारी मात्रा में शराब व स्प्रिट बरामद: मधनिषेध एडीजी अमित जैन ने जानकारी दी कि शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए विशेष निगरानी अभियान चलाया जा रहा है. इस दौरान अब तक 53,793 लीटर स्प्रिट जब्त की गई है. इसकी बाजार कीमत 4 करोड़ 40 लाख 40 हजार रुपए बताई गई है. अधिकारियों के अनुसार जहरीली शराब की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए स्प्रिट कारोबारियों पर पैनी नजर रखी जा रही है. इसी क्रम में अगस्त 2025 तक 53,753 लीटर स्प्रिट की बरामदगी भी हुई है.
2024 की तुलना में बढ़ी शराब खेप: एडीजी अमित जैन ने बताया कि राज्य में शराबबंदी को और कड़ाई से लागू करने के लिए पुलिस और मधनिषेध विभाग लगातार अभियान चलाएंगे. जहरीली शराब की घटनाओं पर रोक और बाहरी राज्यों से होने वाली आपूर्ति को रोकने के लिए विशेष दल गठित किए गए हैं.
''पिछले साल की तुलना में इस साल शराब की खेप में 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. यह चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि राज्य में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद शराब की तस्करी और खपत दोनों पर अंकुश नहीं लग पाया है''. - अमित जैन, एडीजी
हजारों पर कड़ी कार्रवाई: मधनिषेध विभाग ने शराब की खपत और कारोबार से जुड़े लोगों पर भी व्यापक कार्रवाई की है. आंकड़ों के अनुसार, अब तक 52,470 शराब पीने वालों पर कार्रवाई की गई है. वहीं, 2,416 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है. इसके अलावा 29,903 अन्य लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई की गई है. विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए निरंतर निगरानी और धरपकड़ अभियान जारी है.
बिहार के बाहर भी सक्रिय मधनिषेध टीम: शराब की तस्करी को रोकने के लिए बिहार पुलिस और मधनिषेध विभाग राज्य की सीमाओं तक ही सीमित नहीं हैं. शराब तस्करी की जड़ें बिहार के बाहर कई राज्यों तक फैली हुई हैं. इसी कारण बिहार पुलिस की टीमें दूसरे राज्यों में भी कार्रवाई कर रही हैं. वहां से बिहार भेजी जाने वाली शराब की खेप को पकड़ने के लिए कई छापेमारी की गई है और कई तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है.
शराबबंदी पर सवाल और चुनौतियां: बिहार में शराबबंदी को लागू हुए नौ साल हो चुके हैं, लेकिन शराब कारोबारियों के लिए यह अब भी मुनाफे का सौदा बना हुआ है. एक ओर सरकार शराबबंदी को सामाजिक सुधार की दिशा में अहम कदम बताती है, वहीं दूसरी ओर लगातार हो रही बरामदगी और गिरफ्तारी यह संकेत देती है कि शराबबंदी कानून की जमीनी हकीकत अब भी चुनौतीपूर्ण है.
2016 में लागू की गई थी शराबबंदी: बता दें कि बिहार में शराबबंदी लागू हुए 9 साल पूरे हो चुके है. नीतीश कुमार ने अप्रैल 2016 में शराबबंदी लागू की थी. शराबबंदी के बावजूद शराब बेचने और शराब बनाने के मामले सामने आते रहते हैं.
