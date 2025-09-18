घर पर छापा मारने पहुंची आबकारी विभाग की टीम, शराब कारोबारी ने दे दी जान
आबकारी विभाग की कार्रवाई के डर से शराब कारोबारी ने घर में ही आत्महत्या कर ली.
Published : September 18, 2025 at 10:03 AM IST
धौलपुर : कौलारी थाना क्षेत्र के परौआ गांव में बुधवार देर रात को आबकारी विभाग की टीम एवं पुलिस की कार्रवाई के डर से शराब तस्कर ने घर में आत्महत्या कर ली. करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और डेड बॉडी को कब्जे में लिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के मुर्दाघर में रखवा दिया है.
थाना प्रभारी कौलारी हरेंद्र गुर्जर ने बताया कि आबकारी पुलिस की रेड के दौरान शराब माफिया राजेंद्र पुत्र हरि सिंह ने कमरे के दरवाजे बंद कर लिए. दरवाजा तोड़ने पर देखा तो राजेंद्र का शव पड़ा था. आरोपी के घर से 6 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है. आरोपी के खिलाफ 12 मुकदमे एक्साइज के दर्ज हैं. डेड बॉडी को कब्जे में लेकर शवगृह में रखवा दिया है. परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा.
जानकारी के मुताबिक आबकारी विभाग को मुखबिर से सूचना मिली कि परौआ गांव में शराब तस्कर राजेंद्र पुत्र हरि सिंह एवं जगदीश पुत्र हरि सिंह दोनों सगे भाई अवैध शराब का कारोबार करते हैं. बुधवार देर शाम को आबकारी विभाग की टीम शराब तस्कर के ठिकाने पर पहुंच गई. आबकारी विभाग की टीम को देख घर के अन्य सदस्य तो फरार हो गए, लेकिन राजेंद्र ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया. आबकारी विभाग की टीम गेट खोलने के लिए समझाइश करती रही, लेकिन राजेंद्र ने गेट को नहीं खोला.
जब काफी समय तक गेट नहीं खुला तो स्थानीय कोलारी थाना पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश में करीब 6 थानों की पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और छैनी और हथौड़ों से गेट को तोड़ा. अंदर जाने पर राजेंद्र मृत पड़ा था. पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के मुर्दाघर में रखवा दिया है.