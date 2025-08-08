बलरामपुर : छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के चाहे लाख दावे करें,लेकिन जो तस्वीरें आती है वो दावों पर काला टीका लगाने के लिए काफी है.बीजेपी सरकार छत्तीसगढ़ में महतारियों के वंदन करने के बाद सत्ता में आई.लेकिन क्या महतारियों को 1 हजार महीना दे देने से महतारियों के प्रति सरकारी सिस्टम आंख मूंद लेगा.क्योंकि जो तस्वीरें बलरामपुर में सामने आईं वो झकझोरने वाली थी.यहां एक गर्भवती महिला को पेट में दर्द होने पर ट्रैक्टर के ट्राली में लिटाकर शंकरगढ़ शासकीय अस्पताल लाना पड़ा.
ट्रैक्टर ना होता तो हो जाती अनहोनी : ट्रैक्टर का काम खेती किसानी के लिए किया जाता है.यदि आपने कभी ट्रैक्टर की सवारी की होगी तो आपको जरुर अंदाजा होगा कि इसकी सवारी कितनी आरामदायक होती है.लेकिन एक गर्भवती महिला के लिए ट्रैक्टर की ट्राली में लेटकर अस्पताल तक आना कितना पीड़ादायक रहा होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं.
क्यों महिला को ट्रैक्टर में लाया गया : जिस महिला की हम बात कर रहे हैं वो बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ विकासखंड क्षेत्र के कमारी गांव के लोहराटांड में रहती है.जहां सड़क नहीं पहुंच सकी है.सड़क नहीं है तो एंबुलेंस लोहराटांड तक नहीं पहुंच सकती. ऐसे में गांव में जो साधन था उसी के सहारे महिला को अस्पताल तक ले जाने की तैयारी हुई.ट्रैक्टर के ट्राली में एक गद्दा डालकर महिला को लिटाया गया और परिजन उसे शंकरगढ़ शासकीय अस्पताल लेकर पहुंचे. इसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया.जहां से महिला को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया.
सीएमएचओ ने दी सफाई : इस संबंध में बलरामपुर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बसंत सिंह ने सफाई दी.उन्होंने कहा कि मैंने इस संबंध में शंकरगढ़ बीएमओ से चर्चा किया है. कमारी गांव का वह पारा अलग थलग है. उसमें कच्चा रोड है .
ये कल शाम को साढ़े पांच बजे शंकरगढ़ अस्पताल में लेबर पेन के कारण भर्ती हुई. जिन्हें अंबिकापुर रेफर कर दिया गया है वहां वो स्टेबल हैं. उनके द्वारा 102 नंबर पर कॉल ही नहीं किया गया था. उनके पारा में कच्चा कीचड़ जैसा रोड है. इस कारण वह लोग कॉल ही नहीं करते हैं - डॉ बसंत सिंह, सीएमएचओ
महिला ने एंबुलेंस में बच्चे को दिया था जन्म : बलरामपुर जिले की ये कोई पहली घटना नहीं है. हाल ही में बलरामपुर जिले के ही वाड्रफनगर विकासखंड के सोनहत गांव में सड़क और पुलिया नहीं होने के कारण गर्भवती महिला को अस्पताल तक पहुंचने में काफी परेशानी हुई. नाले के किनारे रास्ते में ही महिला ने नवजात शिशु को जन्म दिया था . फिर उसे गोद में लेकर पैदल ही उफनते नाले को पार किया. जिसके बाद महिला के परिजन उसे बाइक से किसी तरह अस्पताल तक लेकर पहुंचे थे. यह मामला भी काफी सुर्खियों में रहा था.