जैन मंदिर के पुजारी की हत्या के मामले में आरोपी को उम्रकैद - LIFE IMPRISONMENT IN MURDER CASE

जैन मंदिर पुजारी की हत्या के दोषी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया.

Life imprisonment in Murder Case
जैन मंदिर पुजारी के हत्यारे को जेल ले जाती पुलिस (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 4, 2025 at 7:10 PM IST

अजमेर: यहां लाखन कोटड़ी स्थित संभवनाथ जैन मंदिर के पुजारी की हत्या के मामले में जिला एवं सेशन कोर्ट ने गुरुवार को आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. यह मामला चार मार्च, 2024 का है.

विशिष्ट लोक अभियोजक जयप्रकाश शर्मा ने बताया कि मंदिर में पुजारी की हत्या के मामले में गेगल थाना क्षेत्र के गुड़ा गांव निवासी 40 वर्षीय कालू रावत को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. शर्मा ने बताया कि वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी को गांव के ही कब्रिस्तान से गिरफ्तार किया था. आरोपी के पास से पुजारी की हत्या में इस्तेमाल किए गए मफलर और पत्थर भी बरामद किए गए. पुलिस ने बरामद सामग्री की एफएसएल जांच करवाई थी.

उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से एफएसएल जांच रिपोर्ट के साथ ही 71 दस्तावेज और 22 गवाह कोर्ट में पेश किए गए. इसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को पुजारी की हत्या का दोषी माना. गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. इसके अलावा, पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत कोर्ट ने पुजारी के परिवार को मुआवजा देने के भी आदेश दिए हैं.

यह हुई थी वारदात: विशिष्ट लोक अभियोजक शर्मा ने बताया कि 4 मार्च, 2024 को दरगाह थाना क्षेत्र स्थित लाखन कोटड़ी के संभवनाथ जैन मंदिर के पुजारी शंकर लाल पर आरोपी कालू रावत ने मंदिर में घुसकर हमला कर दिया था. अगले दिन लहूलुहान और घायल अवस्था में पुजारी मंदिर की सीढ़ियों पर मिले थे. घायल अवस्था में ही सिरोही निवासी पुजारी शंकर लाल ने बताया था कि पानी पीने के लिए किसी व्यक्ति ने मंदिर का दरवाजा खटखटाया था. उसे नहीं मालूम था कि प्यास के बहाने मंदिर के बाहर खड़ा व्यक्ति उस पर हमला कर देगा. वारदात के बाद घायल पुजारी का अजमेर के जेएलएन अस्पताल में इलाज चल रहा था. इस दौरान 11 मार्च को इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. मंदिर समिति के एक सदस्य की शिकायत पर दरगाह थाने में 6 मार्च को मामला दर्ज हुआ था.

