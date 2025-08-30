रायबरेली : मायावती के शासनकाल में 13 साल पहले 2012 में मिल एरिया क्षेत्र के खोर वन इलाके में स्थित काशीराम काॅलोनी के बगल में स्कूल भवन के दिन अब बहुरने वाले हैं. ईटीवी भारत की खबर का संज्ञान लेकर डीएम हर्षिता माथुर ने नगर पालिका को इस इमारत को उपयोगी बनाने का दिशा निर्देश दिया है. योजना है कि इमारत को सुंदरीकरण करके जल्द ही यहां लाइब्रेरी बनाई जाएगी.

जिला अधिकारी हर्षिता माथुर ने बीते दिन अधिकारियों के साथ इस वीरान इमारत का जायजा लिया. उन्होंने यहां के स्थानीय लोगों से भी बातचीत की और पालिका अधिकारियों को बिल्डिंग की दशा सुधार कर यहां पर शैक्षणिक व सांस्कृतिक गतिविधियां शुरू करने के दिशा-निर्देश दिए. पालिका प्रशासन ने इस लावारिस इमारत को पुस्तकालय के तौर पर विकसित करने की योजना तैयार की है.

रायबरेली की "भूतिया हवेली" को होगा उपयोग. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat)







नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी स्वर्ण सिंह का कहना है कि यह भवन प्राथमिक विद्यालय के लिए बना था, लेकिन यह शुरू नहीं हो पाया. अब जिलाधिकारी के निर्देश पर बिल्डिंग को पूर्ण करा कर बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ाया जाएगा. यहां एक लाइब्रेरी तैयार करने का प्रस्ताव पेश हुआ है. जिसके लिए 18 लाख रुपये का बजट भी तय किया गया है. जिसमें खिड़की दरवाजे, रंगाई पुताई, टाइल्स और बिजली की वायरिंग का काम कराया जाएगा.

"भूतिया हवेली" का निरीक्षण करने पहुंचीं डीएम हर्षिता माथुर व अन्य. (Photo Credit : ETV Bharat)





काशीराम कॉलोनी में रहने वाली नाजरीन बानो ने बताया कि हमारे यहां जिलाधिकारी आई थीं. हम सभी से बच्चों के लिए स्कूल सम्बन्धित बात की थी. यहां अब दूर गांव में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा देने के बात कही है. बहरहाल यह भवन आबादी क्षेत्र से काफी दूर सुनसान में है. लाइब्रेरी खुलने से बहुत कुछ सुधरने के हालात नहीं दिखते.



