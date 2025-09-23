ETV Bharat / state

शराब सेल्समैन हत्या मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, NSG कमांडो सहित अन्य की तलाश जारी

बाड़मेर: 5 दिन पहले जिले के सदर थाना इलाके में शराब ठेके के सेल्समैन की हत्या के मामले में पुलिस को सफलता मिली है. पुलिस ने वारदात में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. बाड़मेर एसपी ने मंगलवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्रवाई का खुलासा किया. इस मामले की मुख्य आरोपी एनएसजी कमांडो चंपाराम और ओमप्रकाश अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं.

एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि गत 17 सितंबर को जिले के सदर थाना इलाके के सरणू गांव में शराब सेल्समैन खेताराम और हरखाराम पर जानलेवा हमला हुआ था. जिसमें खेताराम की मौत हो गई. जबकि हरखाराम को जोधपुर रेफर किया गया था. इस मामले में तीन नामजद और पांच अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया. वारदात में शामिल मांगाराम उर्फ मांगीलाल को पुलिस ने सिणधरी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है. पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त की है. वारदात के मुख्य आरोपी कमांडो चंपाराम और उसके साथी ओमप्रकाश को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें में लगी हुई हैं. एसपी ने बताया कि इस वारदात को अंजाम देने के पीछे कोई ठोस वजह सामने नहीं आई है. मामूली कहासुनी ही वजह बनी है.