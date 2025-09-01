ETV Bharat / state

झारखंड में नई शराब नीति लागू, निजी हाथों में बिक्री, चालू वित्तीय वर्ष में 4000 करोड़ कमाई का है लक्ष्य - NEW LIQUOR POLICY

झारखंड में आज से नई शराब नीति के तहत बिक्री शुरू हो गई. सरकार ने 4000 करोड़ की कमाई का लक्ष्य रखा है.

Liquor sale started in Jharkhand under new policy
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 1, 2025 at 7:55 PM IST

3 Min Read

रांचीः नई उत्पाद नीति के तहत राज्य में आज (1 सितंबर) से खुदरा शराब की बिक्री निजी हाथों में चली गई है. राज्य सरकार के निर्णय के बाद पिछले कई दिनों से उत्पाद विभाग ने इसको लेकर प्रक्रिया शुरू की थी जो पूरी हो गई है. इसके तहत आज से खुदरा शराब दुकानों का संचालन निजी हाथों में दिया गया है.

राज्य में कुल 1343 शराब दुकान हैं. इसमें 1184 कंपोजिट और 159 देसी शराब के हैं. कंपोजिट दुकान में देसी और विदेशी दोनों शराब बिकेंगी, जबकि देसी शराब दुकानों में सिर्फ देसी शराब. खुदरा दुकान को शराब मुहैया कराने के लिए सरकार ने 8 शराब डिपो के स्थान पर 21 डिपो बनाया है, जिससे खुदरा शराब दुकानों को जोड़ा गया है. उत्पाद विभाग ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि खुदरा शराब दुकानों को तीन दिन का ही स्टॉक रखने का अधिकार होगा, जिसकी जांच समय समय पर की जाएगी.

चालू वित्तीय वर्ष में करीब 4000 करोड़ की कमाई का लक्ष्य

उत्पाद विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में शराब बेचकर करीब 4000 करोड़ की कमाई का लक्ष्य तय किया है. इसके तहत 1 सितंबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक यानी सात महीनों के लिए कुल 2500 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य तय किया गया है. इसके तहत प्रत्येक जिला उपायुक्त को उनके क्षेत्र के अनुसार लक्ष्य दिए गए हैं.

इससे पहले चालू वित्तीय वर्ष के पहले पांच महीनों 1 अप्रैल 2025 से 31 अगस्त 2025 के लिए पुरानी नीति के तहत करीब 1500 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया था. इस तरह वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल राजस्व लक्ष्य 4000 करोड़ रुपये का है.

शराब की नई दर लागू, कुछ शराब हुई महंगी तो कुछ सस्ती

उत्पाद आयुक्त के हस्ताक्षर से विभाग द्वारा जारी शराब की नई दर को वेबसाइट पर सार्वजनिक किया गया है. इसके तहत शराब की कीमतों में भी बदलाव हुए हैं. कुछ पॉपुलर ब्रांड की शराब महंगी हुई है, जबकि विदेश में निर्मित विदेशी शराब सस्ती होती दिख रही हैं. देश में निर्मित विदेशी शराब महंगी हो रही है. वहीं विदेश में निर्मित शराब सस्ती हो गई हैं. देसी शराब और बीयर 20 रुपये तक महंगा हुआ है.

रांची जिला खुदरा शराब विक्रेता संघ के अध्यक्ष बिरेन्द्र साहू ने बताया कि शराब दुकानों का लाइसेंस आज मिल गया है, साथ ही जो नई दर हैं वो प्राप्त हो गए हैं. कुछ शराब महंगी हुई हैं जो रेगुलर ब्रांड के हैं. कुछ सस्ती भी हुई हैं जो विदेशी ब्रांड के हैं. आज पहला दिन है इस वजह से व्यवस्थित होने में वक्त लग रहा है कल से सबकुछ सामान्य हो जाएगा.

