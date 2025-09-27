ETV Bharat / state

अब नवरात्र के उत्साह में खलल नहीं डालेगी बारिश! बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव पश्चिम की तरफ हो रहा है शिफ्ट

रांची: राज्य के ज्यादातर पंडालों के पट 26 सितंबर को ही खुल चुके हैं. शेष पंडालों के पट आज खुल जाएंगे. इस बीच नवरात्र का उत्साह चरम पर है. लेकिन रह रहकर हो रही बारिश मेले की चमक पर असर डाल रही है. 26 सितंबर को तो तेज हवा और बारिश की वजह से धनबाद के मटकुरिया रोड पर एक पंडाल का लाइट गेट धाराशायी हो गया.

ऊपर से 27 सितंबर की सुबह तेज हवा और काली घटा ने लोगों को सशंकित कर दिया है. लेकिन राहत की बात है कि बंगाल की खाड़ी में बना 'निम्न दबाव' अब पश्चिम की ओर शिफ्ट हो रहा है. ऐसे में समय के साथ झारखंड में बारिश की रफ्तार कमजोर पड़ती जाएगी.

जानकारी देते मौसम निदेशक

मौसम केंद्र का पूर्वानुमान

दक्षिण ओडिशा-उत्तर आंध्र प्रदेश के तटों से दूर उत्तर-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी पर बना निम्न दबाव पिछले 6 घंटों के दौरान 12 किमी प्रति घंटे की गति से लगभग पश्चिम की ओर बढ़ा है. अगले 24 घंटों के दौरान इसके दक्षिण ओडिशा और छत्तीसगढ़ से होते हुए पश्चिम की ओर बढ़ने तथा धीरे-धीरे कमजोर होकर होने की संभावना है.

इसका असर फिलहाल झारखंड के दक्षिणी और मध्य भाग पर नजर आएगा. मौसम केंद्र के मुताबिक 27 सितंबर को कोल्हान के अलावा रांची, गुमला, बोकारो, रामगढ़, धनबाद में कहीं कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन 28 सितंबर से मौसम में काफी सुधार दिखने लगेगा.