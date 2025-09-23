ETV Bharat / state

शराब सेल्समैन हत्या मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, NSG कमांडो सहित अन्य की तलाश जारी

बाड़मेर में हुए शराब सेल्समैन हत्या मामले में मुख्य आरोपी कमांडो चंपाराम और ओमप्रकाश की पुलिस तलाश कर रही है.

Murder accused in police custody
पुलिस गिरफ्त में हत्या आरोपी (ETV Bharat Barmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 23, 2025 at 7:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बाड़मेर: 5 दिन पहले जिले के सदर थाना इलाके में शराब ठेके के सेल्समैन की हत्या के मामले में पुलिस को सफलता मिली है. पुलिस ने वारदात में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. बाड़मेर एसपी ने मंगलवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्रवाई का खुलासा किया. इस मामले की मुख्य आरोपी एनएसजी कमांडो चंपाराम और ओमप्रकाश अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं.

एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि गत 17 सितंबर को जिले के सदर थाना इलाके के सरणू गांव में शराब सेल्समैन खेताराम और हरखाराम पर जानलेवा हमला हुआ था. जिसमें खेताराम की मौत हो गई. जबकि हरखाराम को जोधपुर रेफर किया गया था. इस मामले में तीन नामजद और पांच अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया. वारदात में शामिल मांगाराम उर्फ मांगीलाल को पुलिस ने सिणधरी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है. पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त की है. वारदात के मुख्य आरोपी कमांडो चंपाराम और उसके साथी ओमप्रकाश को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें में लगी हुई हैं. एसपी ने बताया कि इस वारदात को अंजाम देने के पीछे कोई ठोस वजह सामने नहीं आई है. मामूली कहासुनी ही वजह बनी है.

मामूली कहासुनी की वजह से हुआ सेल्समैन का मर्डर (ETV Bharat Barmer)

पढ़ें: धारदार हथियार से हमला, हाथ-पैर काटे, शराब ठेका संचालक की मौत, NSG कमांडो का नाम आया सामने

एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि एनएसजी कमांडो चंपाराम की तलाश में एक टीम को मानेसर एनएसजी के लिए भेजी गई थी. उन्होंने बताया कि पुलिस ने जब एनएसजी अधिकारियों से बात की, तो उन्होंने बताया कि चंपाराम का आचरण ठीक नहीं था. जिसके चलते वहां से गत 31 जुलाई को उसे मूल पोस्ट के लिए रिलीव कर दिया गया था. वह बीएसएफ त्रिपुरा 81 बटालियन में है. यहां पर छुट्टी आया हुआ था.

For All Latest Updates

TAGGED:

ONE ACCUSED ARRESTED IN BARMERMURDER ACCUSED NSG COMMANDONSG COMMANDO ABSCONDINGशराब सेल्समैन हत्या मामलाLIQUOR SALESMAN MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

शारदीय नवरात्रि 2025: मां के 9 स्वरूपों का औषधियों से संबंध, प्रयोग करें और पाएं निरोगी काया

GST कटौती से ऑटो सेक्टर में उछाल, मारुति ने एक दिन में 25,000 से ज्यादा कारें डिलीवर कीं

23 सितंबर 2025 का राशिफल: नवरात्रि के दूसरे दिन इन राशियों को होगा आर्थिक लाभ, जानें राशियों का हाल

सुबह के समय क्यों बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर, किन लोगों को ज्यादा खतरा? जानें क्या कहते हैं विशेषज्ञ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.