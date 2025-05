ETV Bharat / state

बाराबंकी में जमीन विवाद में महंत को सीने में गोली मार कर की थी हत्या, कोर्ट ने 4 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा - BARABANKI NEWS

बाराबंकी कोर्ट ने सुनाई सजा. ( Symbolic )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 30, 2025 at 8:04 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 8:57 PM IST 5 Min Read

बाराबंकी: लगभग 23 वर्ष पहले एक मठ की जमीन के विवाद में हुई महंत की हत्या के मामले में अदालत ने दो सगे भाइयों समेत चार आरोपियों को दोषी करार दिया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सिंह प्रथम ने शुक्रवार को सभी दोषियों को आजीवन कारावास और 23-23 हजार रुपये जुर्माने लगाया है.

विशेष अभियोजक गैंगेस्टर एक्ट रमेश चन्द्र वर्मा और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुनील कुमार दुबे ने अभियोजन कथानक का विवरण दिया. शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि फतेहपुर थाना क्षेत्र के मसूदपुर गांव निवासी वादी हुकुम सिंह ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि उनके गांव में स्थित रामजानकी मंदिर के महंत मेरे पिता थे. मठ की 8 बीघा जमीन गांव के रमापति वर्मा और 04 बीघा जमीन गांव के ही मुनेश्वर वर्मा जोतते बोते थे. इसी जमीन को लेकर उनके पिता और मुनेश्वर व रमापति वर्मा के बीच मुकदमा चल रहा है. इसी रंजिश को लेकर 12 अगस्त 2002 को रात करीब 11 बजे जब मेरे पिता, भाई रामसिंह छप्पर के नीचे लेटे थे और वह व मां, मेरी बहन घर के बाहरी ओसरे में लेटे थे. तभी गांव के मुनेश्वर,राम कृपाल,कमलेश तथा रमापति तमंचा व लाठी लेकर घर पर आ गए. तमंचा मुनेश्वर के हाथ में था और बाकी लोग लाठियां लिए थे. छप्पर में लालटेन जल रही थी. इन लोगों ने आते ही मेरे पिता को गालियां देते हुए जगाया. हुकुम सिंह ने बताया था किगालियों की आवाज सुन हम सभी घर वाले जाग गए.इस पर रमापति ने ललकारते हुए कहा कि महंत को आज खत्म ही कर दो, जिंदा न रहने पाए. इस पर मुनेश्वर ने अपने हाथ में लिए तमंचे से पिता को सामने से सीने पर गोली मार दी थी. शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि हुकुम सिंह की तहरीर पर मुनेश्वर, रामकृपाल, रमापति व कमलेश के विरुद्ध 307,504,506 आईपीसी की धारा में मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की. इलाज के दौरान घायल महंत हुकुम सिंह की मौत हो गई. तत्कालीन विवेचक द्वारा इस मामले में साक्ष्य एकत्रित कर चारों आरोपियों के विरुद्ध 302/34,504,506 आईपीसी और उत्तरप्रदेश गिरोहबंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की.

अभियोजन ने मामले में ठोस गवाह पेश किए.मामले में पेश किए गए गवाहों की गवाही और दोनों पक्षो के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-8 अमित सिंह प्रथम ने चारों आरोपियों मुनेश्वर व रामकृपाल पुत्रगण तुलसीराम, कमलेश पुत्र तुलसीदास और रमापति पुत्र ओमप्रकाश को दोषी पाते हुए सभी को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 23-23 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. दहेज के लिए पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति को उम्र कैद की सजा

वहीं, बरेली में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 7 ने दहेज के लिए जलाकर मार देने के मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए ₹10000 का अर्थ दंड लगाया है. शीशगढ़ थाना क्षेत्र के कनकटी गांव के रहने वाली शिवानी की शादी 2018 में अजय के साथ हुई थी. जहां शिवानी ने आरोप लगाया था कि दहेज में मोटरसाइकिल की मांग को लेकर उसका पति अजय और सास, देवर और जेठ उत्पीड़न करते हैं. जब मोटरसाइकिल की मांग पूरी नहीं हुई तो 4 जनवरी 2019 को पति ने अपने परिवारजनों के साथ मिलकर मिट्टी का तेल डालकर उसके ऊपर आग लगा दी जिसमें वह गंभीर रूप से जल गई. गंभीर रूप से जली शिवानी को उसके पिता ने इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसने मरने से पहले दहेज के लिए आग लगाने का आरोप लगाते हुए बयान दर्ज कराए. शिवानी की निजी अस्पताल में चले इलाज के दौरान लगभग 2 महीने बाद मौत हो गई थी. शीशगढ़ थाने की पुलिस ने दहेज के लिए आग लगाकर जलाने के आरोप में पति अजय उर्फ मटरू सास नीरज , कुंवर पाल और राहुल के खिलाफ खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था. तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश्वरी गंगवार ने बताया कि दहेज के लिए जलाकर हत्या करने के मामले में न्यायालय अपर शास्त्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 7 की अदालत में चली सुनवाई के दौरान 16 गवाह पेश किए गए. शुक्रवार को अदालत ने शिवानी के पति अजय को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10000 का अर्थ दंड भी लगाया है. कोर्ट ने मृतका शिवानी की सास ,देवर और जेठ को अदालत ने बरी कर दिया.

Last Updated : May 30, 2025 at 8:57 PM IST