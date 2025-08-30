ETV Bharat / state

खुद से इलाज और डॉक्टर की सलाह बिना दवा लेने से जा सकती जान, कभी न करें ये गलती - FIROZABAD MEDICAL COLLEGE

फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने दवाओं के गलत इस्तेमाल पर दी विस्तृत जानकारी

फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम.
फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 30, 2025 at 6:43 PM IST

2 Min Read

फिरोजाबाद: स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में शनिवार को फार्माकोलॉजी विभाग की ओर से स्व-चिकित्सा और दवाओं के अत्यधिक सेवन के खतरों पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. प्राचार्य डॉ. योगेश कुमार गोयल के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे.

फार्माकोलॉजी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. कीर्ति विश्वकर्मा ने कहा कि बिना चिकित्सक की सलाह के दवाएं लेने, गलत इस्तेमाल और दवा प्रतिरोधकता जैसी गंभीर समस्या बढ़ रही है. मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉ. मनोज कुमार ने चेतावनी दी कि नींद की गोलियां, दर्द निवारकों और नशे की दवाओं का ओवरडोज लिवर, किडनी, हृदय और नर्वस सिस्टम को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है और यह मृत्यु का कारण भी बन सकता है. फॉरेंसिक मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉ. उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा कि दवाओं का ओवरडोज कई बार आकस्मिक, आत्महत्या या आपराधिक कारणों से भी होता है. समय पर इलाज न मिलने पर मृत्यु दर काफी बढ़ जाती है.


कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के डॉ. अतुल गुप्ता ने इसे जागरूकता की कमी से जुड़ी सामाजिक समस्या बताया और कहा कि स्वास्थ्य शिक्षा और सामुदायिक कार्यक्रमों के जरिए इसे रोका जा सकता है. कार्यक्रम में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार-पत्रक भी वितरित किए गए. कॉलेज प्रशासन ने नागरिकों को सलाह दी है कि दवा हमेशा चिकित्सक की सलाह पर ही लें. बताई गई खुराक और समय का पालन करें. दवाइयां बच्चों की पहुंच से दूर रखें. ओवरडोज़ की स्थिति में तुरंत अस्पताल जाएं. प्राचार्य डॉ. योगेश कुमार गोयल ने कहा कि दवा जीवन बचाती है, लेकिन इसक गलत मात्रा या लंबे समय तक अनियंत्रित सेवन जीवन के लिए खतरा बन सकता है.

इसे भी पढ़ें- लोगों की किडनी क्यों हो रही खराब, कैसे पहचानें इसके लक्षण और कब कराएं डायलिसिस?

फिरोजाबाद: स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में शनिवार को फार्माकोलॉजी विभाग की ओर से स्व-चिकित्सा और दवाओं के अत्यधिक सेवन के खतरों पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. प्राचार्य डॉ. योगेश कुमार गोयल के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे.

फार्माकोलॉजी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. कीर्ति विश्वकर्मा ने कहा कि बिना चिकित्सक की सलाह के दवाएं लेने, गलत इस्तेमाल और दवा प्रतिरोधकता जैसी गंभीर समस्या बढ़ रही है. मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉ. मनोज कुमार ने चेतावनी दी कि नींद की गोलियां, दर्द निवारकों और नशे की दवाओं का ओवरडोज लिवर, किडनी, हृदय और नर्वस सिस्टम को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है और यह मृत्यु का कारण भी बन सकता है. फॉरेंसिक मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉ. उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा कि दवाओं का ओवरडोज कई बार आकस्मिक, आत्महत्या या आपराधिक कारणों से भी होता है. समय पर इलाज न मिलने पर मृत्यु दर काफी बढ़ जाती है.


कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के डॉ. अतुल गुप्ता ने इसे जागरूकता की कमी से जुड़ी सामाजिक समस्या बताया और कहा कि स्वास्थ्य शिक्षा और सामुदायिक कार्यक्रमों के जरिए इसे रोका जा सकता है. कार्यक्रम में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार-पत्रक भी वितरित किए गए. कॉलेज प्रशासन ने नागरिकों को सलाह दी है कि दवा हमेशा चिकित्सक की सलाह पर ही लें. बताई गई खुराक और समय का पालन करें. दवाइयां बच्चों की पहुंच से दूर रखें. ओवरडोज़ की स्थिति में तुरंत अस्पताल जाएं. प्राचार्य डॉ. योगेश कुमार गोयल ने कहा कि दवा जीवन बचाती है, लेकिन इसक गलत मात्रा या लंबे समय तक अनियंत्रित सेवन जीवन के लिए खतरा बन सकता है.

इसे भी पढ़ें- लोगों की किडनी क्यों हो रही खराब, कैसे पहचानें इसके लक्षण और कब कराएं डायलिसिस?

For All Latest Updates

TAGGED:

SELF TREATMENT IS DANGEROUSEXCESSIVE USE OF DRUGS DANGEROUSHOW TO USE MEDICINESखुद से इलाज जानलेवाFIROZABAD MEDICAL COLLEGE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी के इस मंदिर में 77 सालों से जल रही पाकिस्तान से लाई अखंड ज्योति; जानिए सिंध के क्रूर शासक से क्या है कनेक्शन

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

हाईकोर्ट ने कहा- आपसी सहमति से तलाक में ट्रायल कोर्ट विवाह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जोर नहीं दे सकता

न्यू कानपुर सिटी योजना की लॉन्चिंग डेट बदली; 1 हजार करोड़ से तैयार हो रही 1793 प्लॉट वाली हाउसिंग स्कीम, अब इस तिथि को ऑनलाइन आवेदन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.