ETV Bharat / state

सोनभद्र के स्कूल में आकाशीय बिजली गिरी; दो बच्चों समेत तीन की मौत, 2 छात्राएं झुलसीं

सीओ रणधीर मिश्रा ने कहा, चोपन थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दो स्कूली बच्चों और चरवाहे की मौत हो गयी.

Photo Credit: ETV Bharat
अस्पताल पहुंचे परिजन (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 5:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सोनभद्र: चोपन थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दो स्कूली बच्चों और एक चरवाहे की मौत हो गयी. दो छात्राओं को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दूसरी घटना में आकाशीय बिजली गिरने से एक चरवाहे की मौत हो गयी. सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.

ब्रम्हदेव आइडियल पब्लिक स्कूल में गिरी बिजली: सीओ रणधीर मिश्रा ने बताया कि चोपन थाना क्षेत्र के ब्रम्हदेव आइडियल पब्लिक स्कूल कोटा में आकाशीय बिजली गिरी. उसकी चपेट में आने से दो छात्र और दो छात्राएं बुरी तरह झुलस गये. चारों बच्चों को उपचार के लिए चोपन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया.

दो छात्राएं भी झुलसीं, इलाज जारी: डाक्टरों ने नौवीं क्लास के 13 वर्षीय छात्र दीपक पुत्र स्वर्गीय शिवकुमार निवासी सनायडंडी चोपन और 14 वर्षीय अरविंद पुत्र स्वर्गीय भगवान दास निवासी तेलगुडवा थाना चोपन को मृत घोषित कर दिया. वहीं दो अन्य छात्राएं, 14 वर्षीय रेखा पुत्री पंचम गुप्ता निवासी तेलगुडवा, चोपन तथा 14 वर्षीय सोनमती पुत्री शिवलाल निवासी तेलगुडवा का इलाज किया जा रहा है.

चरवाहे की आकाशीय बिजली गिरने से मौत: चौकी प्रभारी आशीष कुमार पटेल ने बताया कि छात्रों के शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है. सीओ रणधीर मिश्रा ने बताया कि चोपन थाना क्षेत्र के पतगढ़ी गांव में पशु चराने जंगल में गए 52 वर्षीय सर्वजीत पुत्र रामचंद्र की आकाशीय बिजली की चपेट में आने मौत हो गयी. उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.

सूचना मिलने पर तहसीलदार नरेंद्र राम, नायब तहसीलदार रजनीश यादव, कानूनगो जटाशंकर मौर्या, खंड शिक्षा अधिकारी लोकेश मिश्रा, चोपन थाना प्रभारी निरीक्षक कुमुद शेखर सिंह मौके पर पहुंचे.

यह भी पढ़ें- यूपी में पहली बार गांवों में रोजगार मेले; 8 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानिए- कितनी सैलरी; कैसे करें रजिस्ट्रेशन

For All Latest Updates

TAGGED:

TWO SCHOOL STUDENTS DIEDLIGHTNING STRIKE IN SCHOOLTHREE PEOPLE DIED IN SONBHADRALIGHTNING STRIKES SONBHADRA SCHOOL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जापान की यह तकनीक किसानों को कर देगी मालामाल; बिना मिट्टी के टमाटर-चेरी की पैदावार, जानिए कैसे

शहीदों का पिण्डदान करने वाले गोरखपुर के सुपरहीरो, 15 साल से पूर्वज मान कर रहें तर्पण का कार्य

G-सीरिज नंबर की गाड़ी नीलामी में लेने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान; वरना हो जाएगी दिक्कत

हड्डियों को 'तोड़ रहा' जिम वर्कआउट; हर माह 60-70 युवाओं को मिल रहा स्लिप डिस्क-लकवे का दर्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.