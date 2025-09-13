ETV Bharat / state

गौरेला पेंड्रा मरवाही में आकाशीय बिजली का कहर, नदी से रेत निकालने गए 2 लोगों की मौत

शुक्रवार को अचानक बारिश शुरू होने के बाद दोनों ने पेड़ के नीचे शरण ली.

आकाशीय बिजली से मौत (ETV Bharat Chhattisgarh)
गौरेला पेंड्रा मरवाही: पेंड्रा थाना क्षेत्र के सिलपहरी माल टोला में सोननदी से रेत लेने ट्रैक्टर में गए दो लोगों की मौत हो गई. दोनों मजदूरी करते थे. मृतकों का नाम कमलेश प्रजापति और वंदना बाई है.

पेड़ के नीचे खड़े होने के दौरान गिरी बिजली: शुक्रवार शाम को कमलेश और वंदना ट्रैक्टर से सोननदी पहुंचे थे. दोनों नदी किनारे से रेत उठाकर ट्रैक्टर में भर रहे थे. इसी दौरान अचानक मौसम ने करवट ली. देखते ही देखते गर्जना के साथ तेज बारिश होने लगी. जिसके बाद ट्रैक्टर सड़क पर छोड़कर दोनों बारिश से बचने पास के पेड़ के नीचे चले गए. उसी दौरान जोर से बिजली कड़कते हुए गिरी. उसी दौरान दोनों आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

दोनों मजदूरी का काम करते थे: बारिश थमने के बाद गांव वालों ने पेड़ के नीचे दो लोगों को पड़े हुए देखा. पास जाकर देखा तो दोनों की मौत हो चुकी थी. पेंड्रा पुलिस को इसकी जानकारी दी गई. कमलेश प्रजापति अडी गांव का रहने वाला है जबकि वंदना बाई वंदना बाई मध्य प्रदेश के करंजिया गांव की रहने वाली है. दोनों मझगवां गांव में अपने रिश्तेदार के घर रहकर रोजी मजदूरी करते थे.

फिलहाल पेंड्रा पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में ले लिया है. पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है.

इन जगहों पर ज्यादा गिरती है बिजली

  • बारिश के दिनों में खेतों में काम करने के दौरान
  • पेड़ों के नीचे शरण लेने वालों पर
  • बारिश के दौरान तालाब, नदी नाले के आसपास
  • ऊंची इमारतों की छत पर

आकाशीय बिजली से बचाव

ग्रामीण इलाकों में बारिश के मौसम में ही खेती बाड़ी का काम होता है. ऐसे में किसानों और मजदूरों पर सबसे ज्यादा खतरा रहता है. इस दौरान बाहर चरने के दौरान कई मवेशी भी आकाशीय बिजली की चपेट में आ जाते हैं. गांव में रहने वाले आकाशीय बिजली से ऐसे बचें.

  • खुले जगह पर हो तो आकाशीय बिजली के दौरान अकड़ू होकर बैठ जाएं
  • पेड़ के नीचे खड़े होने से बचे
  • बिजली चमकने के दौरान घर से बाहर न निकलें

वहीं शहर में रहने वाले आकाशीय बिजली से ऐसे करें बचाव

  • आकाशीय बिजली गरजने के दौरान इलेक्ट्रानिक उपकरण टीवी फ्रिज, कंप्यूटर, लैपटॉप बंद कर दें.
  • खुली छत पर न जाएं, बच्चों को भी ऐसा करने से रोकें
  • कोशिश करें कि घर की बिजली सप्लाई थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए
  • बिजली के खंभों या ट्रांसफार्मर से दूर रहें.
  • बिजली चमकने के दौरान वाहन न चलाएं.
