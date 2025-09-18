ETV Bharat / state

लखनऊ मेट्रो में लाइट, कैमरा, एक्शन; फिल्म डायरेक्टर्स को पसंद आ रही लोकेशन, फोटो शूट, बर्थडे पार्टी के लिए भी हो रही बुकिंग

मेट्रो ट्रेन, स्टेशन एवं डिपो की खूबसूरत लोकेशन फिल्म निर्देशकों को खूब भा रही है. शूटिंग होने से मेट्रो की कमाई भी बढ़ गई है.

लखनऊ मेट्रो में 7-8 फिल्म शूट हो चुकी है.
लखनऊ मेट्रो में 7-8 फिल्म शूट हो चुकी है. (Photo Credit; UPMRC)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 18, 2025 at 8:34 PM IST

Updated : September 18, 2025 at 10:53 PM IST

लखनऊ : लाइट, कैमरा, एक्शन! बॉलीवुड की तमाम फिल्मों और गानों की शूटिंग लखनऊ मेट्रो में हुई है. मेट्रो ट्रेन, स्टेशन एवं डिपो की खूबसूरत लोकेशन निर्देशकों को खूब भा रही है. फोटो शूट के साथ ही बर्थडे और किटी पार्टी के लिए भी लोग मेट्रो की बुकिंग कर रहे हैं. इससे मेट्रो की कमाई बढ़ रही है. मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से फिल्मों की शूटिंग के लिए बेस्ट लोकेशन और अब तक शूट हुई फिल्मों का एक एल्बम तैयार किया जा रहा है, जिसे बहुत जल्द लॉन्च भी किया जाएगा.

नवाबों की नगरी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे स्थान हैं, जहां पर फिल्मों की खूब शूटिंग हो रही है. फिल्म निर्देशकों के लिए लखनऊ मेट्रो और मेट्रो स्टेशन भी शूटिंग के लिए बेस्ट लोकेशन बन रहे हैं. फिल्म की शूटिंग के लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अपने स्टेशनों, डिपो और ट्रेनों को किराए पर देता है. लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से यह खास पहल शुरू की गई थी जिसके तहत बर्थडे, किटी पार्टी और प्री वेडिंग शूट के लिए लोग मेट्रो कोच बुक कर रहे हैं.

लखनऊ मेट्रो में लाइट, कैमरा, एक्शन. (Video Credit; ETV Bharat)

शूट हो चुकी हैं ये फिल्में : सानिया मल्होत्रा की फिल्म पगलैट लखनऊ के मेट्रो स्टेशन पर शूट हुई थी. चारबाग मेट्रो स्टेशन पर अनाड़ी इज बैक फिल्म की शूटिंग हो चुकी है. मिस यूनिवर्स इंडिया वर्तिका सिंह भी लखनऊ मेट्रो के साथ फोटो शूट कर चुकी हैं. फिल्म एक्टर गुलशन ग्रोवर और महिमा चौधरी भी लखनऊ मेट्रो स्टेशन पर पोज दे चुके हैं. अभिनेता राजीव खंडेलवाल के साथ ही चारबाग मेट्रो रेलवे स्टेशन पर हास्य कलाकार स्व. राजू श्रीवास्तव भी फोटो शूट कर चुके हैं. सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर एक्टर आहान शर्मा भी शूटिंग कर चुके हैं. फिल्म अभिनेता नील नितिन मुकेश और फिल्म अभिनेत्री दिव्या खोसला कुमार की हाल ही में एक चतुर नार फिल्म रिलीज हुई थी, जिसकी शूटिंग लखनऊ मेट्रो में हुई है.

फिल्म पगलैट का कुछ सीन लखनऊ मेट्रो में शूट किया गया था.
फिल्म पगलैट का कुछ सीन लखनऊ मेट्रो में शूट किया गया था. (Photo Credit; UPMRC)

पसंद की जा रहीं लोकेशन : लखनऊ मेट्रो के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट की लोकेशन के साथ ही चारबाग रेलवे स्टेशन और लखनऊ का दिल कहे जाने वाले हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर भी फिल्म और नाटकों के दृश्य खूब शूट हो रहे हैं. ये लोकेशन फिल्म के सीन के लिए निर्देशकों की पसंदीदा हैं. मेट्रो रेल कारपोरेशन के ज्वाइंट जनरल मैनेजर पंचानन मिश्रा ने बताया कि मेट्रो में सफर के दौरान पार्टी करना यात्रियों के लिए एक यादगार अनुभव बन रहा है. मेट्रो का कोच बुक करने के लिए 10 दिन पहले बुकिंग करनी होती है. इसके बाद मेट्रो की तरफ से कोच में कई व्यवस्थाएं की जाती हैं.

फिल्म निकम्मा की भी शूटिंग लखनऊ मेट्रो में हुई थी.
फिल्म निकम्मा की भी शूटिंग लखनऊ मेट्रो में हुई थी. (Photo Credit; UPMRC)

ज्वाइंट जनरल मैनेजर पंचानन मिश्रा ने बताया, बुकिंग करने वाले यात्री को चार घंटे के लिए 10 हजार रुपये का भुगतान करना होता है. पार्टी के लिए कैमरामैन समेत पांच लोग आयोजन में शामिल हो सकते हैं. बाकी जितने भी यात्री हैं वह टिकट लेकर इवेंट में शामिल हो सकते हैं. शुरुआती स्टेशन से डेस्टिनेशन वाले स्टेशन तक टिकट लेते हैं उसके लिए मेट्रो का कोच बुक रहता है. मेट्रो ट्रेन के कोच के अंदर से बाहर की लोकेशन बहुत ही खूबसूरत नजर आती है.

फिल्म एक्ट्रेस महिला चौधरी ने फोटो शूट कराया था.
फिल्म एक्ट्रेस महिला चौधरी ने फोटो शूट कराया था. (Photo Credit; UPMRC)

फिल्म शूटिंग के लिए ये है चार्ज :

  • मेट्रो ट्रेन के अंदर फिल्म की शूटिंग करने पर 75000 रुपये प्रति घंटे और जीएसटी अलग से.
  • मेट्रो के साथ ही मेट्रो स्टेशन के अंदर कॉम्बो पैक लेने पर 125000 रुपये प्रति घंटे.
  • डिपो के अंदर शूटिंग करने पर 100000 रुपये प्रति घंटे, जीएसटी अलग से.
हास्य कलाकार स्व. राजू श्रीवास्तव भी फोटो शूट कर चुके हैं.
हास्य कलाकार स्व. राजू श्रीवास्तव भी फोटो शूट कर चुके हैं. (Photo Credit; UPMRC)

डायरेक्टर्स की पसंद बन रहे मेट्रो और स्टेशन : उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के ज्वाइंट जनरल मैनेजर पंचानन मिश्रा का कहना है कि मेट्रो से सफर करना यात्रियों को काफी रास आ रहा है. मेट्रो के स्टेशन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं. अब फिल्मों की शूटिंग के लिए डायरेक्टर्स की भी पसंद मेट्रो ट्रेन के साथ ही मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं. यही कारण है कि अब तक सात से आठ फिल्में मेट्रो के अंदर और स्टेशनों पर शूट हो चुकी हैं.

हाल ही में एक चतुर नार फिल्म भी मेट्रो स्टेशन पर ही शूट हुई है. मेट्रो स्टेशन काफी खूबसूरत हैं, जो फिल्म के लिए निर्देशकों को रास आ रहा हैा. इसके अलावा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए लोग ट्रेन का कोच बुक कर रहे हैं. प्री वेडिंग शूट की भी मेट्रो ट्रेन में व्यवस्था है. किटी पार्टी के लिए भी ट्रेन के कोच बुक हो रहे हैं. ट्रेन के कोच और स्टेशन पर पार्टी सेलिब्रेट करना एक अनोखा अनुभव होता है, जो हमेशा के लिए यादगार हो जाता है.

