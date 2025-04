ETV Bharat / state

भिलाई में बड़ा हादसा, रेस्क्यू करने पहुंची एसडीआरएफ - BHILAI NEWS

भिलाई में लिफ्ट गिरी ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : April 29, 2025 at 11:15 AM IST | Updated : April 29, 2025 at 11:49 AM IST 2 Min Read

भिलाई\दुर्ग: भिलाई शहर में सुपेला के चौहान स्टेट चंद्रा मौर्या के बाजू में एक कमर्शियल कॉम्पलेक्स में बड़ा हादसा हो गया. यहां एक लिफ्ट गिर गई. जिससे एक युवक घायल हो गया. युवक का नाम राजा बांदे है. उम्र 40 साल है. सुभाष चौक डुंडेरा उतई का रहने वाला है. बताया गया कि युवक ने जैसे ही लिफ्ट में पैर रखा. लिफ्ट नीचे गिर गई. भिलाई में लिफ्ट गिरने से युवक घायल: घटना आज सुबह की है. लिफ्ट गिरने की खबर लगते ही हड़कंप मच गया. तुरंत पुलिस और एसडीआरएफ को बुलाया गया. लिफ्ट गिरने की सूचना मिलने के बाद तुरंत एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची. टीम बड़ी बहादुरी के साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए लिफ्ट में नीचे उतरी और घायल युवक को वहां से निकाला. इस दौरान मेडिकल टीम भी वहां मौजूद रही. युवक को लिफ्ट से बाहर निकालते ही अस्पताल रवाना किया गया.

