अल्मोड़ा में पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, कई मवेशियों को बना चुका था निवाला, लेकिन नहीं टला खतरा! - LEOPARD CAUGHT IN CAGE IN ALMORA

अल्मोड़ा में दहशत का पर्याय बना तेंदुआ हुआ पिंजरे में केंद, वन विभाग ने पहुंचाया रेस्क्यू सेंटर

Almora
अल्मोड़ा में पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 27, 2025 at 11:39 PM IST

3 Min Read

अल्मोड़ा: नगर के गोलनाकरड़िया सहित विभिन्न क्षेत्रों में तेंदुए का आतंक छाया हुआ है. जिससे लोग दहशत में हैं. गोलनाकरड़िया और चीनाखान क्षेत्र में आतंक का पर्याय बने तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरा लगा रखा था जिसमें वह कैद हो गया है. वन विभाग की टीम पिंजरे में फंसे गुलदार को एनटीडी स्थित रेस्क्यू सेंटर ले गई. जहां पर उसका स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद दूर जंगल में उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाएगा.

नगर के रिहायशी इलाकों समेत आस पास के ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार की चहल कदमी बहुत बढ़ गई है. जिससे लोगों में भय और दहशत का माहौल है. नगर से लगे गोलनाकरड़िया, चीनाखान, गणेशीगैर में तेंदुए का आतंक चरम पर है. गुलदार की बढ़ती चहलकदमी से लोगों में दहशत बनी हुई है. रिहायशी इलाके में लगातार गुलदार दिख रहे हैं, जिससे लोगों में भय का माहौल बना हुआ है. तेंदुए को पकड़ने के लिए लोगों ने वन विभाग से शिकायत की थी.

ग्रामीणों की शिकायत पर वन विभाग की टीम ने चीनाखान क्षेत्र में पिंजरा लगा रखा था. विगत रात्रि आतंक का पर्याय बना तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया. सुबह जब क्षेत्र के लोगों को इसकी जानकारी मिली तो स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दी. जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. वन विभाग की टीम ने पिंजरे में कैद हुए तेंदुए को रेस्क्यू सेंटर एनटीडी पहुंचाया. जिसके बाद क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है.

हालांकि, स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में तीन से चार तेंदुए घूम रहे हैं. वह लगातार लोगों के पालतू कुत्तों समेत अन्य मवेशियों को अपना निवाला बना रहे हैं. वहीं लोगों पर भी झपट रहे हैं. उन्होंने वन विभाग से दूसरे स्थानों पर भी पिंजरा लगाने की मांग की है.

वहीं वन विभाग के वन क्षेत्राधिकारी मोहन राम आर्या ने बताया कि चीनाखान क्षेत्र में कई बार तेंदुए ने अनेक मवेशियों को अपना शिकार बनाया था. वहीं कई लोगों पर झपटने की कोशिश भी की थी. जिसके बाद पिंजरा लगाया गया था. पिंजरे में एक नर तेंदुआ कैद हुआ है. जिसकी उम्र लगभग 10 से 11 वर्ष है. उसको रेस्क्यू सेंटर लाया गया है. जहां पर चिकित्सकों से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उसकी स्वास्थ्य रिपोर्ट सही होने पर उसे दूर उसके प्राकृतिक आवास पर छोड़ दिया जाएगा.

TAGGED:

