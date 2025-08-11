नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आईएसबीटी कश्मीरी गेट के पास यमुना नदी के तट पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की ओर से स्थापित भव्य 'मां यमुना प्रतिमा' का अनावरण किया. यह दिल्ली में पहली बार है जब देवी यमुना की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक व ऐतिहासिक विरासत को दर्शाने वाली ऐसी प्रतिमा स्थापित की गई है.
उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 'एक्स' पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह प्रतिमा यमुना बाढ़क्षेत्र के पुनर्जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप है. उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यमुना केवल एक नदी नहीं, बल्कि हमारे जीवित विरासत का हिस्सा है, जिसने हमारी संस्कृति व आस्थाओं को आकार दिया है. यह प्रतिमा उस पवित्र संबंध का सम्मान करती है. हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी पवित्रता बनाए रखने की याद दिलाती है.
Had the honour of unveiling the majestic “माँ यमुना प्रतिमा”, installed by DDA on the banks of the Yamuna near ISBT Kashmere Gate. A first in Delhi, this idol honouring the Yamuna’s cultural, spiritual, and historical legacy and blending it with the nature and the community,… pic.twitter.com/A4uvqVWKiY— LG Delhi (@LtGovDelhi) August 11, 2025
10 फीट ऊंची प्रतिमा: मां यमुना की यह प्रतिमा 10 फुट ऊंची है, जिसे 7 फुट ऊंचे चबूतरे पर स्थापित किया गया है. प्रतिमा में मां यमुना को उनके वाहन कछुए (कूर्म) पर विराजमान दिखाया गया है. कछुआ स्थिरता, धैर्य व पृथ्वी का प्रतीक है, जबकि मां यमुना के हाथ में कलश है, जो समृद्धि, उर्वरता व जीवनदायी जल का प्रतीक है. प्रतिमा का मुख यमुना के उद्गम की दिशा में है, जबकि कछुए का मुख नदी के प्रवाह की ओर है, जो प्रतिमा से कुछ ही कदम की दूरी पर बहती है.
August 11, 2025
कारीगरों ने की तीन महीने मेहनत: दिल्ली के कुशल कारीगरों ने इस प्रतिमा को तीन महीने में तैयार किया है. 150 किलो वजनी यह प्रतिमा ग्रेनाइट व ग्रेफाइट पाउडर के मिश्रण में रेजिन बाइंडर से बनाई गई है, जो इसे टिकाऊ व मौसम-प्रतिरोधी बनाता है. दूसरी ओर दिल्ली सरकार और डीडीए लगातार यमुना नदी को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए काम कर रहे हैं. सरकार बनने के बाद से यमुना की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
हरित-पर्यटन स्थल किया जा रहा विकसित: नदी किनारे हरित क्षेत्रों और पार्कों का विकास किया जा रहा है, जिनमें असीता ईस्ट पार्क प्रमुख है. ये पार्क नागरिकों के लिए एक हरित-पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहे हैं. यमुना को रिवरफ्रंट के रूप में स्थापित करने के प्रयासों का हिस्सा हैं. उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने उम्मीद जताई कि यह प्रतिमा न केवल दिल्लीवासियों बल्कि देशभर के लोगों को यमुना नदी की महत्ता व उसकी पवित्रता के संरक्षण के प्रति जागरूक करेगी.
यह भी पढ़ें-
दिल्ली चिड़ियाघर में जल्द दिखेंगे शेरनी महागौरी के दो नन्हे शावक, बाड़े में छोड़ने की तैयारी पूरी
केजरीवाल के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में FSL रिपोर्ट दाखिल