ETV Bharat / state

गौरेला पेंड्रा मरवाही में आकाशीय बिजली का कहर, नदी से रेत निकालने गए 2 लोगों की मौत

गौरेला पेंड्रा मरवाही: पेंड्रा थाना क्षेत्र के सिलपहरी माल टोला में सोननदी से रेत लेने ट्रैक्टर में गए दो लोगों की मौत हो गई. दोनों मजदूरी करते थे. मृतकों का नाम कमलेश प्रजापति और वंदना बाई है.

पेड़ के नीचे खड़े होने के दौरान गिरी बिजली: शुक्रवार शाम को कमलेश और वंदना ट्रैक्टर से सोननदी पहुंचे थे. दोनों नदी किनारे से रेत उठाकर ट्रैक्टर में भर रहे थे. इसी दौरान अचानक मौसम ने करवट ली. देखते ही देखते गर्जना के साथ तेज बारिश होने लगी. जिसके बाद ट्रैक्टर सड़क पर छोड़कर दोनों बारिश से बचने पास के पेड़ के नीचे चले गए. उसी दौरान जोर से बिजली कड़कते हुए गिरी. उसी दौरान दोनों आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

दोनों मजदूरी का काम करते थे: बारिश थमने के बाद गांव वालों ने पेड़ के नीचे दो लोगों को पड़े हुए देखा. पास जाकर देखा तो दोनों की मौत हो चुकी थी. पेंड्रा पुलिस को इसकी जानकारी दी गई. कमलेश प्रजापति अडी गांव का रहने वाला है जबकि वंदना बाई वंदना बाई मध्य प्रदेश के करंजिया गांव की रहने वाली है. दोनों मझगवां गांव में अपने रिश्तेदार के घर रहकर रोजी मजदूरी करते थे.

फिलहाल पेंड्रा पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में ले लिया है. पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है.