स्कूल पर गिरी बिजली, बेलबहरा हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे बाल बाल बचे

बिजली गिरने से मची अफरा तफरी: स्कूल कर्मचारियों ने बिजली विभाग को सूचना दी, जिसके बाद विद्युत लाइन को बंद कराया गया और आग पर काबू पाया गया. स्कूल के शिक्षकों और छात्रों ने मांग की है कि 11 केवी लाइन को स्कूल परिसर से हटाया जाए या भूमिगत किया जाए, क्योंकि यह लगातार खतरा बना हुआ रहता है. ग्रामीणों ने भी कहा है कि यह पहली बार नहीं है जब स्कूल के पास से गुजर रही हाई वोल्टेज लाइन चिंता का कारण बनी हो. छात्रों के परिजनों का भी कहना है कि यदि समय रहते विभाग ध्यान नहीं देगा तो भविष्य में बड़ा हादसा हो सकता है.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: मनेन्द्रगढ़ विकासखंड के बेलबहरा हायर सेकेंडरी स्कूल में आसमानी बिजली गिरने से बड़ा हादसा टल गया. गनीमत रही कि घटना में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और सभी छात्र और शिक्षक सुरक्षित बच गए. आसमानी बिजली गिरने से स्कूल भवन और पास से गुजर रही 11 केवी लाइन क्षतिग्रस्त हो गई. घटना के समय कक्षाओं में बच्चे मौजूद थे, लेकिन उन्हें तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया.

बच्चे बाल बाल बचे (ETV Bharat)

बिजली विभाग से मांग: स्कूल प्रशासन और स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग से मांग की है कि, स्कूल की सुरक्षा को देखते हुए जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाए जाएं. लोगों का कहना है कि इस घटना ने स्कूलों में विद्युत सुरक्षा की आवश्यकता को लेकर आगाह किया है और विभाग को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की की जरुरत है.

स्कूल पर गिरी बिजली (ETV Bharat)

आसमानी बिजली गिरने की घटना ने एक बार फिर विद्युत सुरक्षा की जरुरत को उजागर किया है. विद्युत विभाग को चाहिए कि वह स्कूलों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर विद्युत सुरक्षा के मानकों का कड़ाई से पालन करे. साथ ही, विद्युत लाइनों की नियमित जांच और रखरखाव सुनिश्चित करे ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो: स्थानीय निवासी

इस घटना से यह भी स्पष्ट होता है कि विद्यालयों में सुरक्षा के उपायों को और मजबूत करने की आवश्यकता है. विद्यालय प्रशासन को चाहिए कि वे आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए नियमित रूप से मॉक ड्रिल आयोजित करें और छात्रों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करें: स्थानीय निवासी

क्या चाहते हैं लोग: छात्रों के परिजन और लोग ये चाहते हैं कि इस घटना के बाद विद्युत विभाग और विद्यालय प्रशासन को संयुक्त रूप से काम करना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके, छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. विद्युत लाइनों को स्कूल परिसर से हटाने या भूमिगत करने के लिए विभाग को जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए. साथ ही, विद्यालय में विद्युत सुरक्षा के मानकों को भी मजबूत करना चाहिए ताकि छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.