यमुनानगर में शिव मंदिर पर गिरी आसमानी बिजली, इस सीजन जिले के दूसरे मंदिर को नुकसान
यमुनानगर में बारिश के दौरान शिव मंदिर पर बिजली गिरी. जिससे मंदिर को नुकसान हुआ. ग्रामीण दहशत में, बाढ़ की आशंका से भय का माहौल.
Published : September 18, 2025 at 9:03 AM IST
यमुनानगर: जिले में मौसम विभाग की चेतावनी के बीच देर रात से तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया. छछरोली क्षेत्र में लगातार बिजली की गड़गड़ाहट और तेज बारिश ने लोगों की नींद उड़ा दी. गांव लेदा खादर में स्थिति तब गंभीर हो गई जब शिव मंदिर पर अचानक आसमानी बिजली गिर गई. गांव के लोग नरेंद्र, सुशील, दलबीर समेत कई अन्य ने बताया कि "ऐसा महसूस हुआ जैसे भूकंप आ गया हो. आसमान से गड़गड़ाहट की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे गांव में दहशत फैल गई और लोगों के दिल कांप उठे."
शिव मंदिर को नुकसान: गांव लेदा खादर में शिव मंदिर पर गिरी बिजली ने मंदिर को पूरी तरह नुकसान पहुंचाया है. ग्रामीणों ने बताया कि मंदिर की दीवारें गिर गईं और छत भी टूट गई. इससे पहले भी 16 अगस्त को नेशनल हाइवे पर मौजूद कालेसर मठ के नवग्रह मंदिर पर इसी तरह की बिजली गिर चुकी है. उस समय भी मंदिर को काफी नुकसान हुआ था. ग्रामीणों का मानना है कि बार-बार मंदिरों पर बिजली गिरना सामान्य बात नहीं है. लोग इसे किसी संकेत के तौर पर देख रहे हैं, जिससे गांव में चर्चा का माहौल बना हुआ है.
बारिश जारी, बाढ़ का डर: बारिश लगातार जारी है और मौसम विभाग की चेतावनी ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है. ग्रामीणों को अब डर सता रहा है कि अगर इस तरह की बारिश नदियों के कैचमेंट एरिया में हो रही है, तो क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बन सकती है. छछरोली क्षेत्र के लोग पहले ही खेतों में पानी भरने की आशंका से परेशान हैं. प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई ठोस ऐलान नहीं हुआ है, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई है. गांवों में लोग अब रातें जागकर काटने लगे हैं.
अलर्ट के बावजूद राहत के इंतजार में लोग: मौसम विभाग की तरफ से दो दिन के अलर्ट के बावजूद लोगों को प्रशासनिक स्तर पर कोई खास राहत नहीं मिल पाई है. बिजली गिरने से मंदिर को जो नुकसान हुआ है, उसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को दे दी गई है. लोग उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द स्थिति का जायजा लेगा और सुरक्षा के इंतज़ाम करेगा. फिलहाल गांवों में लोग आपसी सहयोग से हालात से निपटने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं बारिश के चलते स्कूलों और खेतों में भी असर देखा जा रहा है.
