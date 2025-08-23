ETV Bharat / state

पौड़ी में दहशत: झोपड़ी से 3 साल के मासूम को उठा ले गया गुलदार, सर्चिंग जारी - TERROR OF LEOPARD IN PAURI

पौड़ी गढ़वाल के सतपुली में झोपड़ी से 3 साल के बच्चे को गुलदार उठा ले गया.

Terror of leopard in Pauri
झोपड़ी से 3 साल के मासूम को उठा ले गया गुलदार (PHOTO-ETV Bharat)
Published : August 23, 2025 at 12:16 AM IST

पौड़ी: जिले में गुलदार के हमले की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है. आए दिन ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार के दिखने और हमले की खबरें लोगों के बीच भय का माहौल पैदा कर रही है. इसी बीच पौड़ी गढ़वाल के सतपुली क्षेत्र में गुलदार द्वारा एक बच्चे को झोपड़ी से उठा ले जाने की घटना घटी है.

जानकारी के अनुसार, सतपुली क्षेत्र में एक तीन वर्षीय मासूम को गुलदार झोपड़ी से उठा लिया. नगर पंचायत सतपुली में शुक्रवार देर शाम लगभग 8 बजे के करीब राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर सड़क चौड़ीकरण के कार्य में लगे नेपाली मूल के मजदूर परिवार का 3 वर्षीय मासूम पर गुलदार ने हमला कर दिया. गुलदार अचानक झोपड़ी के पास आ धमका और बच्चे को उठा ले गया.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गुलदार अचानक झोपड़ी के पास पहुंचा और बच्चे को अपने जबड़ों में दबाकर जंगल की ओर ले गया. घटना इतनी तेजी से हुई कि परिजन और आसपास मौजूद लोग कुछ समझ ही नहीं पाए. परिजनों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक गुलदार बच्चे को लेकर जंगल की ओर निकल चुका था. सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची.

घटना के बाद मासूम के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मां बार-बार अपने बच्चे को पुकारते हुए बेहोश हो रही है. वहीं पिता रमेश सदमे में हैं. ग्रामीणों ने बताया कि मजदूरी कर किसी तरह अपना जीवन यापन करने वाला यह परिवार कई दिनों से यहां रह रहा था. लेकिन अब उनके जीवन पर संकट टूट पड़ा है. नगर पंचायत अध्यक्ष सतपुली जितेंद्र चौहान भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया.

थाना सतपुली से अपर उपनिरीक्षक सोहनलाल टम्टा ने बताया कि गुलदार द्वारा उठाए गए बच्चे की पहचान विवेक ठाकुर (उम्र 3 वर्ष), पुत्र रमेश, निवासी नेपाल के रूप में हुई है. पुलिस टीम के साथ ही वन विभाग और स्थानीय लोग मिलकर सर्च अभियान चला रहे हैं. घटना के करीब 4 घंटे बाद भी बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल पाया है. घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हैं.

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि बच्चे की तलाश में तेजी लाई जाए और घटना को गंभीरता से लेते हुए गुलदार को जल्द से जल्द नरभक्षी घोषित कर उसका शिकार किया जाए. ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में किसी और मासूम या ग्रामीण के साथ भी ऐसी घटना दोहराई जा सकती है. स्थानीय लोगों ने बताया कि सतपुली और आसपास के इलाकों में गुलदार की सक्रियता पिछले कई महीनों से बढ़ी है. आए दिन ग्रामीणों और मजदूरों को गुलदार के दिखाई देने की सूचना मिलती रहती है. अब जब एक मासूम को उठाकर ले जाया गया है, तो पूरे क्षेत्र में गहरी दहशत फैल गई है.

