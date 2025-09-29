ETV Bharat / state

शराब घोटाला: EOW ACB ने कांग्रेस को भेजा नोटिस, अकाउंटेंट देवेंद्र डडसेना की मांगी गई डिटेल जानकारी

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार पहले केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से प्रताड़ित कर रही थी अब राज्य एजेंसी के माध्यम से दबाव बना रही.

Liquor scam case
शराब घोटाला (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 29, 2025 at 10:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ शराब घोटाला में सोमवार को EOW ACB ने कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदु को नोटिस जारी किया है. ईओडब्ल्यू और एसीबी ने पार्टी कार्यालय के पूर्व अकाउंटेंट देवेंद्र डडसेना की डीटेल जानकारी मांगी है.

जानकारी के मुताबिक देवेंद्र डडसेना कोषाध्यक्ष रामगोपाल का करीबी था. Eow ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजीव भवन के नाम से नोटिस जारी करते हुए देवेंद्र डडसेना के सेवा के संबंध में डिटेल जानकारी मांगी है. 'जिसमें देवेंद्र डडसेना जिस पद पर कार्यरत था, उस संबंध में नियुक्ति की अवधि से संबंधित सभी दस्तावेज, देवेंद्र डडसेना के पद के कार्य एवं कर्तव्य की विस्तृत जानकारी. कार्यालय द्वारा देवेंद्र डडसेना को जो वेतनमान दिया गया था, उसकी संपूर्ण जानकारी और दस्तावेज ब्यूरो कार्यालय को जल्द उपलब्ध कराया जाए. '

Liquor scam case
शराब घोटाला (ETV Bharat Chhattisgarh)

कांग्रेस नेता का आरोप: प्रदेश कांग्रेस प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदु ने कहा "सरकार पहले केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से प्रताड़ित कर रही थी. अब राज्य एजेंसी के माध्यम से भी राजनीतिक दबाव बना रही है." कांग्रेस नेता ने कहा पार्टी को प्रताड़ित करने के लिए सरकार केंद्रीय और राज्य एजेंसियों का सहारा ले रही है और कांग्रेस पार्टी को प्रताड़ित कर रही है.

इसके पहले मलकीत सिंह गेंदु को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए तीन बार बुलाया था. इस दौरान उन्होंने लिखित में जवाब भी दिया था. ईडी के दफ्तर में उन्हें 9-9 घंटे बैठाकर रखा गया था. ईडी के द्वारा मलकीत से सुकमा कांग्रेस भवन से जुड़ी जानकारी मांगी गई थी. एजेंसी ने पूछा था कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी से भवन निर्माण के लिए कितना फंड दिया गया और उसका निर्माण किस तरह से हुआ था. इस दौरान उन्होंने भवन से जुड़ी पूरी फाइल और दस्तावेज लिखित में प्रवर्तन निदेशालय को उपलब्ध करा दिया था.

गौरतलब हो कि शराब घोटाला मामले में 28 दिसंबर 2024 को प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश कवासी के घर पर रेड की मारी थी. इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय की टीम रायपुर के धरमपुरा स्थित लखमा के बंगले में पहुंची और वहां से गाड़ी और दस्तावेजों की तलाशी भी ली थी. प्रवर्तन निदेशालय ने लखमा के करीबी सुशील ओझा के चौबे कॉलोनी स्थित घर और सुकमा में हरीश लखमा के आवास और नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू के घर पर भी दबिश दी गई थी. जांच में यह बात सामने आई थी कि शराब घोटाले की कमाई से सुकमा में कांग्रेस भवन का निर्माण किया गया. इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने कई दस्तावेज भी जप्त किए थे.

राहुल गांधी को सीने में गोली मारने की धमकी पर मचा बवाल, कांग्रेस पहुंची थाने, FIR की मांग
बलौदाबाजार में ETV भारत की खबर का असर, शिक्षक नेता सुशील साहू पर गाज, तत्काल किए गए सस्पेंड
बलौदाबाजार में ETV भारत की पड़ताल के बाद एक्शन, एक महीने से स्कूल से गैरमौजूद टीचर वागेंद्र देवांगन निलंबित

For All Latest Updates

TAGGED:

शराब घोटाला छत्तीसगढ़LIQUOR SCAM CHHATTISGARHCHHATTISGARH NEWSLIQUOR SCAM CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.