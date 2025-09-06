ETV Bharat / state

'शराब की घर-घर हो रही डिलीवरी', नवगठित नैनीताल जिला पंचायत की पहली बैठक में उठा मुद्दा

नैनीताल जिला पंचायत की बैठक में सड़क, शराब, स्कूल, अस्पताल और आवारा पशु की समस्याएं छाए, पुष्पा नेगी-निधि जोशी-मीना ने ली जिपं सदस्य की शपथ

Nainital District Panchayat Meeting
नैनीताल जिला पंचायत की बैठक (फोटो- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 6, 2025 at 9:50 PM IST

नैनीताल: नवगठित जिला पंचायत नैनीताल की पहली बैठक राज्य अतिथि गृह में हुई. जिसमें नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा देवी दर्मवाल ने बैठक ली. बैठक से पहले अध्यक्ष दर्मवाल ने जिला पंचायत के 3 नव नियुक्त सदस्यों पुष्पा नेगी, निधी जोशी और मीना को शपथ ग्रहण कराई, जो पूर्व में शपथ नहीं ले पाए थे. वहीं, बैठक में शराब, सड़क, स्कूल, अस्पताल और आवारा पशु की समस्याएं प्रमुखता से उठाए गए.

जिला स्तरीय अधिकारियों ने रखी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट: नैनीताल जिला पंचायत की बैठक में जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी गोस्वामी ने जिले में संचालित विभिन्न विकास कार्यों की विस्तार से जानकारी पेश की. साथ ही जिला स्तरीय अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों की योजनाओं और प्रगति का ब्यौरा सदन के समक्ष रखा.

पहाड़ों में घर-घर तक पहुंचाई जा रही शराब: बैठक के दौरान नव निर्वाचित सदस्य बहादुर सिंह नगदली ने आरोप लगाते हुए कहा कि फूड डिलीवरी की तर्ज पर पहाड़ों में शराब घर-घर तक पहुंचाई जा रही है, जिसका युवा नशे की गिरफ्त में आ रहा है. लिहाजा, इस तरफ आबकारी विभाग और संबंधित लोगों को कार्य करने की जरूरत है.

Nainital District Panchayat Meeting
नवगठित नैनीताल जिला पंचायत की पहली बैठक (फोटो- ETV Bharat)

वहीं, बैठक में सदस्यों ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की ज्वलंत समस्याओं को मुखरता से उठाया. इसके अलावा मानसून काल में क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसंपत्तियों, पेयजल लाइनों, सड़क मार्गों, औद्योगिक एवं कृषि को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा दिए जाने की मांग की गई.

खासकर गड्ढा मुक्त सड़क, क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों की मरम्मत और जिला विकास प्राधिकरण में नए शामिल किए गए गांवों को प्राधिकरण क्षेत्र से हटाने का मुद्दा उठा. सदस्यों ने ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों से नियमित कूड़ा उठाने, क्षतिग्रस्त सिंचाई गूलों की मरम्मत कराने, स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने और 108 एंबुलेंस सेवा की बेहतर व्यवस्था पर बल दिया.

Nainital District Panchayat Meeting
बैठक लेतीं जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दर्मवाल (फोटो- ETV Bharat)

आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए गौ सदन की स्थापना की मांग: इसके अलावा अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ की कमी को पूरा करने और आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए गौ सदन की स्थापना की मांग भी जोरदार तरीके से रखी गई. बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष देवकी देवी, सभी जिला पंचायत सदस्य, उप जिलाधिकारी विपिन पंत, एपीडी चंदा फर्त्याल समेत जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी मौजूद रहे.

Nainital District Panchayat Meeting
नैनीताल जिला पंचायत की बैठक में सदस्य (फोटो- ETV Bharat)

बता दें कि नैनीताल में जिला पंचायत चुनाव के दौरान हुए हंगामा के बाद नैनीताल जिला पंचायत इन दिनों पूरे प्रदेश भर में चर्चाओं का विषय बना हुआ है तो वहीं आज जिला पंचायत की पहली बैठक भी चर्चाओं में बनी रही. क्योंकि, बैठक के दौरान गांव में तेजी से बढ़ रही शराब और गांवों तक जिला विकास प्राधिकरण की सीमा का विस्तार को लेकर जिला पंचायत सदस्यों में नाराजगी देखने को मिली.

जिला विकास प्राधिकरण की सीमा का विस्तार को वापस लेने की मांग: वहीं, सदस्यों का कहना है गांवों में जिस तरह सरकार ने प्राधिकरण का विस्तार किया है, उससे ग्रामीणों को दिक्कतें हो रही है. लिहाजा सरकार को अपना फैसला वापस लेना चाहिए.

