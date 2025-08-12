ETV Bharat / state

करंट लगने से लाइनमैन मौत, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, मांगों पर सहमति के बाद हुआ पोस्टमार्टम - LINEMAN DIES OF ELECTROCUTION

भीलवाड़ा में लाइनमैन की करंट से मौत के मामले में ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.

Villagers present at the scene
घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीण (ETV Bharat Bhilwara)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 12, 2025 at 4:32 PM IST

2 Min Read

भीलवाड़ा: जिले के करेड़ा सर्कल के धनकपुरा ग्राम में मंगलवार को कृषि कनेक्शन की बिजली लाइन ठीक करने के दौरान करंट लगने से लाइनमैन की मौत हो गई. मृतक की पहचान देवपुरा गांव निवासी राजमल गाडरी के रूप में हुई है. हादसे की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर फैल गई. ग्रामीणों ने मुआवजे और आश्रित को नौकरी देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. करेड़ा एसडीम जोगेंद्र सिंह गुर्जर की मौजूदगी में 20 लाख रुपए नकद, प्रधानमंत्री आवास से एक मकान, 6000 रुपए हर महीने मृतक की पत्नी को पेंशन व संविदा पर नौकरी के आश्वासन के बाद सहमति बनी. इसके बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंपा गया.

करेड़ा थानाधिकारी पुरणमल मीणा ने बताया कि थाना क्षेत्र की आमदला ग्राम पंचायत के धनकपुरा गांव में कृषि क्षेत्र में सप्लाई की जाने वाली विद्युत लाइन ठीक करने के दौरान राजमल गाडरी की बिजली के करंट की चपेट में आ जाने से मौके पर ही मौत हो गई. सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी के साथ ही बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कार्य में लापरवाही के आरोप लगाते हुए मृतक के परिजनों को मुआवजा व सरकारी नौकरी की मांग की.

पढ़ें: झालावाड़: हाईटेंशन लाइन टूटने से फैला करंट, वृद्ध की मौत, पत्नी समेत तीन झुलसे - HIGH TENSION LINE BROKE

इस पर करेड़ा एसडीएम जोगेंद्र सिंह गुर्जर की मौजूदगी में ग्रामीणों के साथ वार्ता का दौर शुरू हुआ. मृतक राजमल गाडरी के परिवार को 20 लाख नकद, प्रधानमंत्री आवास से मकान के साथ ही मृतक की पत्नी को प्रति माह 6 हजार रुपए पेंशन और संविदा पर नौकरी की बात पर सहमति बनी. सहमति के बाद मृतक के शव का करेड़ा सामुदायिक अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंपा गया.

भीलवाड़ा: जिले के करेड़ा सर्कल के धनकपुरा ग्राम में मंगलवार को कृषि कनेक्शन की बिजली लाइन ठीक करने के दौरान करंट लगने से लाइनमैन की मौत हो गई. मृतक की पहचान देवपुरा गांव निवासी राजमल गाडरी के रूप में हुई है. हादसे की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर फैल गई. ग्रामीणों ने मुआवजे और आश्रित को नौकरी देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. करेड़ा एसडीम जोगेंद्र सिंह गुर्जर की मौजूदगी में 20 लाख रुपए नकद, प्रधानमंत्री आवास से एक मकान, 6000 रुपए हर महीने मृतक की पत्नी को पेंशन व संविदा पर नौकरी के आश्वासन के बाद सहमति बनी. इसके बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंपा गया.

करेड़ा थानाधिकारी पुरणमल मीणा ने बताया कि थाना क्षेत्र की आमदला ग्राम पंचायत के धनकपुरा गांव में कृषि क्षेत्र में सप्लाई की जाने वाली विद्युत लाइन ठीक करने के दौरान राजमल गाडरी की बिजली के करंट की चपेट में आ जाने से मौके पर ही मौत हो गई. सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी के साथ ही बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कार्य में लापरवाही के आरोप लगाते हुए मृतक के परिजनों को मुआवजा व सरकारी नौकरी की मांग की.

पढ़ें: झालावाड़: हाईटेंशन लाइन टूटने से फैला करंट, वृद्ध की मौत, पत्नी समेत तीन झुलसे - HIGH TENSION LINE BROKE

इस पर करेड़ा एसडीएम जोगेंद्र सिंह गुर्जर की मौजूदगी में ग्रामीणों के साथ वार्ता का दौर शुरू हुआ. मृतक राजमल गाडरी के परिवार को 20 लाख नकद, प्रधानमंत्री आवास से मकान के साथ ही मृतक की पत्नी को प्रति माह 6 हजार रुपए पेंशन और संविदा पर नौकरी की बात पर सहमति बनी. सहमति के बाद मृतक के शव का करेड़ा सामुदायिक अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंपा गया.

For All Latest Updates

TAGGED:

लाइनमैन की करंट से मौतVILLAGERS PROTEST IN BHILWARADEMANDS OF VILLAGERSASSURANCE GIVEN BY ADMINLINEMAN DIES OF ELECTROCUTION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

BSF ने भारत-पाक बॉर्डर एरिया में पकड़ी 8.50 करोड़ रुपए की हेरोइन

मोदी कैबिनेट की चार नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी, ₹4600 करोड़ का होगा निवेश

मूंग, चना या मटर की जगह अंकुरित गेहूं को रोजाना अपने आहार में करें शामिल, फायदे इतने कि डॉक्टर के पास जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत

खाद्य वस्तुओं के दाम गिरे, पिछले आठ सालों में खुदरा महंगाई दर सबसे कम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.