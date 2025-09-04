कोंडागांव: आलोर की पहाड़ियों में स्थित मां लिंगेश्वरी मंदिर की मान्यता किसी चमत्कार से कम नहीं है. साथ ही यहां की परंपरा इसे और खास बना देती है. मान्यता है कि, यहां संतान सुख की प्राप्ति होती है. परंपरा ऐसी कि ये गुफा में स्थित ये मंदिर साल में भाद्रपद महीने की एकादशी को साल में सिर्फ एक दिन खुलता है और इस बार वही दिन था 3 अगस्त बुधवार का.

करीब 40 हजार श्रद्धालु पहुंचे: मां लिंगेश्वरी मंदिर का गुफा द्वार बुधवार सुबह पूरे विधि-विधान और पूजा-अर्चना के साथ खोल दिया गया. मान्यता और परंपरा के चलते यहां करीब 40 हजार श्रद्धालु पहुंचे वो भी प्रदेश ही नहीं देश के अलग-अलग हिस्सों से. लोग कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे.

मां लिंगेश्वरी मंदिर कोंडागांव

शिवलिंग के स्वरूप में: कहा जाता है कि, मां लिंगेश्वरी माता शिवलिंग के स्वरूप में ग्राम झाटीबन आलोर के पहाड़ों के बीच एक गुफा में विराजमान हैं. यह स्थल कोंडागांव जिले के फरसगांव ब्लॉक में आता है. यहां विशेष पूजा-पाठ, श्रृंगार और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं.

मान्यता और परंपरा के चलते यहां करीब 40 हजार श्रद्धालु पहुंचे

श्रद्धालुओं की मान्यता को बल देने वाली कई कहानियां-

मैं 2018 में अपनी बहन के साथ पहली बार मां लिंगेश्वरी के दर्शन के लिए आई थी. मेरी शादी को 10 साल और बहन की शादी को 8 साल बीत चुके थे, लेकिन संतान सुख नहीं मिला था. दर्शन के कुछ ही महीनों बाद दोनों बहनों को संतान की प्राप्ति हुई- भाग्यवती, भिलाई से श्रद्धालु

हमारी शादी के पांच साल बाद भी संतान प्राप्ति न होने पर कई इलाज किए. यहां तक कि IVF का सहारा भी लिया, लेकिन सफलता नहीं मिली. रिश्तेदार ने मां लिंगेश्वरी का प्रसाद खीरे के रूप में भिजवाया. प्रसाद ग्रहण करने के कुछ ही महीनों बाद संतान प्राप्ति हुई- विशाखापत्तनम से आए दंपति

लोग कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे

खीरा है यहां का प्रसाद: सुबह जब मंदिर के द्वार खुले तो माता की प्रतिमा के पास बिल्ली के पदचिह्न देखे गए. पदचिन्ह जिस ओर जाते हैं उसके हिसाब से शुभ-अशुभ का माना जाता है. पुजारियों ने बताया कि, इस बार अशुभ संकेत है. हालांकि इसके बावजूद भक्तों में आस्था और उत्साह का माहौल बना रहा. पुजारी ने बताया कि, यहां खीरा प्रसाद के रूप में दिया जाता है. इसे माता ने शुरुआत में पुजारी को बताया था.

यहां खीरा प्रसाद के रूप में दिया जाता है. इसे माता ने शुरुआत में पुजारी को बताया था.

सुरक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त: श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने विशेष सुरक्षा एवं व्यवस्थाएं की थी. जिससे दर्शन में किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो. मंदिर समिति के वॉलिंटियर के साथ कई जवान तैनात थे.

यहां खीरा प्रसाद के रूप में दिया जाता है. इसे माता ने शुरुआत में पुजारी को बताया था. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मां लिंगेश्वरी का यह मंदिर केवल आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि संतान प्राप्ति की कामना करने वाले दंपतियों के लिए जीवन बदलने वाली आशा का प्रतीक भी है. भले ही परंपरागत मान्यताओं को लेकर अलग-अलग मत हों, लेकिन श्रद्धालुओं का विश्वास हर बार मां लिंगेश्वरी की महिमा को और भी गहरा कर देता है.