सोनभद्र के स्कूल में आकाशीय बिजली गिरी; दो बच्चों समेत तीन की मौत, 2 छात्राएं झुलसीं

सोनभद्र: चोपन थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दो स्कूली बच्चों और एक चरवाहे की मौत हो गयी. दो छात्राओं को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दूसरी घटना में आकाशीय बिजली गिरने से एक चरवाहे की मौत हो गयी. सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.

ब्रम्हदेव आइडियल पब्लिक स्कूल में गिरी बिजली: सीओ रणधीर मिश्रा ने बताया कि चोपन थाना क्षेत्र के ब्रम्हदेव आइडियल पब्लिक स्कूल कोटा में आकाशीय बिजली गिरी. उसकी चपेट में आने से दो छात्र और दो छात्राएं बुरी तरह झुलस गये. चारों बच्चों को उपचार के लिए चोपन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया.

दो छात्राएं भी झुलसीं, इलाज जारी: डाक्टरों ने नौवीं क्लास के 13 वर्षीय छात्र दीपक पुत्र स्वर्गीय शिवकुमार निवासी सनायडंडी चोपन और 14 वर्षीय अरविंद पुत्र स्वर्गीय भगवान दास निवासी तेलगुडवा थाना चोपन को मृत घोषित कर दिया. वहीं दो अन्य छात्राएं, 14 वर्षीय रेखा पुत्री पंचम गुप्ता निवासी तेलगुडवा, चोपन तथा 14 वर्षीय सोनमती पुत्री शिवलाल निवासी तेलगुडवा का इलाज किया जा रहा है.