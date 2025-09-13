ETV Bharat / state

इंदौर में 60 साल के बुजुर्ग ने बच्ची के साथ की अश्लील हरकत, अब 20 साल की सजा

पड़ोस में रहने वाली 5 साल की बच्ची को टॉफी देने के बहाने बुलाया, घिनौनी करतूत के लिए जिला कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा.

LIFE IMPRISONMENT TO 60YR OLD
60 साल के आरोपी को 20 साल की जेल (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 13, 2025 at 11:02 AM IST

3 Min Read
इंदौर : 5 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले 60 साले के बुजुर्ग को 20 साल की सजा हुई है. इंदौर जिला कोर्ट ने बाणगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक 60 वर्षीय बुजुर्ग को इस सजा से दंडित किया है. 60 वर्षीय आरोपी ने पड़ोस में रहने वाली एक 5 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत की थी. इस मामले में जिला कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. तमाम तथ्यों को देखने के बाद इंदौर जिला कोर्ट ने दोषी को सख्त सजा से दंडित किया है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, पूरा मामला इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र का है. सुनवाई के दौरान बताया गया कि क्षेत्र में रहने वाली एक 5 साल की बच्ची को साथ 60 वर्षीय आरोपी ने चॉकलेट दिलाने के बहाने बुलाया था. इसके बाद मासूम उसे अपने घर में ले गया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा. जब बच्ची काफी देर तक नहीं मिली तो आस-पड़ोस को लोगों ने उसकी खोजबीन शुरू की. इसी दौरान एक महिला ने बताया कि उसने बच्ची को बुजुर्ग को अपने साथ ले जाते हुए देखा था. महिला सीधे आरोपी के घर पहुंच गई.

Life imprisonment to 60yr old
जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर (Etv Bharat)

पड़ोस की महिला ने देखी बुजुर्ग की करतूत

महिला ने यहां आरोपी के चंगुल से बच्ची को बचाया और उसे अपने साथ लेकर माता-पिता के पास पहुंची. इस दौरान बच्ची ने अपने माता-पिता को बताया कि पड़ोस वाले अंकल ने उसके साथ गंदी हरकत की है. बच्ची की बातें सुनते ही परिजन मामले की शिकायत करने बाणगंगा थाना पहुंचे. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में 60 साल के आरोपी पर पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया.

60 साल के आरोपी को 20 साल की जेल

पॉक्सो एक्ट का प्रकरण दर्ज करने के बाद इस पूरे मामले को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया. इंदौर जिला कोर्ट ने इस दौरान विभिन्न पक्षों को सुना और उसके बाद इस पूरे ही मामले में विशेष न्यायाधीश सविता जड़िया की कोर्ट ने 60 वर्षीय आरोपी को 20 साल की सजा से दंडित किया है. इसके साथ ही 5 वर्षीय बच्ची को 2 लाख रु प्रतिकार के रूप में देने की अनुशंसा भी की है.

गौरतलब है कि कोर्ट छोटे बच्चों से संबंधित अपराधों के मामलों में काफी सख्त है और इसी कड़ी में 60 वर्षीय बुजुर्ग को 20 साल की सख्त सजा सुनाई गई.

