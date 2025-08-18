ETV Bharat / state

शराब घोटाला केस : चैतन्य बघेल की ईडी ने मांगी रिमांड, कोर्ट मंगलवार को लेगी निर्णय, फिर भेजे गए जेल - LIQUOR SCAM CASE

शराब घोटाले में गिरफ्तार चैतन्य बघेल को कोर्ट ने एक दिन के लिए न्यायिक रिमांड पर भेजा है.

चैतन्य बघेल की ईडी ने मांगी रिमांड (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 18, 2025 at 6:15 PM IST

रायपुर : शराब घोटाले मामले में चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश किया गया.जहां ईडी ने कोर्ट से 5 दिनों की रिमांड मांगी. लेकिन बचाव पक्ष के वकील ने अपना पक्ष रखने के लिए एक दिन का और समय मांगा. इसके बाद कोर्ट ने मंगलवार तक के लिए फिर से चैतन्य बघेल को न्यायिक रिमांड में जेल भेजा है.

क्यों मांगी थी ईडी ने रिमांड : मंगलवार को इस मामले में कोर्ट अपना फैसला देगी कि चैतन्य बघेल को न्यायिक रिमांड में जेल भेजा जाए या फिर ईडी को 5 दिनों की रिमांड दे. चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड 18 अगस्त को खत्म हुई. ईडी ने चैतन्य को पेश करने के बाद कोर्ट से 5 दिन की कस्टोडियल रिमांड की मांग की.ईडी ने कोर्ट से कहा कि उन्हें आगे और भी जांच करना है.जिसके लिए चैतन्य से पूछताछ करनी है.

चैतन्य बघेल की ईडी ने मांगी रिमांड (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ईडी ने कोर्ट में पांच दिनों की कस्टडी के लिए अप्लीकेशन दिया गया था.लेकिन आज हमारे यहां काम बाधित था क्योंकि अधिवक्ता साथी की मृत्यु हो गई थी.इसलिए हमने न्यायालय से मांग की है कि हमें अपना जवाब तैयार करने और पक्ष रखने के लिए कल तक का समय दें.जिसके लिए हमने आवेदन लगाया.जिसे न्यायालय ने माना.माननीय न्यायालय अब कल तर्क सुनने के बाद आदेश करेगी- फैजल रिजवी,अधिवक्ता बचाव पक्ष

क्या है चैतन्य बघेल पर आरोप : प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक चैतन्य बघेल ने 16 करोड़ 70 लाख रुपए की अवैध कमाई को अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया. उन्होंने येपैसा नकद में ठेकेदारों को भुगतान किया.इसके साथ फर्जी बैंक एंट्री और फ्लैट खरीदी की . ईडी के मुताबिक त्रिलोक सिंह ढिल्लों के साथ मिलकर विट्ठलपुरम नामक प्रोजेक्ट में फर्जी तरीके से 5 करोड़ के फ्लैट खरीदी दिखाई गई.ये पैसा चैतन्य बघेल को मिला. इन फ्लैट्स को त्रिलोक सिंह ढिल्लों के कर्मचारियों के नाम पर खरीदा गया था, लेकिन असली लाभार्थी चैतन्य ही थे.

ईडी की जांच में क्या मिला ? : ईडी ने शराब घोटाले की जांच में पाया था कि चैतन्य बघेल ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध धनराशि को हैंडल किया. इसे अनवर ढेबर और अन्य आरोपियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तत्कालीन कोषाध्यक्ष तक पहुंचाया गया. ये राशि बघेल परिवार के गरीबी लोगों आगे इन्वेस्ट के लिए प्रयोग की गई.

16 करोड़ से ज्यादा की अवैध कमाई का आरोप: 22 जुलाई को चैतन्य बघेल की रिमांड पूरी होने से एक दिन पहले 21 जुलाई को ईडी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की. जिसमें बताया गया कि शराब घोटाला में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने 16 करोड़ 70 लाख रुपये की अवैध कमाई की है. प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक चैतन्य बघेल ने 16 करोड़ 70 लाख रुपए की अवैध कमाई को अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया.

क्या है छत्तीसगढ़ शराब घोटाला ? : ईडी की जांच में यह बात सामने आई कि साल 2019 से साल 2022 के बीच छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का शराब घोटाला हुआ. इस दौरान प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी. ईडी का दावा है कि इस पूरे मामले में राज्य के बड़े नेताओं और अधिकारियों का समर्थन था. शराब घोटाला के आरोप में कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे कवासी लखमा इस समय जेल में बंद है.

