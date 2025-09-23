शराब सेल्समैन हत्या मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, NSG कमांडो सहित अन्य की तलाश जारी
बाड़मेर में हुए शराब सेल्समैन हत्या मामले में मुख्य आरोपी कमांडो चंपाराम और ओमप्रकाश की पुलिस तलाश कर रही है.
Published : September 23, 2025 at 7:43 PM IST
बाड़मेर: 5 दिन पहले जिले के सदर थाना इलाके में शराब ठेके के सेल्समैन की हत्या के मामले में पुलिस को सफलता मिली है. पुलिस ने वारदात में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. बाड़मेर एसपी ने मंगलवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्रवाई का खुलासा किया. इस मामले की मुख्य आरोपी एनएसजी कमांडो चंपाराम और ओमप्रकाश अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं.
एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि गत 17 सितंबर को जिले के सदर थाना इलाके के सरणू गांव में शराब सेल्समैन खेताराम और हरखाराम पर जानलेवा हमला हुआ था. जिसमें खेताराम की मौत हो गई. जबकि हरखाराम को जोधपुर रेफर किया गया था. इस मामले में तीन नामजद और पांच अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया. वारदात में शामिल मांगाराम उर्फ मांगीलाल को पुलिस ने सिणधरी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है. पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त की है. वारदात के मुख्य आरोपी कमांडो चंपाराम और उसके साथी ओमप्रकाश को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें में लगी हुई हैं. एसपी ने बताया कि इस वारदात को अंजाम देने के पीछे कोई ठोस वजह सामने नहीं आई है. मामूली कहासुनी ही वजह बनी है.
एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि एनएसजी कमांडो चंपाराम की तलाश में एक टीम को मानेसर एनएसजी के लिए भेजी गई थी. उन्होंने बताया कि पुलिस ने जब एनएसजी अधिकारियों से बात की, तो उन्होंने बताया कि चंपाराम का आचरण ठीक नहीं था. जिसके चलते वहां से गत 31 जुलाई को उसे मूल पोस्ट के लिए रिलीव कर दिया गया था. वह बीएसएफ त्रिपुरा 81 बटालियन में है. यहां पर छुट्टी आया हुआ था.