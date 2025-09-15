ETV Bharat / state

भारी बारिश से रांची में जलजमाव, गड्ढे में फंसी गाड़ी

रांची में बारिश से जलजमाव के कारण जनजीवन अस्तव्यस्त है.

Life disrupted due to waterlogging after heavy rain in Ranchi
जलजमाव से गड्ढे में फंसी गाड़ी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 15, 2025 at 11:01 PM IST

रांचीः राजधानी रांची में लगातार हो रही भारी बारिश ने एक बार फिर शहर में जलजमाव की स्थिति पैदा कर दी. कई इलाकों में पानी भर जाने से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है. हरमू नदी और स्वर्णरेखा नदी उफान पर है. वहीं शहर की मुख्य सड़कों पर घुटनों तक पानी भर जाने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

सुबह से ही शुरू हुई तेज बारिश ने शहर की निचली बस्तियों को तालाब में बदल दिया. लालपुर, कांटा टोली, बहू बाजार रोड, हरमू हाउसिंग, हिंदपीढ़ी, डोरंडा और स्टेशन रोड जैसे इलाकों में जलजमाव की गंभीर स्थिति रही. कांटा टोली से बहू बाजार जाने वाले मुख्य मार्ग पर फ्लाईओवर के नीचे भी पानी का तेज बहाव देखा गया. यहां से गुजरने वाले वाहनों को पानी के बीच रास्ता बनाकर गुजरना पड़ा.

सड़क पर गड्ढे में फंसी गाड़ी

कांटा टोली इलाके में बारिश ने बड़ा हादसा होते-होते टल गया. एक वाहन चालक सड़क पर बने जलजमाव के कारण गड्ढे अंदाजा नहीं लगा सका और गाड़ी सीधे उसमें जा घुसी. गड्ढा पूरी तरह पानी से भरा हुआ था, जिससे ड्राइवर को अंदाजा नहीं लग पाया.

स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए किसी तरह चालक को सुरक्षित बाहर निकाला. मोहम्मद सिराज नामक एक स्थानीय निवासी ने बताया कि सड़क पर पानी इतना भर गया था कि गड्ढा दिखाई ही नहीं दे रहा था. अचानक कार उसमें धंस गई. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मिलकर युवक को बाहर निकाला। वरना बड़ा हादसा हो सकता था.

मोहल्लों में जलजमाव

बारिश से सिर्फ मुख्य सड़कों पर ही नहीं बल्कि मोहल्लों के भीतर भी लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं. बंदगाड़ी, लोअर बाजार और रातू रोड इलाके में जलजमाव के कारण घरों में पानी घुस गया. कई जगहों पर नालियों का पानी सड़कों पर फैल गया. खासकर बंडगाड़ी क्षेत्र में स्थिति सबसे ज्यादा खराब रही. यहां रहने वाले लोगों ने बताया कि कॉलोनी के भीतर पानी घुस जाने से दैनिक कामकाज प्रभावित हुआ. बच्चे स्कूल नहीं जा सके और लोग घरों से बाहर निकलने में परेशान रहे.

ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित

लगातार बारिश और जलभराव के कारण शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई. लालपुर चौक, कांटा टोली और मेन रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं. कई जगहों पर टू-व्हीलर चालकों को बीच सड़क पर गाड़ियां खड़ी कर पानी उतरने का इंतजार करना पड़ा. कुछ जगह तो पैदल यात्रियों को भी पानी में से होकर गुजरना पड़ा.

प्रशासन की चिंता बढ़ी

बारिश से राजधानी की जल निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं. हर साल मानसून में रांची के निचले इलाकों में यही हालात बनते हैं. नगर निगम की ओर से दावा किया जाता है कि नालियों की सफाई कर दी गई है लेकिन हकीकत हर बार सामने आ जाती है. बारिश का पानी सड़कों पर जमा होकर नागरिकों के लिए मुसीबत बन जाता है.

इस बार की भारी बारिश ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि राजधानी रांची जल निकासी की समस्या से जूझ रही है. प्रशासन और नगर निगम को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है ताकि आने वाले दिनों में नागरिकों को इस तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े.

