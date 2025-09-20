लखीमपुर में मां के साथ दुष्कर्म करने वाले बेटे को आजीवन कारावास, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 5 साल बाद सुनाया फैसला
28 अक्टूबर 2020 को दोषी के भतीजे ने मोहम्मदी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी. केस में 9 गवाह पेश हुए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 20, 2025 at 8:24 PM IST
लखीमपुर : मां के साथ दुष्कर्म करने के दोषी बेटे को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. शनिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया.
2020 का है मामला : पूरा मामला मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र का है. 28 अक्टूबर 2020 को दोषी के भतीजे ने मोहम्मदी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. मामला दर्ज होने के बाद केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था.
9 गवाह पेश हुए : एजीडीसी संदीप मिश्रा ने बताया, आज शनिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में न्यायाधीश भोले राम के सामने कुल 9 गवाह पेश हुए. इनमें चार प्रत्यक्षदर्शी गवाह थे, जबकि पांच औपचारिक गवाह रहे. अदालत के सामने डीएनए और एफएसएल की जांच रिपोर्ट को प्रमुख सबूत के रूप में पेश किया गया.
20 हजार का जुर्माना लगाया : कोर्ट ने रिपोर्ट को निर्णायक मानते हुए आरोपी को दोषी ठहराया. लंबी सुनवाई के बाद शनिवार को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही अदालत ने 20 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया.
एजीडीसी संदीप मिश्रा ने कहा है कि इस अपराध को समाज विरोधी अपराध माना गया है. वह भी एक पुत्र के द्वारा अपनी मां के साथ ऐसा अपराध करना समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है. अदालत का यह कठोर फैसला समाज और अपराधियों पर असर डालेगा.
