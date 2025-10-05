ETV Bharat / state

अगर आप भी अधिक तेल का सेवन करते तो हो जाइए सावधान, बढ़ता तेल का सेवन बन सकता है खतरा

उदयपुर सीएमएचओ डॉ शंकर एच बामनिया ने त्योहारों के मौसम में लोगों को कम तेल सेवन की सलाह दी. 'कम तेल, ज्यादा सेहत' अभियान शुरू.

खाद्य तेल
सांकेतिक फोटो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 5, 2025 at 9:59 AM IST

4 Min Read
उदयपुर: त्योहारों का मौसम आने वाला है और घर-घर में पकवान बनने की तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन अगर आप भी अपने भोजन में अधिक मात्रा में तेल का सेवन कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए. यह आदत आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकती है.

उदयपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ शंकर एच बामनिया ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी रोजमर्रा की डाइट में तेल की मात्रा को नियंत्रित करें और स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन अपनाएं. डॉ बामनिया ने बताया कि त्योहारों में लोग अक्सर स्वाद के चक्कर में ज्यादा तले-भुने और तेलयुक्त व्यंजन खाते हैं, जिससे शरीर में वसा की मात्रा बढ़ जाती है. इसके परिणामस्वरूप मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.

सीएमएचओ डॉ शंकर एच बामनिया (ETV Bharat Udaipur)

प्रतिदिन केवल 25 ग्राम तेल ही पर्याप्त: सीएमएचओ बामनिया ने बताया कि एक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन लगभग 25 ग्राम तेल का सेवन पर्याप्त होता है. इससे अधिक तेल लेने पर शरीर में अनावश्यक कैलोरी बढ़ती है जो वजन और मोटापे का कारण बनती है. उन्होंने कहा कि तेल भले ही भोजन का स्वाद बढ़ाता है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाती है और रक्त में शुगर का स्तर बढ़ा सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि त्योहारों के अवसर पर मिठाइयों और तले हुए खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित मात्रा में करना ही समझदारी है. लोगों को हल्का, पौष्टिक और संतुलित आहार अपनाना चाहिए ताकि शरीर स्वस्थ रहे और उत्सव का आनंद बिना किसी परेशानी के लिया जा सके.

'कम तेल, ज्यादा सेहत' अभियान: डॉ शंकर एच बामनिया ने बताया कि अक्टूबर माह को स्वास्थ्य जागरूकता माह के रूप में मनाया जा रहा है. इस माह की थीम “कम तेल - ज्यादा सेहत” रखी गई है, जिसके अंतर्गत लोगों को संतुलित आहार और तेल के सीमित उपयोग के प्रति जागरूक किया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य केवल शारीरिक स्वास्थ्य को नहीं बल्कि मानसिक सेहत को भी सुदृढ़ करना है, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य केवल रोगमुक्त होना नहीं है, बल्कि एक संतुलित जीवनशैली अपनाना भी है.

निरामय राजस्थान अभियान: सीएमएचओ बामनिया ने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजना “निरामय राजस्थान” के तहत इस जागरूकता अभियान को शुरू किया गया है. इसमें लोगों को बताया जाएगा कि तेल का सीमित सेवन कैसे उन्हें लंबे समय तक स्वस्थ रख सकता है. उन्होंने जिले के सभी चिकित्सा संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि एनसीडी स्क्रीनिंग के दौरान आने वाले रोगियों को इस थीम के बारे में बताया जाए. साथ ही, आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) के माध्यम से 'कम तेल, ज्यादा सेहत' संदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए.

स्वास्थ्य को आदर्श बनाना है लक्ष्य: इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि जीवनशैली में छोटे बदलाव बड़े लाभ दे सकते हैं. तेल का कम सेवन न केवल हृदय रोग और मोटापे से बचाता है, बल्कि व्यक्ति की ऊर्जा, मानसिक स्थिरता और दीर्घायु में भी वृद्धि करता है. सीएमएचओ बामनिया ने कहा कि अगर हर व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में तेल की मात्रा नियंत्रित कर ले, तो वह न केवल खुद स्वस्थ रहेगा बल्कि समाज को भी स्वस्थ बनाएगा. उदयपुर जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग इस अभियान को सफल बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं ताकि राजस्थान को एक “स्वस्थ और आदर्श राज्य” के रूप में स्थापित किया जा सके.

कम तेल ज्यादा सेहत अभियानCMHO SHANKAR BAMNIAOIL CONSUMPTIONNIRAMAY RAJASTHANDISADVANTAGES OF EATING OIL

