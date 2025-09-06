ETV Bharat / state

'शराब की घर-घर हो रही डिलीवरी', नवगठित नैनीताल जिला पंचायत की पहली बैठक में उठा मुद्दा

नैनीताल जिला पंचायत की बैठक ( फोटो- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 6, 2025 at 9:50 PM IST 3 Min Read