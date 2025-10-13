ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में नाबालिग के हत्यारे को उम्रकैद की सजा, रेप में नाकाम होने पर मार दिया था, कोर्ट ने 22 दिन में सुनाया फैसला

27 अगस्त 2025 को नाबालिग बच्ची की गलत नीयत से हत्या कर शव बाजरे के खेत में छिपा दिया था.

कोर्ट ने 22 दिन में सुनाया फैसला.
कोर्ट ने 22 दिन में सुनाया फैसला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 13, 2025 at 10:09 PM IST

फिरोजाबाद : रेप में नाकाम रहने पर नाबालिग बच्ची की हत्या करने वाले को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषी ने बच्ची का शव बाजरा के खेत मे फेंक दिया था. कोर्ट ने महज 22 दिन में सजा सुनाई है.

अपर पुलिस अधीक्षक शहर रविशंकर प्रसाद ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन में चल रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना रजावली क्षेत्र में नाबालिग बच्ची की हत्या के चर्चित मामले में कोर्ट ने आरोपी ध्यानपाल उर्फ पप्पू को आजीवन कारावास और 62 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

आरोपी ध्यानपाल ने 27 अगस्त 2025 को नाबालिग बच्ची की गलत नीयत से हत्या कर शव बाजरे के खेत में छिपा दिया था. घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी. उन्होंने बताया कि ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करने के लिए एसओजी और सर्विलांस सहित पांच टीमों का गठन किया गया था. पुलिस टीम ने तीन दिन में आरोपी ध्यानपाल उर्फ पप्पू पुत्र राजेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया था.

जांच के दौरान आरोपी की निशानदेही पर बच्ची का मोबाइल फोन बाजरे के खेत से बरामद किया गया, जो मुकदमे में महत्वपूर्ण साक्ष्य साबित हुआ. थानाध्यक्ष रजावली ने सिर्फ आठ दिनों में भौतिक और तकनीकी साक्ष्य संकलित करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था. पुलिस की ठोस विवेचना और मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते आरोपी को घटना के मात्र 22 दिन के भीतर ही सजा दिलाई गई.

इस मामले की सुनवाई विशेष पॉस्को कोर्ट मुमताज अली की अदालत में हुयी. विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने कोर्ट के सामने साक्ष्य और गवाह पेश कर अभियुक्त को कड़ी सजा देने की दलील दी थी. इस मामले में मृतका की मां, चाचा, डॉक्टरों, विवेचक और स्कूल की प्रधानाचार्य सहित कई गवाहों के बयान न्यायालय में दर्ज हुए. इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया और सजा सुनाई है.

यह भी पढ़ें : बहराइच में विधायक का पास लगी गाड़ी से सप्लाई की जा रही थी प्रतिबंधित दवाएं, कफ सिरप और कैप्सूल की अवैध पेटियां बरामद

