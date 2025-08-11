शिमला: हिमाचल में राजस्व से संबंधित कार्य को लेकर विभाग की तरफ से कोई भी फील्ड कर्मचारी समन लेकर भूमि मालिकों के दरवाजे पर नहीं आएगा. भूमि मालिकों को अब मोबाइल पर ही मैसेज के माध्यम से राजस्व से संबंधित सभी सूचनाएं प्राप्त होंगी. इसके लिए सरकार भूमि रिकॉर्ड को मोबाइल नंबर से जोड़ने जा रही है.

ऐसे में लैंड रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने से राजस्व विभाग की ओर से जमीन से संबंधित नोटिस, पंजीकरण, इंतकाल, तकसीम व म्यूटेशन आदि की जानकारी सीधे संबंधित भूमि मालिक के मोबाइल पर तुरंत ही मैसेज के माध्यम से पहुंचेगी. इस प्रकिया से अब धोखाधड़ी और भूमि विवाद की आशंका कम होगी. सरकार का ये कदम ई-गवर्नेस को मजबूती देने के साथ भूमि मालिकों को अपने अधिकारों एवं संपत्ति से जुड़ी सूचनाओं पर सीधा नियंत्रण भी प्रदान करेगा. वहीं प्रदेश में राजस्व विभाग कि ओर से भूमि रिकॉर्ड अपडेट करने और भविष्य में किसी तरह के विवादों से बचने के लिए जमीन की ई केवाईसी की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसके तहत भूमि मालिकों के आधार नंबर को जमीन से लिंक किया जा रहा है.

राज्य के सभी जिलों में पिछले कई महीनों से ये कार्य चल रहा है, लेकिन भूमि मालिकों को इस बात की जानकारी होना जरूरी है कि जिन भूमि मालिकों की आधार सीडिंग हो चुकी है, उन्हें भी संबंधित राजस्व कार्यालय में जाकर अब भूमि रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर को जोड़ना होगा. वहीं, जिन भूमि मालिकों की अभी तक आधार सीडिंग नहीं हुई है, ऐसे भूमि मालिक E-KYC कराते समय अपने मोबाइल नंबर को भूमि रिकॉर्ड से जोड़ सकते हैं.

लैंड रिकॉर्ड से मोबाइल लिंक का उद्देश्य और लाभ

हिमाचल में लैंड रिकॉर्ड से मोबाइल लिंक का उद्देश्य भूमि मालिक को भूमि संबंधी जानकारी तुरंत उपलब्ध कराना है. इस प्रक्रिया से जमीन से संबंधित कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े को रोकना भी है. इसके अलावा सरकारी सेवाओं और सूचनाओं की डिलीवरी को तेज और प्रभावी बनाना और भूमि रिकॉर्ड से जुड़े सभी कार्यों में भूमि मालिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना हैं. वहीं, लैंड रिकॉर्ड से मोबाइल लिंक से भूमि मालिकों को जमीन से संबंधित नोटिस, पंजीकरण, इंतकाल, तकसीम और म्यूटेशन की जानकारी SMS के माध्यम से समय पर मिलेगी, जिससे भूमि मालिकों का समय बचेगा. वहीं, राजस्व विभाग के कर्मचारियों पर से समन देने का बोझ कम होगा. इसके अलावा गलत व्यक्ति को सूचना जाने या रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की आशंका से भी छुटकारा मिलेगा. इसी तरह से भूमि मालिकों को राजस्व कार्यालय के बार बार चक्कर काटने से छुटकारा मिलेगा. वहीं, भूमि मालिकों की शिकायतों और विवादों का भी जल्द समाधान होगा.

अब तक इतने फीसदी E-KYC

हिमाचल में जमीन की ई केवाईसी की प्रक्रिया जारी है. राजस्व विभाग के जुलाई को जारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक प्रदेश में 32 फीसदी भूमि मालिकों ने ई केवाईसी कराई है. इसमें जिला किन्नौर सबसे आगे है. यहां 48 फीसदी भूमि मालिक ई केवाईसी करा चुके हैं. इसी तरह से जिला बिलासपुर में 38 फीसदी, चंबा में 30 फीसदी, हमीरपुर में 44, कांगड़ा में 31, कुल्लू में 33, लाहौल स्पीति में 40, मंडी में 35, शिमला में 25, सिरमौर में 24, सोलन में 30 व ऊना में 32 फीसदी भूमि मालिक ई-केवाईसी करा चुके हैं. इन सबको भी अब मोबाइल नंबर को भूमि रिकॉर्ड से जोड़ना होगा.

हिमाचल में अभी कुल 60 लाख से अधिक भूमि मालिक

हिमाचल में वर्तमान में कुल भूमि मालिकों की संख्या 60,62,411 है. इसमें कांगड़ा जिला में सबसे अधिक 15,45,814 भूमि मालिक हैं. इसी तरह से बिलासपुर जिला में भूमि मालिकों की कुल संख्या 2,50,746 है. वहीं, चंबा जिला में 4,56,888, हमीरपुर 3,86,319, किन्नौर 67,428, कुल्लू 2,84,782, लाहौल स्पीति 20,689, मंडी 9,61,291, शिमला 7,39,831, सिरमौर 3,68,578, सोलन 3,71,374 व ऊना जिला में भूमि मालिकों की कुल संख्या 6,08,671 है.

कितने भूमि मालिकों की हुई आधार सीडिंग

हिमाचल में जुलाई माह तक 19,27,866 की भूमि मालिकों की आधार सीडिंग हो चुकी है. इसमें बिलासपुर जिला में 96,212, चंबा 1,38,099, हमीरपुर 1,70,452, कांगड़ा 4,77,367, किन्नौर 32,389, कुल्लू 92,644, लाहौल स्पीति 8,276, मंडी 3,34,676, शिमला 1,82,132, सिरमौर 89,120, सोलन 1,11,824 व ऊना में 1,94,675 भूमि मालिकों ने जमीन से आधार सीडिंग कराई है.

राजस्व विभाग की निदेशक रितिका का कहना है, 'हिमाचल में आधार सीडिंग की प्रक्रिया जारी है. इसके साथ ही अब लैंड रिकॉर्ड के साथ मोबाइल नंबर भी लिंक किया जा रहा है. उनका कहना है कि भूमि मालिक संबंधित राजस्व कार्यालय में भूमि रिकॉर्ड में अपने मोबाइल नंबर को लिंक करा सकते हैं.'

