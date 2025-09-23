ETV Bharat / state

बलरामपुर में शफीक हत्याकांड में सगे भाई को उम्रकैद, कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, दिनदहाड़े मारी थी चार गोली

शफीक के पिता ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया था. मामले में 10 गवाह पेश किए गए.

बलरामपुर में शफीक हत्याकांड में सगे भाई को उम्रकैद.
बलरामपुर में शफीक हत्याकांड में सगे भाई को उम्रकैद. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 23, 2025 at 11:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बलरामपुर : जिला एवं सत्र न्यायालय ने अपने सगे भाई की गोली मार कर हत्या कर देने वाले को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं नाबालिग के साथ कुकर्म के मामले में दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

शासकीय वकील कुलदीप सिंह ने बताया, नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बलुहा में 10 मई 2018 को शफीक उर्फ कून्नू भैय्या की सगे भाई नफीस ने संपत्ति विवाद में दिनदहाड़े चार गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी. मृतक के पिता अब्दुल मजीद ने नफीस के खिलाफ नगर कोतवाली में केस दर्ज कराया था. मुकदमे के दौरान वादी की तरफ से कुल 10 गवाह पेश किए गए.

बचाव पक्ष की तरफ से घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी न होने की बात कही गई. दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों के आधार पर जिला जज उत्कर्ष चतुर्वेदी ने अभियुक्त नफीस पुत्र अब्दुल मजीद निवासी मोहल्ला बलुहा कोतवाली नगर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. बता दें, दिनदहाड़े नगर में हुई सगे भाई की हत्या से पूरा नगर सहम उठा था. अदालत द्वारा दोषी को सजा दिए जाने के बाद लोगों ने फैसले की सराहना की है.

वहीं एएसजे विशेष पॉक्सो एक्ट की अदालत ने मुकेश सैनी पुत्र राजमन निवासी गालिबपुर थाना उतरौला को नाबालिग लड़के के साथ अप्राकृतिक कुकर्म के मामले में दोषी पाए जाने पर मुकेश सैनी उर्फ ऊदल को 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 30 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

यह भी पढ़ें : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झूठ सामने आने पर पलटा अपना फैसला, बेघर किए गए परिवार को वापस कब्जा दिलाने का दिया आदेश

For All Latest Updates

TAGGED:

BALRAMPUR NEWSSHAFIQ MURDER CASE BALRAMPURLIFE IMPRISONMENT TO REAL BROTHERभाई को गोली मारने वाले को उम्रकैदBALRAMPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नक्शे से गायब होने के कगार पर यूपी का ये गांव, 85 घर शारदा नदी में देखते-देखते समा गए, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे 389 बेघर

यूपी में पहली बार गांव-गांव लगेंगे रोजगार मेले; 8 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानिए- कितनी सैलरी; कैसे करें रजिस्ट्रेशन

उम्मीदों का सुई-धागा; अलीगढ़ की हजार महिलाएं कमा रहीं लाखों, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई

वाराणसी में लांच हुई 'डिजिटल नारी' स्कीम; जानें गांव की महिलाएं मोबाइल से कैसे करेंगी भरपूर कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.