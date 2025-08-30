फिरोजाबाद: स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में शनिवार को फार्माकोलॉजी विभाग की ओर से स्व-चिकित्सा और दवाओं के अत्यधिक सेवन के खतरों पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. प्राचार्य डॉ. योगेश कुमार गोयल के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे.

फार्माकोलॉजी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. कीर्ति विश्वकर्मा ने कहा कि बिना चिकित्सक की सलाह के दवाएं लेने, गलत इस्तेमाल और दवा प्रतिरोधकता जैसी गंभीर समस्या बढ़ रही है. मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉ. मनोज कुमार ने चेतावनी दी कि नींद की गोलियां, दर्द निवारकों और नशे की दवाओं का ओवरडोज लिवर, किडनी, हृदय और नर्वस सिस्टम को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है और यह मृत्यु का कारण भी बन सकता है. फॉरेंसिक मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉ. उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा कि दवाओं का ओवरडोज कई बार आकस्मिक, आत्महत्या या आपराधिक कारणों से भी होता है. समय पर इलाज न मिलने पर मृत्यु दर काफी बढ़ जाती है.



कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के डॉ. अतुल गुप्ता ने इसे जागरूकता की कमी से जुड़ी सामाजिक समस्या बताया और कहा कि स्वास्थ्य शिक्षा और सामुदायिक कार्यक्रमों के जरिए इसे रोका जा सकता है. कार्यक्रम में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार-पत्रक भी वितरित किए गए. कॉलेज प्रशासन ने नागरिकों को सलाह दी है कि दवा हमेशा चिकित्सक की सलाह पर ही लें. बताई गई खुराक और समय का पालन करें. दवाइयां बच्चों की पहुंच से दूर रखें. ओवरडोज़ की स्थिति में तुरंत अस्पताल जाएं. प्राचार्य डॉ. योगेश कुमार गोयल ने कहा कि दवा जीवन बचाती है, लेकिन इसक गलत मात्रा या लंबे समय तक अनियंत्रित सेवन जीवन के लिए खतरा बन सकता है.

