बिलासपुर में सैकड़ों परिवार सड़क पर उतरे, मकान तोड़ने और सड़क चौड़ीकरण का विरोध - LINGIADIH PEOPLE PROTEST

बिलासपुर में सड़क चौड़ीकरण का विरोध ( ETV BHARAT )

बिलासपुर: वार्ड क्रमांक 52 लिन्गियाडीह के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मोहल्ले में बिजली पानी जैसी मूलभूत समस्याओं के साथ सड़क चौड़ीकरण के चलते मकान को तोड़ने पर विरोध जताया. ग्रामीणों का कहना है कि निगम ने उन्हें मकान से कब्जा खाली करने नोटिस जारी किया है, जिसे निरस्त किया जाए. ग्रामीणों का हल्लाबोल: ग्रामीणों ने नगर निगम और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. ग्रामीणों का कहना है कि पहले भी मेलापारा, चिंगराजपारा और चांटीडीह में मकान को तोड़ा गया था, जिसके लिए स्थापितों को आज तक मकान नहीं दिया गया है. आज भी प्रभावित लोग काफी परेशान हैं. बिलासपुर में लोगों का हल्ला बोल (ETV BHARAT) सड़क चौड़ी करने का विरोध: वहीं कलेक्ट्रेट पहुंचे लोगों ने कहा कि जिला प्रशासन और निगम के द्वारा बसंत विहार चौक से दयालबंद पुल तक प्रस्तावित 120 फीट सड़क चौड़ीकरण बनाने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा गया है, जबकि लिंगियाडीह से लेकर दयालबंद पुल तक घनी बस्तियों की बसाहट है.लिंगियाडीह चौक से आबादी भूमि 1984 से दर्ज है. अभी दयालबंद पुल से बसंत विहार चौक तक पर्याप्त चौड़ी सड़क लगभग 60 के बीच है.

