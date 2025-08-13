ETV Bharat / state

नालंदा में आफत की बारिश और वज्रपात से मासूम समेत 3 की मौत - NALANDA LIGHTNING

नालंदा में मूसलाधार बारिश के साथ वज्रपात से 10 माह की बच्ची समेत तीन की मौत हो गई जबकि दो झुलस गए हैं-

नालंदा में वज्रपात (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 13, 2025 at 7:07 PM IST

नालंदा : बिहार के नालंदा में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. बारिश के साथ वज्रपात ने कहर बरपाया और तीन लोगों की जान ले ली, जबकि दो लोग झुलस गए हैं जो कि इलाजरत हैं.

नूरसराय में पिता-पुत्र पर वज्रपात : पहली घटना नूरसराय थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव की है. यहां खेत में मोरी उखाड़ने गए सुरेश यादव पर वज्रपात हुआ. उनके साथ मौजूद पुत्र राजीव कुमार भी घायल हुआ. ग्रामीणों ने दोनों को बिहार शरीफ सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने सुरेश को मृत घोषित कर दिया.

छतरपुर गांव में शौचालय पर गिरी बिजली : दूसरी घटना नूरसराय के ही छतरपुर गांव की है. रामाश्रय यादव की पत्नी चांदनी देवी घर के शौचालय में थीं, तभी वज्रपात से दीवार ढह गई और वे मलबे में दब गईं. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

''पिता के साथ खेत में मोरी उखाड़ने गए थे. तभी अचानक बारिश के साथ वज्रपात हुआ. पहले वज्रपात से हम दोनों बच गए लेकिन तभी दूसरी बार आकाशीय बिजली गिरी जिसमें पापा बुरी तरह झुलस गए. हमें भी छीटा लगा जिससे हम जख्मी हो गए.''- राजीव कुमार, जख्मी युवक

परबलपुर में मासूम की दर्दनाक मौत : तीसरी घटना परबलपुर थाना क्षेत्र बाजार की है. यहां डाक बंगला पर वज्रपात से दीवार गिरी, जो झोपड़ी पर आ गिरी. बादल डोम की 10 माह की पुत्री प्रीति की मौत हो गई, जबकि उसका भाई घायल हो गया जिसे अस्पातल में भर्ती कराया गया.

पुलिस ने शुरू की आगे की कार्रवाई : घटनाओं की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और बाद में परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस ने आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

लगातार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त : नालंदा में मूसलाधार बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है. आवागमन बाधित है और ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है.

