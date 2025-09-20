ETV Bharat / state

लखीमपुर में मां के साथ दुष्कर्म करने वाले बेटे को आजीवन कारावास, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 5 साल बाद सुनाया फैसला

लखीमपुर : मां के साथ दुष्कर्म करने के दोषी बेटे को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. शनिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया.

2020 का है मामला : पूरा मामला मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र का है. 28 अक्टूबर 2020 को दोषी के भतीजे ने मोहम्मदी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. मामला दर्ज होने के बाद केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था.

9 गवाह पेश हुए : एजीडीसी संदीप मिश्रा ने बताया, आज शनिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में न्यायाधीश भोले राम के सामने कुल 9 गवाह पेश हुए. इनमें चार प्रत्यक्षदर्शी गवाह थे, जबकि पांच औपचारिक गवाह रहे. अदालत के सामने डीएनए और एफएसएल की जांच रिपोर्ट को प्रमुख सबूत के रूप में पेश किया गया.