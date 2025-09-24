ETV Bharat / state

शराब घोटाला केस: 29 आबकारी अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रायपुर के ईओडब्ल्यू कोर्ट से बेल

रायपुर: छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में मंगलवार को ईओडब्ल्यू की कोर्ट में आबकारी विभाग के 29 अधिकारी पेश हुए. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सभी अधिकारी अग्रिम जमानत के कागजात लेकर रायपुर के ईओडब्ल्यू के कोर्ट में पहुंचे थे. कोर्ट ने एक-एक लाख रुपए का जमानत पट्टा जमा करने पर सभी 28 अधिकारियों को जमानत दे दी है.

शराब घोटाला केस में जमानत: आरोपों के मुताबिक सभी अधिकारी शराब घोटाले के सिंडिकेट का हिस्सा रहे हैं. आरोप है कि इन सभी अधिकारियों ने मिलकर 80 करोड़ से ज्यादा की अवैध कमाई की. पिछले महीने राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों को निलंबित कर दिया था. अगस्त के अंतिम सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत की मंजूरी दे दी थी.

शराब घोटाला केस (ETV Bharat)

ईओडब्ल्यू कोर्ट से बेल (ETV Bharat)

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जमानत: ईओडब्ल्यू के अनुसार छत्तीसगढ़ में 3200 करोड़ का शराब घोटाला हुआ है. घोटाले में शामिल आबकारी विभाग के 29 अधिकारियों के खिलाफ चालान पेश किया गया था. जिसमें 7 अधिकारी पहले ही रिटायर हो चुके हैं और 22 अधिकारियों को पिछले महीने निलंबित कर दिया गया था. इन अधिकारियों पर आरोप है कि साल 2019 से लेकर 2023 के बीच 80 करोड़ की वसूली का आरोप है.