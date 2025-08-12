भीलवाड़ा: जिले के करेड़ा सर्कल के धनकपुरा ग्राम में मंगलवार को कृषि कनेक्शन की बिजली लाइन ठीक करने के दौरान करंट लगने से लाइनमैन की मौत हो गई. मृतक की पहचान देवपुरा गांव निवासी राजमल गाडरी के रूप में हुई है. हादसे की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर फैल गई. ग्रामीणों ने मुआवजे और आश्रित को नौकरी देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. करेड़ा एसडीम जोगेंद्र सिंह गुर्जर की मौजूदगी में 20 लाख रुपए नकद, प्रधानमंत्री आवास से एक मकान, 6000 रुपए हर महीने मृतक की पत्नी को पेंशन व संविदा पर नौकरी के आश्वासन के बाद सहमति बनी. इसके बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंपा गया.

करेड़ा थानाधिकारी पुरणमल मीणा ने बताया कि थाना क्षेत्र की आमदला ग्राम पंचायत के धनकपुरा गांव में कृषि क्षेत्र में सप्लाई की जाने वाली विद्युत लाइन ठीक करने के दौरान राजमल गाडरी की बिजली के करंट की चपेट में आ जाने से मौके पर ही मौत हो गई. सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी के साथ ही बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कार्य में लापरवाही के आरोप लगाते हुए मृतक के परिजनों को मुआवजा व सरकारी नौकरी की मांग की.

इस पर करेड़ा एसडीएम जोगेंद्र सिंह गुर्जर की मौजूदगी में ग्रामीणों के साथ वार्ता का दौर शुरू हुआ. मृतक राजमल गाडरी के परिवार को 20 लाख नकद, प्रधानमंत्री आवास से मकान के साथ ही मृतक की पत्नी को प्रति माह 6 हजार रुपए पेंशन और संविदा पर नौकरी की बात पर सहमति बनी. सहमति के बाद मृतक के शव का करेड़ा सामुदायिक अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंपा गया.