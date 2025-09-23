बलरामपुर में शफीक हत्याकांड में सगे भाई को उम्रकैद, कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, दिनदहाड़े मारी थी चार गोली
शफीक के पिता ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया था. मामले में 10 गवाह पेश किए गए.
बलरामपुर : जिला एवं सत्र न्यायालय ने अपने सगे भाई की गोली मार कर हत्या कर देने वाले को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं नाबालिग के साथ कुकर्म के मामले में दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
शासकीय वकील कुलदीप सिंह ने बताया, नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बलुहा में 10 मई 2018 को शफीक उर्फ कून्नू भैय्या की सगे भाई नफीस ने संपत्ति विवाद में दिनदहाड़े चार गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी. मृतक के पिता अब्दुल मजीद ने नफीस के खिलाफ नगर कोतवाली में केस दर्ज कराया था. मुकदमे के दौरान वादी की तरफ से कुल 10 गवाह पेश किए गए.
बचाव पक्ष की तरफ से घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी न होने की बात कही गई. दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों के आधार पर जिला जज उत्कर्ष चतुर्वेदी ने अभियुक्त नफीस पुत्र अब्दुल मजीद निवासी मोहल्ला बलुहा कोतवाली नगर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. बता दें, दिनदहाड़े नगर में हुई सगे भाई की हत्या से पूरा नगर सहम उठा था. अदालत द्वारा दोषी को सजा दिए जाने के बाद लोगों ने फैसले की सराहना की है.
वहीं एएसजे विशेष पॉक्सो एक्ट की अदालत ने मुकेश सैनी पुत्र राजमन निवासी गालिबपुर थाना उतरौला को नाबालिग लड़के के साथ अप्राकृतिक कुकर्म के मामले में दोषी पाए जाने पर मुकेश सैनी उर्फ ऊदल को 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 30 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.
