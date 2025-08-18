ETV Bharat / state

बिहार में शराब की लूट, कार का शीशा तोड़कर लूटी बोतलें - MUNGER LIQUOR LOOT

मुंगेर के बिहमा गांव में शराब से लदी एक कार जाम में फंस गई. भीड़ ने कार का शीशा तोड़कर शराब की बोतलें लूट ली.

मुंगेर में कार से शराब की लूट
मुंगेर में कार से शराब की लूट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 18, 2025 at 2:24 PM IST

मुंगेर: जहां एक ओर बिहार सरकार शराबबंदी को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताती है, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है. ताजा मामला मुंगेर जिले के तारापुर थाना क्षेत्र के बिहमा गांव से सामने आया है. जहां शराब से लदी एक कार जाम में फंसी और जब तक पुलिस पहुंची तब तक स्थानीय लोगों ने गाड़ी की अंग्रेजी शराब की बोतलें लूट कर भाग गए.

मुंगरे में शराब की लूट: यह पूरी घटना किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं थी. रविवार की रात जब गांव में विषहरी पूजा को लेकर भारी भीड़ उमड़ी हुई थी. तभी एक सफेद रंग की कार सुल्तानगंज-संग्रामपुर मुख्य मार्ग पर लगे जाम में फंसी थी. शक तब गहराया जब किसी ने देखा कि कार की पिछली सीट पर बड़ी संख्या में शराब के कार्टन रखे थे.कुछ ही पलों में यह खबर फैल गई शराब से भरी कार जाम में फंसी है.

शराब तस्कर फरार: फिर भीड़ ने पहले तस्करों को घेरने की कोशिश की, लेकिन कार में बैठे दोनों युवक भीड़ को चकमा देकर भाग निकले. फिर क्या था माहौल बदला और लोग कानून के डर को ताक पर रखकर टूट पड़े कार पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई. भीड़ को जैसे मुफ्त की लॉटरी लग गई हो.

कार के शीशे तोड़ कर शराब की लूट: लोगों ने कार के शीशे तोड़ कर बोतलों और कार्टनों पर टूट पड़े. जिसे जो मिला वो लेकर भाग निकला. कोई एक बोतल दबा के भागा, कोई पूरा डिब्बा. सड़क पर माहौल ऐसा हो गया जैसे मेला नहीं, शराब लूटने का महोत्सव हो.

चार कार्टन और 116 बोतलें बरामद: घटना के दौरान वहां पर मेला लगा हुआ था, जिससे पहले से ही भारी भीड़ मौजूद थी. जब पुलिस को जाम और भीड़ की सूचना मिली तो टीम तुरंत पहुंची. लेकिन, तब तक बहुत देर हो चुकी थी. पुलिस ने मौके से केवल चार कार्टन में 116 बोतल शराब बरामद की. बाकी शराब गायब हो चुकी थी.

"तारापुर से एक कार से शराब लूटने का मामला सामने आया है. जिसमे बरामद कार मालिक की पहचान कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. जल्द ही उक्त मामले में शराब तस्करों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा." -सैयद इमरान मसूद, एसपी, मुंगेर

पुलिस कर रही मामले की जांच: पुलिस की मानें तो वाहन ने किसी व्यक्ति को कार ने धक्का मार दिया. इस कारण लोगोें ने वाहन को पकड़ लिया. जिसके बाद लोगों को वाहन के पीछे रखे शराब की कार्टन पर नजर पड़ी लोगो ने वाहन की शीशे को तोड़कर शराब को लूट लिया. पुलिस का कहना है की मामले की जांच की जा रही है.

बिहार में 2016 से शराबबंदी: बता दें बिहार में 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है. महिलाओं की मांग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी प्रदेश में लागू की थी. इसको लेकर कई बार विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष भी सवाल उठा चुका है. वहीं शराबबंदी कानून को नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर वापस लेने को तैयार नही हैं. इस कानून के तहत शराब पीना पिलाना या बेचना अपराधी है और इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान है.

