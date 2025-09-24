शराब घोटाला केस: 29 आबकारी अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रायपुर के ईओडब्ल्यू कोर्ट से बेल
कोर्ट ने एक-एक लाख रुपए का जमानत पट्टा जमा करने पर सभी 28 अधिकारियों को जमानत दे दी है.
Published : September 24, 2025 at 6:59 AM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में मंगलवार को ईओडब्ल्यू की कोर्ट में आबकारी विभाग के 29 अधिकारी पेश हुए. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सभी अधिकारी अग्रिम जमानत के कागजात लेकर रायपुर के ईओडब्ल्यू के कोर्ट में पहुंचे थे. कोर्ट ने एक-एक लाख रुपए का जमानत पट्टा जमा करने पर सभी 28 अधिकारियों को जमानत दे दी है.
शराब घोटाला केस में जमानत: आरोपों के मुताबिक सभी अधिकारी शराब घोटाले के सिंडिकेट का हिस्सा रहे हैं. आरोप है कि इन सभी अधिकारियों ने मिलकर 80 करोड़ से ज्यादा की अवैध कमाई की. पिछले महीने राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों को निलंबित कर दिया था. अगस्त के अंतिम सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत की मंजूरी दे दी थी.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जमानत: ईओडब्ल्यू के अनुसार छत्तीसगढ़ में 3200 करोड़ का शराब घोटाला हुआ है. घोटाले में शामिल आबकारी विभाग के 29 अधिकारियों के खिलाफ चालान पेश किया गया था. जिसमें 7 अधिकारी पहले ही रिटायर हो चुके हैं और 22 अधिकारियों को पिछले महीने निलंबित कर दिया गया था. इन अधिकारियों पर आरोप है कि साल 2019 से लेकर 2023 के बीच 80 करोड़ की वसूली का आरोप है.
सुप्रीम कोर्ट में की थी अपील: हाई कोर्ट से 18 अगस्त को अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद सभी अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद सभी 29 अफसर को शर्तों के आधार पर जमानत दे दी है. इसी के तहत मंगलवार को सभी रायपुर के ईओडब्ल्यू की कोर्ट में पेश हुए थे जहां से उन्हें सशर्त जमानत दे दी गई है.
22 निलंबित अधिकारियों के नाम5 उपायुक्त
- अनिमेष नेताम उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़न दस्ता अधिकारी रायपुर संभाग.
- अरविंद कुमार पाटले कार्यालय आबकारी आयुक्त नया रायपुर.
- नीतू तोतानी कार्यालय आबकारी आयुक्त नया रायपुर.
- नोहर सिंह ठाकुर कार्यालय उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़ान दस्ता बिलासपुर संभाग.
- विजय सेन शर्मा कार्यालय उप आयुक्त आबकारी संभागीय उड़न दस्ता सरगुजा संभाग.
5 सहायक और जिला आबकारी अधिकारी
- मोहित कुमार जायसवाल जिला आबकारी अधिकारी अटल नगर नया रायपुर.
- गरीब पाल सिंह दर्दी जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी जिला राजनांदगांव.
- इकबाल अहमद खान जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी दंतेवाड़ा.
- जनार्दन सिंह कौरव राज्य स्तरीय उड़न दस्ता टीम छत्तीसगढ़.
- नितिन कुमार खंडूजा सहायक जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी बेमेतरा.
12 सहायक आयुक्त
- प्रमोद कुमार नेताम कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जिला बेमेतरा.
- विकास कुमार गोस्वामी कार्यालय उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़न दस्ता सरगुजा संभाग.
- नवीन प्रताप सिंह तोमर कार्यालय आबकारी आयुक्त अटल नगर नया रायपुर.
- राजेश जायसवाल कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी मुंगेली.
- मंजू श्री कशेर कार्यालय छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड रायपुर मुख्यालय.
- दिनकर वासनिक कार्यालय आबकारी आयुक्त अटल नगर नया रायपुर.
- आशीष कोसम कार्यालय उप आयुक्त आबकारी संभागीय उड़न दस्ता बस्तर संभाग.
- सौरभ बक्शी कार्यालय आबकारी आयुक्त अटल नगर नया रायपुर.
- प्रकाश पाल राज्य स्तरीय उड़ान दस्ता छत्तीसगढ़.
- रामकृष्ण मिश्रा कार्यालय उप आयुक्त आबकारी जिला रायपुर.
- अलख राम सिदार कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी जिला जांजगीर चांपा.
- सोनल नेताम कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ को निलंबित कर दिया गया है.
