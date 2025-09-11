रायपुर एयरपोर्ट पर बिजली गिरने से नेविगेशन सिस्टम क्षतिग्रस्त, 5 फ्लाइट्स डायवर्ट

ETV Bharat / state

रायपुर: राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर सोमवार को अचानक आई तकनीकी खराबी की वजह से हवाई यातायात बाधित हो गया. जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) में सिग्नल देने वाले उपकरण पर बिजली गिरने से सिस्टम फेल हो गया. इसके बाद रायपुर आने वाली उड़ानों को अन्य शहरों की ओर डायवर्ट करना पड़ा. इस स्थिति ने यात्रियों और एयरलाइंस दोनों को मुश्किल में डाल दिया.

पांच फ्लाइट्स डायवर्ट, यात्रियों में अफरा-तफरी: तकनीकी गड़बड़ी के कारण रायपुर एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली कुल पांच फ्लाइट्स को दूसरे शहरों की ओर भेजना पड़ा. हैदराबाद-रायपुर और कोलकाता-रायपुर फ्लाइट्स को भुवनेश्वर डायवर्ट किया गया. मुंबई-रायपुर फ्लाइट को नागपुर भेजा गया, जबकि दिल्ली-रायपुर फ्लाइट को भोपाल की ओर मोड़ना पड़ा. इसी दौरान पुणे-रायपुर फ्लाइट को कुछ देर हवा में होल्ड पर रखा गया और बाद में सुरक्षित मार्ग देकर आगे बढ़ने की अनुमति दी गई.

भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग: सबसे गंभीर स्थिति तब बनी जब दिल्ली से रायपुर आने वाली इंडिगो फ्लाइट को भोपाल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी. अधिकारियों ने बताया कि फ्लाइट को सुरक्षित उतार लिया गया और सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं. इस घटना के बाद यात्रियों में घबराहट जरूर दिखी लेकिन एयरपोर्ट प्रशासन ने तत्काल राहत और सहायता उपलब्ध कराई.

रायपुर एयरपोर्ट पर परेशान होते यात्री (ETV Bharat Chhattisgarh)

यात्रियों की परेशानी और प्रतिक्रिया: तकनीकी खराबी से यात्रियों की यात्रा योजनाएं पूरी तरह प्रभावित हुईं. कई यात्री एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करते रहे, जबकि जिन फ्लाइट्स को डायवर्ट किया गया उनके यात्री दूसरे शहरों में फंसे रहे. यात्रियों का कहना है कि अचानक फ्लाइट डायवर्ट या कैंसिल हो जाने से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. कुछ ने एयरलाइंस से बेहतर प्रबंधन और समय पर सूचना देने की मांग की.

RAIPUR FLIGHT CANCELED
यात्रियों में अफरा तफरी (ETV Bharat Chhattisgarh)

एयरपोर्ट अथॉरिटी का बयान: एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जानकारी दी है कि सभी यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था कर दी गई है. जिन फ्लाइट्स को डायवर्ट किया गया, उनके यात्रियों को संबंधित शहरों में होटल में रुकवाया गया है. अथॉरिटी का कहना है कि मंगलवार को मौसम साफ होने के बाद यात्रियों को रायपुर वापस लाने की व्यवस्था भी की गई है. हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर मंगलवार को भी मौसम खराब रहा तो फ्लाइट्स में देरी हो सकती है.

अधिकारियों ने यह भी बताया कि नेविगेशन सिस्टम की मरम्मत का काम जारी है और संभावना है कि मंगलवार रात तक समस्या पूरी तरह दूर हो जाएगी. हालांकि, अगर सिस्टम समय पर पूरी तरह दुरुस्त नहीं हो पाया तो मंगलवार शाम की फ्लाइट्स को लेकर भी परेशानी खड़ी हो सकती है.

मरम्मत कार्य जारी: एयरपोर्ट अधिकारियों ने कहा कि तकनीकी टीम लगातार सुधार कार्य में लगी हुई है. बिजली गिरने से प्रभावित एटीसी उपकरणों को बदलने और रिस्टोर करने की प्रक्रिया चल रही है. जब तक सिस्टम पूरी तरह बहाल नहीं होता, रायपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग और टेकऑफ सीमित रहेंगे.

क्यों अहम है एटीसी सिस्टम: विशेषज्ञों के मुताबिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम किसी भी एयरपोर्ट का सबसे अहम हिस्सा होता है. इसी से उड़ानों की दिशा, ऊंचाई और लैंडिंग-टेकऑफ तय होते हैं. रायपुर जैसे व्यस्त एयरपोर्ट में तकनीकी खराबी न केवल शहर बल्कि पूरे प्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी को प्रभावित करती है.

RAIPUR FLIGHT DIVERTED रायपुर फ्लाइट LIGHTNING AT RAIPUR AIRPORT RAIPUR FLIGHT CANCELED RAIPUR AIRPORT

